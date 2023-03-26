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Британские снаряды с обедненным ураном для Украины

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Британские снаряды с обедненным ураном для Украины
Орудие L30A1. Фото Минобороны Великобритании



В начале января Великобритания объявила о своей готовности передать киевскому режиму небольшое количество основных боевых танков Challenger 2. Вместе с такой бронетехникой будут поставляться боеприпасы для ее штатного вооружения. На днях стало известно, что в такие поставки могут войти бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Эти планы привлекли большое внимание, а также подверглись острой критике.

Новые намерения


21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди раскрыла новые подробности планов помощи киевскому режиму. Она рассказала, что вместе с эскадроном (ротой) танков «Челленджер-2» на Украину отправят боеприпасы для их 120-мм орудий. В частности, запланирована поставка бронебойных оперенных снарядов на основе обедненного урана. По словам замминистра, такие изделия являются эффективным средством поражения современной бронетехники.

Заявление А. Голди не осталось незамеченным и вызвало соответствующую реакцию. Так, украинская сторона с энтузиазмом восприняла обещанную поставку боеприпасов – как и любую другую помощь из-за рубежа. Из иностранных танков и их штатных снарядов силами пропаганды делают очередное чудо-оружие, которое обязательно принесет победу. О предыдущих таких «вундерваффе» предсказуемо не вспоминают.

Россия не оставила без внимания новость о снарядах. Заявления британского замминистра обороны прокомментировали несколько наших структур и официальных лиц, вплоть до министра обороны и президента. Лондон предостерегают от необдуманных рискованных шагов и предупреждают о негативных последствиях таких поставок.

В ответ на это министерство обороны Великобритании напомнило, что танковые бронебойные снаряды на основе обедненного урана не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Кроме того, уран назвали стандартным компонентом боеприпасов. Одновременно с этим Россию обвинили в попытке преднамеренной дезинформации и спекуляции на теме военной помощи.


Бронебойные снаряды L23A1 и L26A1. Фото Forum.warthunder.com

Любопытно, что британское военное ведомство пока только обозначило возможность поставки имеющихся бронебойных снарядов вместе со своими танками. Количество таких изделий для отгрузки, сроки их предоставления и т.д. пока остаются неизвестными. Впрочем, Минобороны уже могло составить такие планы, но не спешит их оглашать. Кроме того, нельзя исключать, что британская сторона прислушается к российским предупреждениям и пересмотрит свою программу поставок.

Урановая номенклатура


Основным вооружением современного британского ОБТ Challenger 2 является орудие L30A1 разработки предприятия Royal Ordnance Factory Nottingham. Это нарезная пушка калибра 120 мм со стволом длиной 55 клб. Казенник и затвор орудия рассчитаны для применения выстрелов раздельного заряжания с метательным зарядом в сгорающей гильзе. Заряжание производится вручную.

В боекомплект орудия L30A1 входит десяток снарядов разного назначения. Несмотря на общий калибр, они не совместимы со стандартными орудиями НАТО. Основную часть имеющейся номенклатуры составляют бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) – шесть боевых типов и один учебный. Также имеются фугасно-бронебойный снаряд с пластичным зарядом, учебный и дымовой боеприпасы.

На основе обедненного урана выполнены два типа британских БОПС – L26A1 и L27A1. Они разрабатывались в восьмидесятых-девяностых годах в рамках разных этапов программы модернизации вооружений CHARM (Challenger Armament). За счет применения специфического материала удалось оптимизировать конструкцию бронебойного сердечника, а также повысить основные боевые характеристики и качества.

Снаряд L26A1 представляет собой БОПС традиционной конструкции. Это изделие малого калибра в виде удлиненной «иглы» с хвостовым стабилизатором. Снаряд имеет внешнюю оболочку из мягкого сплава, внутри кострой помещен урановый сердечник. Снаряд комплектуется сбрасываемым алюминиевым ведущим устройством; на стабилизатор надет стакан с дополнительным метательным зарядом. Длина снаряда в сборе – 525 мм, общая масса – 8,5 кг.


Погрузка снарядов L29A1 - учебного аналога изделий L27A1 и L28A1. Фото Минобороны США

Более новый снаряд L27A1 имеет схожую конструкцию и внешний вид, но отличается большей длиной и иными пропорциями, а также имеет увеличенную массу. Сбрасываемое ведущее устройство в целом похоже на использованное в предыдущем проекте.

В зависимости от используемого метательного заряда, снаряды L26A1 и L27A1 имеют начальную скорость не менее 1550-1600 м/с. Высокая скорость и урановый сердечник позволяют более старому снаряду на дистанции 2 км пробивать 443 мм гомогенной брони. Более новый в тех же условиях преодолевает 522-мм преграду. Кроме того, обедненный уран обеспечивает высокое заброневое воздействие.

Поражающие факторы


При изготовлении БОПС используется обедненный уран. Этот металл является побочным продуктом (фактически отходом) производства урана для энергетики или ядерных вооружений. При переработке и обогащении природного урана извлекаются и идут в дело радиоактивные изотопы. Оставшийся материал преимущественно состоит из урана-238 и может быть использован в других сферах.

Уран отличается высокой плотностью – 19,05 г/куб.см. По этому параметру он незначительно уступает вольфраму и втрое превосходит стальные сплавы. Кроме того, уран пирофорен: его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе. Как побочный продукт ядерной отрасли, он относительно дешев и выпускается в достаточных количествах. Наконец, вследствие процесса обогащения такой «отход» минимально радиоактивен и не требует особых мер предосторожности, как обогащенный уран.

БОПС из обедненного урана имеет несколько общих преимуществ. Так, за счет высокой плотности снаряд требуемого размера может быть максимально тяжелым, что способствует получению максимальной кинетической энергии. Высокая скорость и энергия в сочетании с массой и твердостью БОПС способствуют повышению пробиваемости различных преград. Пройдя через броню, снаряд разрушается, и мелкие осколки поражают внутренние агрегаты цели и ее экипаж. Кроме того, уран способен нанести дополнительный ущерб за счет воспламенения частиц.


Работа с танковыми выстрелами. Фото Минобороны США

Применение обедненного урана имеет и иные особенности и последствия, и он опасен не только непосредственно для цели при ее поражении. Так, все изотопы урана и ряд его соединений токсичны и представляют опасность для всех органов и систем человеческого организма. Попадание урановой пыли в организм провоцирует развитие различных заболеваний. Имеются сведения о канцерогенных свойствах, связанных с остаточным количеством радиоактивных изотопов. При всем этом разрушение снаряда с образованием мелких частиц способствует распространению токсичного вещества вокруг пораженного танка и увеличивает риски для окружающей местности и людей.

Негативные последствия применения урановых снарядов подтверждаются научными исследованиями. Так, в ряде работ был показан рост количества онкологических заболеваний среди личного состава, работавшего с такими снарядами, а также в бывших зонах боевых действий, где они применялись, – на территории бывшей Югославии и Ирака. Как следствие, бронебойные боеприпасы с обедненным ураном давно подвергаются резкой критике.

В то же время, другие исследования показывают отсутствие выраженных дополнительных рисков и последствий применения урановых снарядов. Однако такие научные работы вызывают массу вопросов и заставляют подозревать их авторов в ангажированности.

Возможности и риски


Очевидно, что за счет анонсированных поставок БОПС на основе обедненного урана британская сторона планирует повысить боеспособность передаваемых ОБТ Challenger 2. При помощи таких боеприпасов британские танки с украинскими экипажами должны будут противостоять российской армии. Однако эффективность таких мер и их отдаленные последствия под большим вопросом.

Дело в том, что урановые снаряды британского производства L26A1 и L27A1 не отличаются новизной и имеют ограниченные характеристики. Кроме того, эти изделия и их особенности хорошо известны за рубежом – и принимались необходимые меры по защите бронетехники. Как следствие, способность старых снарядов поражать современные российские танки вызывает сомнения. Даже при успешном попадании в цель, боеприпасу придется преодолевать динамическую защиту и комбинированные лобовые преграды.


Challenger 2 ведет огонь. Фото Минобороны Великобритании

При этом у армии Великобритании есть более новый вольфрамовый снаряд L28A1 с повышенными характеристиками, но поставлять его на Украину не собираются. Похоже, что британская сторона намерена помочь киевскому режиму танками и снарядами, но не хочет делиться современными изделиями. Наоборот, ему сдадут морально устаревшие боеприпасы с сомнительной репутацией.

Неопределенные боевые качества и потенциал иностранных снарядов не исключают дальнейших проблем экологического и медицинского характера. В связи с этим российской армии придется не только бороться с танками британского производства, но и принимать меры по обезвреживанию освобожденной местности и ликвидации долгосрочной урановой угрозы.

Сомнительные планы


Таким образом, иностранная военно-техническая помощь для Украины продолжается и принимает новые формы, а также создает новые риски и угрозы. Недавно ряд зарубежных государств решил передать киевскому режиму свои танки, а теперь сообщается о возможной поставке боеприпасов для такой техники. Более того, боеприпасов с сомнительными особенностями и репутацией.

Пока Великобритания только объявила о намерении поставлять снаряды с обедненным ураном, но не сообщает подробности. Однако уже ясно, что такие поставки будут иметь незначительный военный эффект, но вполне способны создать серьезную угрозу для местного населения и окружающей среды. Поэтому предостережения от российского руководства обоснованы, и Лондону следует к ним прислушаться.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 04:09
    +4
    У нас ещё аж с 1982 года - есть снаряды с ураном. Уран, эффективен за счёт высокой плотности. Сердечник, пробивший броню, влетает внутрь уже расплавленным, на воздухе - возгорается. И сноп огня - выжигает всё внутри. Но даже 30 мм снаряд с урановым сердечником пробив броню БТР/БМП(он маленький и всё сжечь не сможет), угробит и экипаж и десант. Они надышатся окислами урана и умрут или быстро(от отравления тяжёлыми металлами) или через год - два, от онкологии. А вольфрам - легче, он тугоплавкий и даёт внутри - направленный сноп горячих осколков. Поражение меньше.
    Наши такими боеприпасами не пользовались, предлагали их запретить, но наглосаксы, Франция, ещё кто-то - голосовали против.

    К тому же, уран - почти дармовой: все, кто производит ядерное топливо или ЯО - только рады избавиться. Его просто немерено.
    Вот только сегодня Путин сказал, что у нас этих боеприпасов - сотни тысяч. Но, думаю, он даже поскромничал. Вместе с 30 мм - их миллионы.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 04:17
      +5
      стойкое ощущение,что с "островом" надо заканчивать...
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 04:24
        +5
        Цитата: Аэродромный
        стойкое ощущение,что с "островом" надо заканчивать..

        А как это сделать? Может ботинком, как Хрущ в ООН постучать?
        1. sagitovich
          sagitovich Сегодня, 04:44
          +3
          Волну "Посейдоном" запустить, через весь остров, желательно. С севера на юг.
    2. old_pferd
      old_pferd Сегодня, 06:31
      +2
      .
      А вольфрам - легче, он тугоплавкий и даёт внутри - направленный сноп горячих осколков

      С чего это вольфрам легче урана? В статье сказано наоборот, и это правильно.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 08:09
        +2
        Дело в том, что урановые снаряды британского производства L26A1 и L27A1 не отличаются новизной и имеют ограниченные характеристики. Кроме того, эти изделия и их особенности хорошо известны за рубежом – и принимались необходимые меры по защите бронетехники. Как следствие, способность старых снарядов поражать современные российские танки вызывает сомнения.
        Да, конечно, в стиле Кирилла. "Старьё, барахло, неэффективно..."
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 04:49
    +2
    Британские снаряды с обедненным ураном для Украины

    Пора Британию отправлять на дно с "гостинцем" от Посейдона.
    Жаль простых людей, но они же, сами не ведая, что ведут к гибели самого существования.
    Не было ни одного Государства Земли, где не совали свой "" нос в делах в чужие Государства. К сожалению, они чувствуют себя безнаказанными и имеют еще в добавок наглость и высокомерия. Отсюда вердикт - стереть их с карты Земли за все накопленные грехи веками!
  3. Tim666
    Tim666 Сегодня, 04:53
    +1
    Цитата: Сулла__Славный
    У нас ещё аж с 1982 года - есть снаряды с ураном. Уран, эффективен за счёт высокой плотности. Сердечник, пробивший броню, влетает внутрь уже расплавленным, на воздухе - возгорается. И сноп огня - выжигает всё внутри. Но даже 30 мм снаряд с урановым сердечником пробив броню БТР/БМП(он маленький и всё сжечь не сможет), угробит и экипаж и десант. Они надышатся окислами урана и умрут или быстро(от отравления тяжёлыми металлами) или через год - два, от онкологии. А вольфрам - легче, он тугоплавкий и даёт внутри - направленный сноп горячих осколков. Поражение меньше.
    Наши такими боеприпасами не пользовались, предлагали их запретить, но наглосаксы, Франция, ещё кто-то - голосовали против.

    К тому же, уран - почти дармовой: все, кто производит ядерное топливо или ЯО - только рады избавиться. Его просто немерено.
    Вот только сегодня Путин сказал, что у нас этих боеприпасов - сотни тысяч. Но, думаю, он даже поскромничал. Вместе с 30 мм - их миллионы.

    Вообще то при голосовании в ООН на предложение более глубокого изучения вреда от боеприпасов с обедненным ураном РФ воздержалась...
  4. aars
    aars Сегодня, 06:54
    +1
    способность старых снарядов поражать современные российские танки вызывает сомнения
    Что автор имеет ввиду под "современными"
    Т-90?
    Так они имеются в гомеопатических количествах
    А для Т-62 такого снаряда вполне достаточно
    Как и для Т-72
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +2
    Честно говоря за последние дни наверное только ленивый не поднял эту тему. По моему уже даже школьник знает, что из себя представляет подкалиберный снаряд из обедненного урана и что грозит экологии и здоровью человека его применение. Но все равно автору спасибо за проделанную работу.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:06
      -1
      Цитата: rotmistr60
      грозит экологии и здоровью человека его применение.

      Вот это и страшно. На поле боя меньше вреда будет, чем от последующего заражения мирных граждан.
      1. aars
        aars Сегодня, 07:18
        -2
        Во-первых - про экологию лажа
        Такие снаряды и у нас имеются с начала 80-х
        Во-вторых - даже если так - нам то что до того?
        Применятся снаряды будут на территории Украины!
        Так и хрен с ними, украми...

        ЗЫ: нет никаких мирных граждан, чушь это
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:31
      +1
      Вы правы. Но вот что мне не нравится. Президент, а вслед за ним "хор единомышленников" при обсуждение вреда урана хлопают крыльями на тему " ах какой вред применение урана нанесёт знаменитым УКРАИНСКИМ черноземам"!. А что, господа, решение о добровольном присоединении четырех новых субъектов уже отменили. Бои-то идут теперь на РОССИЙСКОЙ территории, и судя по всему, и впредь никуда оттуда не сдвинутся,во всяком случае в этом году. Казалось бы пустяк - но налицо небрежность, а это плохой признак.
  6. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 07:04
    0
    Предки у англосаков всё же были мудрее их наследников