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Посол ФРГ в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией

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Посол ФРГ в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией

Некоторые западные дипломаты, надолго задержавшись в Киеве, видимо, перенимают навыки своих украинских коллег в части умения делать сколь громкие, столь и нелепые заявления. Посол Германии Анка Фельдгузен предложила, помимо поставок вооружений Киеву, построить на границе с Российской Федерацией «прочную стену». В должности посла на Украине Фельдгузен находится с июля 2019 года, до этого она с 1994 по 1997 год была сотрудником по связям с прессой и протоколу посольства Германии в Киеве.


В интервью украинскому онлайн-изданию ТСН немецкий дипломат заявила буквально следующее:

Целью должно быть сдерживание России. Как ее достичь? Поставка оружия — одна из составляющих… Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена.

Фрау Фельдгузен не стала уточнять, когда следует начать строить стену, а главное, по какой демаркационной линии Украине следует отгородиться от России. Немецкий дипломат лишь добавила, что Германия будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.

Впрочем, посол ФРГ в Киеве не первая, кто не просто высказал идею отгородиться от РФ, но и уже начал ее воплощать. В конце ноября прошлого года кабинет министров Финляндии объявил о выделении 143 миллионов долларов на строительство забора на сухопутной части границы с Россией. В начале марта финляндская пограничная служба объявила о начале подготовительных работ по возведению стены.

Общая протяженность границы между РФ и Финляндией по суше составляет 1271,8 км, часть приходится на реки и озера. Морская граница между странами имеет протяженность 54 километра. В общей сложности Финляндия планирует возвести забор на 200 км своей границы с Россией. Как будут перекрываться оставшиеся «прорехи», Хельсинки не уточняет.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/КПВВ_Каланчак
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30 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:35
    +7
    Он опоздал, стену (несокрушимую, по последнему слову науки и техники) еще Сеня-кролик построил :)
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: Reindeer
      Он опоздал, :)

      Анка Фельдгузен (посол ФРГ) - вроде как она. Хотя, кто их там сейчас разберёт request
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 17:43
        +2
        Ох да... это девочка, а я на слово "посол" стриггерился. Прошу прощения, девочкам можно всякое такое нести :)
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:57
          +1
          Цитата: Reindeer
          Ох да... это девочка, а я на слово "посол" стриггерился.

          Послиха? Послица? lol
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 18:07
            +1
            Zoldat_A
            Послиха? Послица? lol


            Посол бывает полномочный.
            Посол бывает чрезвычайный.
            Посол бывает особый.
            Посол бывает пряный.
            А бывает - посол ты на....
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:59
        0
        Анка Фельдгузен предложила, ....., построить на границе с Российской Федерацией «прочную стену».

        Эта Анка ничем не отличается в умственном развитии от своего министра иностранных дел, наверно учились в одном месте. г-н Яценюк там уже что-то пытался строить, деньги своровали, стену не постороили.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:41
      +2
      да там сетка-рабица. Сеня все потырил и свалил от греха подальше - сидит в Штатах и не отсвечивает. понимает что низзя о себе напоминать. а тут видимо предлагают капитальную поставить, а-ля Трамп на границе с Мексикой. Ну и само собой попилят на карман себе.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:55
        +2
        hi!
        Цитата: Nexcom
        тут видимо предлагают капитальную поставить, а-ля Трамп на границе с Мексикой. Ну и само собой попилят на карман себе.

        Вспомнилось
        Петиция - "Как мы есть плотники Вахремеевы, миром и по твоему наказу подряженные на строительство новаго собора, соблаговоли, царь-батюшко, повелеть выделить на сие строительное дело 5 (пять) пудов гвоздей"
        Резолюция - "Эвон, карман расхлабенили! Сроду к царю не ходили с такими запросами! Небось хватит с них и двух пудов. Пущай дьяк грамоту-то ихову перепишет как полагается.
        Боярин Покровский"
        [............]
        PS - Из современных путеводителей - "... Покровский собор является уникальным объектом деревянного зодчества. Особо ценно в этом памятнике архитектуры то, что, как установлено в процессе реставрации, срублен он неизвестными плотниками без единого гвоздя".

        Вековая традиция - куда деваться?...
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:41
      +2
      Стеностроительная болезнь оказалась заразной донельзя feel
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:08
        0
        Да это всё китайцы, с них началось, ими, может, и закончится
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:49
      0
      Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена.
      Фрау Фельдгузен не стала уточнять,
      fool Куда уж точнее то. request Вообще то противотанковый ров глубиной до центра земли, а шириной до Киева. Может нас остановить, но калибры и кинжалы нет. request
    5. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:49
      0
      . Посол ФРГ в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией


      Новая расстановка сил в политической системе мира.Посол ФРГ лоббирует интересы Яценюка.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:57
        0
        Полагаете Сеню "на бис" позовут? laughing
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: Reindeer
      Он опоздал, стену (несокрушимую, по последнему слову науки и техники) еще Сеня-кролик построил

      Дурной пример заразителен.
  2. Миллер
    Миллер Сегодня, 17:41
    0
    Еще один "строитель" выискался. Денег на стену давайте и побольше.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:41
    0
    Фрау Фельдгузен не стала уточнять, когда следует начать строить стену, а главное, по какой демаркационной линии Украине следует отгородиться от России.
    Стену надо строить вокруг Киева, кольцом. Как в том анекдоте про совместную рыбалку Путина с Порошенко и золотую рыбку - пятиметровую, бетонную и прочную. А потом - бетоном... Желательно - с дерьмом смешанным в разумной пропорции.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:09
      0
      А чем армировать? Это важно
      Пошли вы нахрен, со своим коротким
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:42
    0
    Посол ФРГ в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
    . ХА, ХА и ещё раз ХА!!! Ему надо у хитрого кролика получится, как надо строить и непреодолимое стены, тоже!
    Кстати, где тот хитрый кролик??? Заполз в "норку" и не отсвечивает лишний раз... запасы хорошие сделал, когда стену строил....
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:42
    +1
    А обязательное наличие справки о психической неполноценности это главное условие для чиновников немецкого МИД?
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:42
    0
    100 метров высотой!
    Из обеднённого урана.
    И под током! am
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:42
    +2
    Граница с Украиной у России должна проходить по Польской границе! angry
  8. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:45
    +1
    А фрау Анка Фельдгузен уверена, что она немка. Пусть посмотрит ое кино "Ярость" 2014 года, где таких наглосаксы имели за пару сигарет. Гореть швабам и их потомкам в аду. Дас ис фантастиш.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:45
    0
    Ну и хорошо, пусть строят... вдоль Польской границы, можно начинать уже сейчас.
  10. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:48
    +2
    Есть встречное предложение-восстановить стену в Германии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:52
      +2
      вместе с ГДР...
      ----------,--------
  11. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:50
    +1
    Посол Германии Анка Фельдгузен предложила, помимо поставок вооружений Киеву, построить на границе с Российской Федерацией «прочную стену».

    Анка Подгузник лучше о жителях Германии подумала, но ей недосуг - украинцы важнее......
  12. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 18:10
    0
    Правильно - ров уже есть, теперь надо построить стену с башнями и на каждую по 50 арбалетчиков. И про ямы с кольями не забыть.
  13. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 18:11
    0
    Дело Сени-Кролика процветает ) Только ленивый не заработает на очередной стене ;)
  14. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:17
    0
    так кролик сеня вроде бы уже построил... несите ваши денежки на поле дураков
  15. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:19
    0
    Збруч - естественная граница. Чёткая и всем понятная. Исторически тоже верная.