. Посол ФРГ в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией

Целью должно быть сдерживание России. Как ее достичь? Поставка оружия — одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена.

Некоторые западные дипломаты, надолго задержавшись в Киеве, видимо, перенимают навыки своих украинских коллег в части умения делать сколь громкие, столь и нелепые заявления. Посол Германии Анка Фельдгузен предложила, помимо поставок вооружений Киеву, построить на границе с Российской Федерацией «прочную стену». В должности посла на Украине Фельдгузен находится с июля 2019 года, до этого она с 1994 по 1997 год была сотрудником по связям с прессой и протоколу посольства Германии в Киеве.В интервью украинскому онлайн-изданию ТСН немецкий дипломат заявила буквально следующее:Фрау Фельдгузен не стала уточнять, когда следует начать строить стену, а главное, по какой демаркационной линии Украине следует отгородиться от России. Немецкий дипломат лишь добавила, что Германия будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.Впрочем, посол ФРГ в Киеве не первая, кто не просто высказал идею отгородиться от РФ, но и уже начал ее воплощать. В конце ноября прошлого года кабинет министров Финляндии объявил о выделении 143 миллионов долларов на строительство забора на сухопутной части границы с Россией. В начале марта финляндская пограничная служба объявила о начале подготовительных работ по возведению стены.Общая протяженность границы между РФ и Финляндией по суше составляет 1271,8 км, часть приходится на реки и озера. Морская граница между странами имеет протяженность 54 километра. В общей сложности Финляндия планирует возвести забор на 200 км своей границы с Россией. Как будут перекрываться оставшиеся «прорехи», Хельсинки не уточняет.