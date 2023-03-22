Представитель ВСУ назвал РСЗО, из которых ВС РФ могли обстрелять объекты в Запорожье

В командовании ВСУ анализируют последствия сегодняшнего обстрела объектов в городе Запорожье, который в настоящее время контролируется украинскими формированиями. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона более подробно остановился на том, из каких систем ВС РФ обстреливали город.Как считает украинское командование, обстрел объектов в Запорожье велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия «Торнадо-С». По словам Игната, такие РСЗО отличаются высокой скоростью поражения целей: от пуска до попадания «фактически секунды».Поскольку Запорожье находится всего в 30-35 километрах от линии боевого соприкосновения, не возникло и проблем с дальностью стрельбы. РСЗО «Торнадо-С» работают на расстояние до 40 километров в самой простой версии, а модифицированные системы бьют на расстояние до 120 километров, утверждают украинские военные.Украинская пресса поспешила отметить, что в России РСЗО «Торнадо-С» позиционируется как аналог американской системы HIMARS. Впрочем, именно из американских РСЗО украинские формирования уже многие месяцы обстреливают не только позиции российских войск, но и мирные кварталы городов и сел на освобожденных территориях.Сейчас украинский режим пытается утверждать, что в Запорожье обстрелам подверглись именно жилые кварталы. Но российские вооруженные силы ведут огонь и наносят ракетные удары исключительно по целям военного назначения, в чем одно из главных отличий от украинских формирований, обстреливающих дома с мирными жителями.