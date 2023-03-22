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Представитель ВСУ назвал РСЗО, из которых ВС РФ могли обстрелять объекты в Запорожье

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Представитель ВСУ назвал РСЗО, из которых ВС РФ могли обстрелять объекты в Запорожье

В командовании ВСУ анализируют последствия сегодняшнего обстрела объектов в городе Запорожье, который в настоящее время контролируется украинскими формированиями. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона более подробно остановился на том, из каких систем ВС РФ обстреливали город.


Как считает украинское командование, обстрел объектов в Запорожье велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия «Торнадо-С». По словам Игната, такие РСЗО отличаются высокой скоростью поражения целей: от пуска до попадания «фактически секунды».

Поскольку Запорожье находится всего в 30-35 километрах от линии боевого соприкосновения, не возникло и проблем с дальностью стрельбы. РСЗО «Торнадо-С» работают на расстояние до 40 километров в самой простой версии, а модифицированные системы бьют на расстояние до 120 километров, утверждают украинские военные.

Украинская пресса поспешила отметить, что в России РСЗО «Торнадо-С» позиционируется как аналог американской системы HIMARS. Впрочем, именно из американских РСЗО украинские формирования уже многие месяцы обстреливают не только позиции российских войск, но и мирные кварталы городов и сел на освобожденных территориях.

Сейчас украинский режим пытается утверждать, что в Запорожье обстрелам подверглись именно жилые кварталы. Но российские вооруженные силы ведут огонь и наносят ракетные удары исключительно по целям военного назначения, в чем одно из главных отличий от украинских формирований, обстреливающих дома с мирными жителями.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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16 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:28
    +1
    Хорошие новости: на каждую атаку HIMAR нужно отвечать с помощью Tornado S
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:29
    -3
    Представитель ВСУ назвал РСЗО, из которых ВС РФ могли обстрелять объекты в Запорожье
    fool Какая разница, брат. Что за новость? Главное в обстреле Запорожья и сколько хряков закапают завтра. request Какие то клоуны, что то говорят...а мы обсуждай...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:29
    +2
    Давно пора...а то они слишком "кудряво" там себя чувствуют
    Поскольку Запорожье находится всего в 30-35 километрах от линии боевого соприкосновения, не возникло и проблем с дальностью стрельбы.
    На такую дистанцию способна работать даже "Торнадо-Г", а противник спокойно использует мосты в городе для подтягивания резервов и матобеспечения... Ну не правильно это.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:31
    -2
    Сейчас украинский режим пытается утверждать, что в Запорожье обстрелам подверглись именно жилые кварталы. Но российские вооруженные силы ведут огонь и наносят ракетные удары исключительно по целям военного назначения

    Конечно брешут, собаки ципсошные. Даже фейковые фото на своих поганых сайтах лепят.
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 17:55
      0
      конечно, и фейковые видео и фейковые раненые. Надо признавать что попоадания по жилым домам случаются, это война. А не на каждое видео орать монтаж и фейк
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:21
        -1
        Но статья с Вами не согласна:

        Но российские вооруженные силы ведут огонь и наносят ракетные удары исключительно по целям военного назначения


        Вы понимаете, что занимаетесь дискредитацией, подлежащей уголовному преследованию? В то же время моё утверждение полностью согласуется с генеральной линией партии и правительства. tongue
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:33
    -2
    Сильно сомневаюсь в использовании РСЗО при ударе по городу.
    1. B44
      B44 Сегодня, 17:57
      0
      No niestety, to musisz uwierzyć. Rozumiem ataki po elektrowniach czy węzłach kolejowych, ale taka wojna po prostu mi się nie podoba. Pokażą to w zachodnich mediach i nawet nie muszą nic kolorować, później się dziwić, że pomoc z zachodu coraz większa.[media=https://pomf2.lain.la/f/5jqsmf58.mp4]
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:02
        +1
        Переводи на русский, собака нерусская, задолбал, здесь наш сайт
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 18:15
        0
        Я не верю в честность этого видео. Крутить камерой а потом прям навестись на дом и ждать, и дым уж слишком ровно расходится, а когда рассеивается то не понятно даже куда попало, ибо стекла все целые. Это видео очень похоже на фейковое.
      3. Комментарий был удален.
      4. Комментарий был удален.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 18:12
      0
      В данном случае РСЗО используют как тактические ракеты. Типа "точки". Это не классические "грады" Там другие боеприпасы.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:37
    +2
    Сейчас украинский режим пытается утверждать, что в Запорожье обстрелам подверглись именно жилые кварталы.
    . Всё смешалось... гражданским достаётся по любому со всех сторон...
    Таковы реалии войны и никто их не может избежать.
  7. zenion
    zenion Сегодня, 17:45
    -1
    Главное не напугать украинцев. Если они откажутся воевать и тогда солдаты вернуться домой, кто жив останется, может быть намного хуже кой-кому, чем эта война, где правителям до лампочки имеешь ты винтовку от государства, или купил сам.
  8. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 17:56
    +1
    Учитывая что технику прячут среди жилой застройки то будет прилетать. Таковы суровые реалии войны. Жаловаться укропатриоты могут только на себя.
  9. solar
    solar Сегодня, 18:15
    0
    Сейчас украинский режим пытается утверждать, что в Запорожье обстрелам подверглись именно жилые кварталы.

    Фото есть уже, да и видео уже появились на ютубе.
    Тип ракеты будет определить несложно- одна из ракет не разорвалась и торчит из крыши многоэтажки.
  10. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 18:20
    0
    Цитата: B44
    No niestety, to musisz uwierzyć. Rozumiem ataki po elektrowniach czy węzłach kolejowych, ale taka wojna po prostu mi się nie podoba. Pokażą to w zachodnich mediach i nawet nie muszą nic kolorować, później się dziwić, że pomoc z zachodu coraz większa.[media=https://pomf2.lain.la/f/5jqsmf58.mp4]

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    Да похеру, что скажут на западе. давно пора ввести координаты в головные части "Сарматов" таких целей как: Прага, Берлин, Варшава пусть потом говорят . Вот Хиросима с "полосатыми" взасос обжимается и ничего не говорит. Даже повизгивают от удовольствия.