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День войск национальной гвардии России

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День войск национальной гвардии России

Обеспечение внутреннего правопорядка и защиты своих граждан является одной из основных задач каждого государства.


В то же время, особенно остро данный вопрос встает в момент конфликтов и внешних угроз, когда нестабильность в тылу может крайне дорого стоить воюющей армии.

Одной из сил, которая обеспечивает правопорядок, а также государственную и общественную безопасность являются войска национальной гвардии России, военнослужащие которых сегодня, 27 марта, отмечают свой профессиональный праздник.

На сегодняшний день в обязанности Росгвардии входит широчайший спектр задач, начиная от обеспечения общественного порядка, а также охраны важных государственных объектов и заканчивая участием в обеспечении ЧС, ВП, борьбой с терроризмом и экстремизмом и даже охраной объектов атомной энергетики.

Высокая ответственность «легла на плечи» бойцов национальной гвардии России и в ходе проведения СВО на Украине.

Уже ни для кого не секрет, что наш противник в текущем противостоянии нередко прибегает к исключительно террористическим методам, направленным на дестабилизацию обстановки внутри России и распространение паники среди гражданского населения. В данном случае в задачи Росгвардии входит выявление и нейтрализация преступников, «просачивающихся» на территорию нашей страны для реализации своих диверсионных целей.


Сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии по Орловской области, выполняющие задачи специальной военной операции


В то же время, огромную работу бойцы ведомства выполняют и на территории новых регионов РФ, мирное население которых сегодня особенно уязвимо.

Не стоит забывать, что под охраной Росгвардии находится Запорожская АЭС, где ВСУ и украинские спецслужбы не единожды пытались устроить теракт, который неминуемо приведет к страшной техногенной катастрофе.

Наконец, военнослужащие национальной гвардии России вместе с НМ ЛДНР сегодня выполняют служебно-боевые задачи в ходе СВО, нередко рискуя жизнью ради Родины.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Росгвардии | rosguard.gov.ru
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10 комментариев
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  1. Дес
    Дес Сегодня, 05:48
    +1
    С днём Внутренних войск)! Всем бойцам удачи, здоровья, вернуться домой.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 06:06
      +1
      С Днём войск национальной гвардии России!
      Всех причастных с праздником!
      Всем Вам здоровья, успехов, удачи, благополучия и счастья в личной жизни! love

  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:56
    +1
    В данном случае в задачи Росгвардии входит выявление и нейтрализация преступников, «просачивающихся» на территорию нашей страны для реализации своих диверсионных целей.

    А я по своей наивности думал, что это задачи ФСБ! А оно вон как...
    Конечно всех причастных с праздником!
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 05:59
    +3
    Как мне представляется, ситуация в целом описана верно, включая некоторые нюансы принятия решения о создании Росгвардии. Она(бывшие ВВ и "приданные" им силы) в большей степени - является ПОЛИЦЕЙСКИМ формированием и в несколько меньшей - военным, а в США, Нацгвардия - скорее наоборот, являясь резервом Вооружённых сил и одновременно - выполняет функции внутренних войск и войск гражданской обороны. what

    Что же касается возможности использования американского опыта, то у нас - это весьма непросто реализовать, учитывая специфические механизмы возникновения и реализации организационно-управленческих решений, а также - традиционную любовь к полумерам... recourse
  4. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:11
    0
    Цитата: ваш вср 66-67
    В данном случае в задачи Росгвардии входит выявление и нейтрализация преступников, «просачивающихся» на территорию нашей страны для реализации своих диверсионных целей.

    А я по своей наивности думал, что это задачи ФСБ! А оно вон как...
    Конечно всех причастных с праздником!



    Зачем нам ЕЩЁ одни силовики?! fool
    У нас если дело касается предпринимателей, то всяких силовых и контролирующих органов, наверное - будет под сотню. А как дело о мошенничестве по отношению к простому человеку, так у нас - никого нету. crying

    Ещё одна структура - это ещё одни дармоеды, на шее у простых граждан. Чем создавать новые ведомства, надо сперва позакрывать ОРДЫ коррупционеров из старых! angry
  5. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:13
    +4
    Всех с праздником!!!
    ВО ВВ МВД РФ в/ч 3522 93-95 год
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:14
    +4
    С праздником росгвардейцы!
    С утра поздравил младшего сына ветерана б\д (ВВ, Чечня).
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:20
    +1
    С днем Внутренних Войск - братишки! Отдельный привет Северо-Кавказскому округу ВВ.
  8. faiver
    faiver Сегодня, 07:57
    0
    С праздником росгвардейцы, здоровья и успешной службы
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:09
    0
    Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Здоровья, мирного неба, военной удачи, возвращения живыми и здоровыми домой! drinks hi