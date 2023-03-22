Военное обозрение
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Замминистра обороны США рассказал о нежелании современной американской молодежи служить в армии

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Замминистра обороны США рассказал о нежелании современной американской молодежи служить в армии

Привлечь молодых людей на контрактную службу в вооруженные силы США, вне зависимости от рода войск, становится все сложнее. Об этом заявил заместитель министра обороны США Гейб Камарилло, выступая на сенатских слушаниях, посвященных проблемам американской армии.


По утверждению заместителя главы Пентагона, современные молодые американцы не хотят служить в армии. Желающих поступить на военную службу – минимальное количество за последние десять лет, отметил Камарилло. Представитель Пентагона привел совсем нерадостные для обороноспособности США цифры. Лишь 9% молодых американцев говорят о своей возможной склонности к военной службе. Это – самый низкий показатель за многие годы.

Как отметил Камарилло, поколение Z ничего не знает о военной службе. Молодые люди не связывают свой жизненный путь с армией и даже не рассматривают военную службу в качестве временной ступеньки на пути к карьерному росту «на гражданке». Это приводит к жесточайшей нехватке кадров во всех родах войск.

Ранее в Пентагоне отмечали не только снижение количества желающих поступить на военную службу, но и общее падение качества новобранцев – и интеллектуального, и физического. Чем развитее молодой американец, тем меньше интересует его военная служба.

Свою роль, вероятно, играет и невысокая зарплата рядовых военнослужащих, ради которой большинство молодых людей не хотят терпеть тяготы и лишения военной службы, а то и рисковать жизнью. В итоге привлекательной военная служба остается лишь для иммигрантов и выходцев из маргинальной среды.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:53
    0
    им интереснее быть Родитель1 и Родитель 2. и в прайд-парадах участвовать.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:56
      -1
      Пусть скажут спасибо своему педолобби wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:01
        -1
        laughing нас педобиры минусят?? и сюда дотянулись??? wassat
        от черти.... laughing
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: Nexcom
      им интереснее быть Родитель1 и Родитель 2. и в прайд-парадах участвовать.

      Да, там пиво халявное и барабаны.....
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:02
        0
        Стесняюсь спросить (с)
        Откуда такая осведомленность? laughing

        зы ну то что они барабаны любят - это я по телеку видел. а вот то что пивом приманивают.... однако! wassat
    3. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 18:13
      -1
      Какая-то странная у вас фиксация, из новости можно сказать, что в США огромное количество социальных лифтов для молодёжи, даже из американской глубинки, что служба в американской армии (которая дает много возможностей) становится менее привлекательной.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:54
    +1
    В итоге привлекательной военная служба остается лишь для иммигрантов и выходцев из маргинальной среды.

    Для нас это и неплохо. Лишь бы у нас так не произошло. А предпосылки просматриваются.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 18:02
      +1
      Так ведь готовиться и воевать за интересы правящих денежных мешков такое себе удовольствие. Мы переняли западную модель вместе с её недостатками, так почему эти недостатки нас не должны коснуться?
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:06
      +1
      Когда это в России военная служба иммигрантов привлекала? Может, поэтому они первым делом несколько махмудиков строгают.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:07
        0
        Да ладно несколько то... Там целый табор появляется, и вся родня приезжает. А на выстроганных махмудиков сразу на гражданство РФ подают.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:59
    0
    В итоге привлекательной военная служба остается лишь для иммигрантов и выходцев из маргинальной среды.
    Все как у людей. request
    1. пешик
      пешик Сегодня, 18:09
      -1
      Была тема - в С Корее за сутки добровольцами в армию записалось 800 тысяч.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:10
        0
        Там чучхеизм а у нас капитализм... Вот и вся разница.
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:12
    +1
    Будут перенимать опыт украинских военкомов laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:17
      0
      Ну тогда придется гарным мериканьским хлопцам по прериям ховаться. Или на дедушкином ранчо с винчестером сидеть-отстреливаться. wassat