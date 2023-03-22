Замминистра обороны США рассказал о нежелании современной американской молодежи служить в армии

Привлечь молодых людей на контрактную службу в вооруженные силы США, вне зависимости от рода войск, становится все сложнее. Об этом заявил заместитель министра обороны США Гейб Камарилло, выступая на сенатских слушаниях, посвященных проблемам американской армии.По утверждению заместителя главы Пентагона, современные молодые американцы не хотят служить в армии. Желающих поступить на военную службу – минимальное количество за последние десять лет, отметил Камарилло. Представитель Пентагона привел совсем нерадостные для обороноспособности США цифры. Лишь 9% молодых американцев говорят о своей возможной склонности к военной службе. Это – самый низкий показатель за многие годы.Как отметил Камарилло, поколение Z ничего не знает о военной службе. Молодые люди не связывают свой жизненный путь с армией и даже не рассматривают военную службу в качестве временной ступеньки на пути к карьерному росту «на гражданке». Это приводит к жесточайшей нехватке кадров во всех родах войск.Ранее в Пентагоне отмечали не только снижение количества желающих поступить на военную службу, но и общее падение качества новобранцев – и интеллектуального, и физического. Чем развитее молодой американец, тем меньше интересует его военная служба.Свою роль, вероятно, играет и невысокая зарплата рядовых военнослужащих, ради которой большинство молодых людей не хотят терпеть тяготы и лишения военной службы, а то и рисковать жизнью. В итоге привлекательной военная служба остается лишь для иммигрантов и выходцев из маргинальной среды.