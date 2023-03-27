День войск национальной гвардии России



Сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии по Орловской области, выполняющие задачи специальной военной операции

Обеспечение внутреннего правопорядка и защиты своих граждан является одной из основных задач каждого государства.В то же время, особенно остро данный вопрос встает в момент конфликтов и внешних угроз, когда нестабильность в тылу может крайне дорого стоить воюющей армии.Одной из сил, которая обеспечивает правопорядок, а также государственную и общественную безопасность являются войска национальной гвардии России, военнослужащие которых сегодня, 27 марта, отмечают свой профессиональный праздник.На сегодняшний день в обязанности Росгвардии входит широчайший спектр задач, начиная от обеспечения общественного порядка, а также охраны важных государственных объектов и заканчивая участием в обеспечении ЧС, ВП, борьбой с терроризмом и экстремизмом и даже охраной объектов атомной энергетики.Высокая ответственность «легла на плечи» бойцов национальной гвардии России и в ходе проведения СВО на Украине.Уже ни для кого не секрет, что наш противник в текущем противостоянии нередко прибегает к исключительно террористическим методам, направленным на дестабилизацию обстановки внутри России и распространение паники среди гражданского населения. В данном случае в задачи Росгвардии входит выявление и нейтрализация преступников, «просачивающихся» на территорию нашей страны для реализации своих диверсионных целей.В то же время, огромную работу бойцы ведомства выполняют и на территории новых регионов РФ, мирное население которых сегодня особенно уязвимо.Не стоит забывать, что под охраной Росгвардии находится Запорожская АЭС, где ВСУ и украинские спецслужбы не единожды пытались устроить теракт, который неминуемо приведет к страшной техногенной катастрофе.Наконец, военнослужащие национальной гвардии России вместе с НМ ЛДНР сегодня выполняют служебно-боевые задачи в ходе СВО, нередко рискуя жизнью ради Родины.