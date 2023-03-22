Военное обозрение
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Военкоры сообщают о практически полной зачистке промышленной зоны Артемовска от ВСУ

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Военкоры сообщают о практически полной зачистке промышленной зоны Артемовска от ВСУ

Ряд Telegram-каналов российских военных корреспондентов сообщает о том, что в Артемовске (Бахмуте) практически завершена зачистка от украинских формирований территории городской промышленной зоны. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


По данным военкоров, ожесточенные бои в промышленной зоне Артемовска шли с 15 марта. К утру 22 марта украинские формирования начали отступать на соседние позиции. Боевики ВСУ отошли к району элеватора и складов на железнодорожной станции «Бахмут II». Кроме того, часть украинских формирований отошла в район заброшенной больницы.

Telegram-канал утверждает, что боевики из 207-го и 243-го батальонов территориальной обороны могут быть заблокированы на территории завода «Проммаш». Вероятно, отступающие украинские формирования их бросили, сейчас боевики территориальной обороны могут находиться в десятках метров от цехов предприятия.


Известно, что, когда российские войска начали штурмовать Артемовск, украинские формирования ускоренными темпами приступили к строительству укрепленного района с подземными ходами. По ним боевики ВСУ могут перемещаться на позиции в других частях Артемовска. Наличие подземных коммуникаций усложняет задачи бойцов ЧВК «Вагнер», которые играют ключевую роль в освобождении и зачистке Артемовска.

Сейчас положение украинских формирований в Артемовске и его окрестностях продолжает ухудшаться. Поскольку российские войска взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ, положение обороняющихся частей ВСУ становится все более сложным, наблюдаются проблемы с боеприпасами, а также с эвакуацией раненых.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ЧВК "Вагнер"
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11 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:08
    +3
    Интересно, сколько еще вагнеровцы продержатся, непрерывно атакуя?
    Украинцы провели уже несколько ротаций в Артемовске. Каждый раз приходят отдохнувшие части. Сейчас там десантники.
  2. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 17:12
    +3
    Я одно не могу понять почему не применяют по укрепрайонам тяжелые спецбоеприпасы (не ядрён-батон конечно)в ширину и глубину поражения, а штурмуют по старинке...людей не жаль и дешевле получается ? Есть у кого какое вменяемое объяснение подобных штурмов по старинке ? Где типа мама с папой всех бомб или подобные убойные девайсы ?
    Отсыл о заботе мирного населения якобы в укреп-районе не пролазит в данных условиях.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: viktor_ui
      Я одно не могу понять почему не применяют по укрепрайонам тяжелые спецбоеприпасы (не ядрён-батон конечно)в ширину и глубину поражения, а штурмуют по старинке...людей не жаль и дешевле получается ?

      Мариуполь показал, что в отстроенных еще при СССР промзонах ОТЛИЧНЫЕ убежища, рассчитанные на защиту от ударов ядерным оружием и все эти "папы" и "мамы" авиационных бомб только разносят в щепы промышленные надстройки на поверхности, не нанося особых поражение личному составу в укрытиях.
      А обороняться можно и в развалинах...
      Нужно применять "противобункерные" высокоточные боеприпасы, способные поражать такие укрытия
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:35
      0
      Я одно не могу понять

      Вам везёт, большинство либо много либо вообще ничего не понимают в этом хаотическом мероприятии с чудесатым названием.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:15
    +4
    Пока Пригожин не подтвердит, я бы с настороженностью относился ко всем таким сообщения
  4. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 17:26
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Интересно, сколько еще вагнеровцы продержатся, непрерывно атакуя?
    Украинцы провели уже несколько ротаций в Артемовске. Каждый раз приходят отдохнувшие части. Сейчас там десантники.

    Вам это с ВСУ сообщили?вагнеровцы продержатся сколько необходимо, чтобы очистить вместе с армией город от врага.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:30
    -1
    70% уже занято Вагнером. Бахмут пал, теперь важно обезопасить фланги и продолжать наступление
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:38
      0
      Так вроде ж была мысль полностью окружить бахмутскую группировку?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 17:46
        +1
        Вагнеровцы сделали попытку полного окружения.
        И отступились. Мало сил. Само внешнее кольцо легко могло попасть в окружение.
        Они создали полукольцо. И понадеялись, что ВСУ сами уйдут. Пригожин даже публично попросил об этом Зеленского.
        Но в штабе ВСУ почуствовали "слабину" Пригожина, уперлись.
        И начали готовить контрудар.
        В ближайшее время узнаем, получится ли он...
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:50
      0
      70% уже занято Вагнером. Бахмут пал

      Вы в правду так считаете? Там до полного освобождения ой как ещё далеко. Даже Пригожин это не говорит ,а он то в курсе всего что там творится.
  6. zenion
    zenion Сегодня, 17:50
    -2
    Практически полная зачистка, это вроде как девушка немного беременная. То есть, или да, или нет почти.