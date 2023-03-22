Военкоры сообщают о практически полной зачистке промышленной зоны Артемовска от ВСУ

Ряд Telegram-каналов российских военных корреспондентов сообщает о том, что в Артемовске (Бахмуте) практически завершена зачистка от украинских формирований территории городской промышленной зоны. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».По данным военкоров, ожесточенные бои в промышленной зоне Артемовска шли с 15 марта. К утру 22 марта украинские формирования начали отступать на соседние позиции. Боевики ВСУ отошли к району элеватора и складов на железнодорожной станции «Бахмут II». Кроме того, часть украинских формирований отошла в район заброшенной больницы.Telegram-канал утверждает, что боевики из 207-го и 243-го батальонов территориальной обороны могут быть заблокированы на территории завода «Проммаш». Вероятно, отступающие украинские формирования их бросили, сейчас боевики территориальной обороны могут находиться в десятках метров от цехов предприятия.Известно, что, когда российские войска начали штурмовать Артемовск, украинские формирования ускоренными темпами приступили к строительству укрепленного района с подземными ходами. По ним боевики ВСУ могут перемещаться на позиции в других частях Артемовска. Наличие подземных коммуникаций усложняет задачи бойцов ЧВК «Вагнер», которые играют ключевую роль в освобождении и зачистке Артемовска.Сейчас положение украинских формирований в Артемовске и его окрестностях продолжает ухудшаться. Поскольку российские войска взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ, положение обороняющихся частей ВСУ становится все более сложным, наблюдаются проблемы с боеприпасами, а также с эвакуацией раненых.