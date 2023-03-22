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В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции показали опытные образцы беспилотников

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В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции показали опытные образцы беспилотников

На Дальнем Востоке идет V научно-практическая конференция на тему «Перспективы использования инновационных технологий и разработок продукции военного и двойного назначения в интересах Военно-Морского Флота». Ее организатором является командование Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа МО России.

Мероприятие проходит в помещении штаба ТОФ с 21 по 23 марта. В конференции принимают участие около 130 представителей Вооруженных сил РФ, научного сообщества и оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие открыл и.о. командующего ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш.

В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции проходит также выставка, где ее посетителям показали опытные образцы новейших российских беспилотников, разработанных ГК «Калашников».

В день открытия конференции поднимались вопросы внедрения морских автономных робототехнических систем, а также применения подводных интеллектуальных роботов. В процессе работы конференции для специалистов был организован ряд круглых столов.

Далее планируется обсуждение перспектив использования морских, подводных и воздушных робототехнических комплексов для нужд Военно-морского флота России.

Развитию беспилотных систем для ВМС большое внимания уделяется и в США. В частности, как сообщает принадлежащий Пентагону журнал Stars and Stripes, сегодня глава пресс-службы базирующегося на Тихом океане 7-го флота США Кристина Видеманн рассказала о ходе испытаний стратегического разведывательного БПЛА MQ-4C Triton. По ее словам, аппарат предназначен для круглосуточного наблюдения за акваторией Индо-Тихоокеанского региона.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 17:15
    +8
    Было бы очень даже интересно взглянуть на эти самые образцы. Но статья , как обычно , чисто для галочки
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:22
      +6
      Конференция конечно дело хорошее, но реалити совсем иное.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: Novichek)
      Было бы очень даже интересно взглянуть на эти самые образцы. Но статья , как обычно , чисто для галочки

      Вы заряжены на негатив. recourse вот вам и не видно.
      А я на позитив и на фото все рассмотрел. Морячки топчутся у очедного дрона вертикального взлета. Бедные, им отчет еще писать предстоит, а они ох... обалдели. Двухметровый вентилятор с гнутыми ножками, на открытой палубе, recourse без направляющих. fool Про коррозионностойкие материалы..... боюсь еще дело не дошло.
  2. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 17:20
    +3
    Опять опытные образцы... И опять наверно из комплектующих с Али... Когда же свое и из своего изготовлять начнут?
  3. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 17:20
    +7
    а пузо у моремана= смотреть тошно. когда эти пузатые позорноты будут изгоняться со службы.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 17:26
      +3
      А Вы заметили как полкан подтянул своё, что бы не дай Бог не выпятить дальше генеральского.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:31
        0
        не дай Бог не выпятить дальше генеральского.
        Армейская субординация. laughing
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 17:33
      +4
      Цитата: begemot20091
      а пузо у моремана

      Зато положительная плавучесть обеспечена, при любом шторме в воде только покачиваться будет - как бакен...)))
    3. faiver
      faiver Сегодня, 18:05
      -3
      когда по теме сказать нечего неумные люди переключаются на личностые недостатки, мало того человек с фото и ответить не может.
      Может в ВОВ мало было пухлых генералов и маршалов? И их тоже надо было гнать со службы?
      Вам от меня минус, жаль не могу поставить два... Вояки клавиатурные...
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:08
      +1
      Он просто не покакал. А как только, так сразу красив и строен!
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: begemot20091
      а пузо у моремана= смотреть тошно. когда эти пузатые позорноты будут изгоняться со службы.

      В конце 80-х в "Огоньке" был цикл статей А.Боровика "Как я был солдатом американской армии". Мне, ещё не очистившему организм от армейского сухпая, были удивительны две вещи - что в американской армии все, от рядового до генерала, питаются в одной столовой и то, что ВСЕ, без исключения, военнослужащие обязаны для продолжения службы сдавать физо.

      Не знаю, насколько верно то, что рассказал тогда А.Боровик (сам в американской армии не служил, а его, как журналиста, в "образцово-показательную" или в обычную строевую часть в Алабаме отправили - неизвестно). И не знаю, есть ли у них такое сейчас.
      Но то, что с таким "комком нервов" просто неприлично показываться в военной форме - однозначно. У меня покойный отец в возрасте хорошо за 70 нормально смотрелся в своём лейтенантском кителе (мама сохранила на память), по утрам "пятёрку" с собакой рядом бегал.

      А этот... Может, он и великий военачальник. И не призываю я исключительно "за пузо" гнать из армии и с флота. НО САМ-ТО ДОЛЖЕН о себе что-то подумать? Не стыдно перед строем, например, с таким мамоном стоять?
  4. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 17:23
    +6
    На фото точно наши опытные и видимо высокоинтеллектуальные образцы ? Ну если их сравнивать с БПЛА MQ-4C Triton... Унылое фото с пузачами(штатский в нормальной физической форме) wassat
  5. Олег . Б.
    Олег . Б. Сегодня, 17:24
    +4
    Смешное фото. Группа "редких специалистов" смотрит на нечто. Возникает вопрос а х....ли?
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:26
    0
    В процессе работы конференции для специалистов был организован ряд круглых столов.

    Почему-то уверен, что участников больше интересовали квадратные. lol
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:31
    +1
    Цитата: Олег . Б.
    Смешное фото. Группа "редких специалистов" смотрит на нечто. Возникает вопрос а х....ли?

    Все кушать хочут! Вот деньги "освоили",какую то абракадабру смастерили с помощью Али экспресс.Сейчас отчет о выставке составят,и выкинут на помойку!Дело сделано. wassat hi hi
  8. zenion
    zenion Сегодня, 17:46
    0
    Китай устроил просмотр, что вот такое может быть, но за деньги, или за землю.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:46
    0
    В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции показали опытные образцы беспилотников
    . Придумать, сделать можно и не такое, вот только комплектующие по всему свету собирать придётся... там где могут продать, а не дадут, от ворот поворот.
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:00
    0
    Достали уже "опытные образцы".
    В условиях войны не до опытов, к сожалению, нужна серия, причём даже не вчера, а год назад.
    "Армата" - замечательный танк, но его же нет!
  11. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 18:10
    0
    Были у бабуси
    два дрона-вертолета
    один белый, другой рыжий
    два дрона-вертолета.

    И серьезно: вот это нечто, что на столе умещается, не стыдно в одной статье вместе с Тритоном упоминать?
    Как далеко и долго может, например, рыжий пролететь и что у него с полезной нагрузкой? Может передать массу устных и письменных указаний на 1 км.? Или что-то покрупнее, типа 0,5, донесет?
    Зачем ЭТО на флоте?!

    Но почему-то нет у меня сомнений, Концерн Калашников (это "кого надо" концерн) и это флоту продаст. Одно радует - про цену мы не узнаем.
  12. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:22
    0
    Смех смехом, а наши девушки уничтожили два морских дрона, которыми укропитеки пытались атаковать Севастопольскую бухту.
    Третий дрон укропитеков уничтожили парни.

    Что же это получается?
    Моряки и морячки ЧФ героически уничтожают морские дроны акров, а в Одесском порту, среди бела дня, нагло разгружают Леопарды, паллеты с 155мм израильскими снарядами и другое "добро", которое будет нести смерть русским людям.

    Под лихо продленную зерновую сделку, из болгарского порта Бургас идут не отдельные сухогрузы с оружием, а целые караваны.

    Будем ждать, пока натовские БМП, БТРы и танки покатят по землям ЛДНР, а 155мм израильские снаряды накроют очередной садик с детьми?