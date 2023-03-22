Замглавы украинской военной разведки спрогнозировал изменение целей ракетных ударов ВС РФ по Украине

В связи с близким завершением зимы российские вооруженные силы могут поменять тактику и не станут рассматривать объекты энергетической инфраструктуры Украины в качестве приоритетных целей своих ракетных ударов. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.По словам высокопоставленного украинского разведчика, такое решение ВС РФ якобы могут принять из-за того, что в теплые месяцы удары по энергетическим объектам менее болезненны, а полностью уничтожить украинскую энергетическую систему за эту зиму не удалось. Скибицкий считает, что ракетные удары будут переориентированы на военные объекты, включая места дислокации и концентрации войск, логистические центры украинских формирований.Замначальника ГУР Украины считает, что последние ракетные удары, которые наносились российскими вооруженными силами по объектам на украинской территории, были направлены именно против военных объектов.В частности, атаки в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта ставили своей целью поражение баз горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире, места дислокации наемников в Яворовском районе Львовской области. Скибицкий признал, что в этом случае российские войска целились в логистические центры и пункты дислокации ВСУ.Также замглавы украинской военной разведки отнес к объектам повышенного риска нефтеперерабатывающие предприятия, заводы оборонной промышленности, гидротехнические и очистные сооружения, аэропорты и аэродромы, пути поставки военной техники из стран Запада. Скибицкий подчеркнул, что Россия постоянно ведет разведку данных объектов.