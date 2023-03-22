Замглавы МИД Рябков: Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения в вопросе ДСНВ

Россия в настоящее время не имеет точек соприкосновения с США по вопросам, касающимся ДСНВ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Выступая на мероприятии в рамках дискуссионного клуба "Валдай", замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не может рассматривать даже какие-либо нотификации, поступающие со стороны США, потому что действие этого договора формально приостановлено, вследствие чего отсутствует какая-либо возможность заниматься этой деятельностью. В противном случае, это стане нарушением федерального законодательства.
Рябков также добавил, что российские власти, готовы к возобновлению обсуждения с американской стороной возвращения к ДСНВ, однако исключительно после того, как Вашингтон изменит свою враждебную антироссийскую политику. Замглавы МИД призвал американские власти одуматься и "перестать играть с огнем".
Замглавы МИД напомнил, что российская сторона изложила американскому правительству все юридические аргументы, послужившие причиной для приостановки участия в ДСНВ, и заявления властей США об обратном являются попыткой игнорирования. Однако, несмотря на это, российские власти готовы дополнительно "разжевать" американской стороне юридические аргументы приостановки этого международного соглашения.
Рябков подчеркнул, что заявления американской стороны о том, что Вашингтон не считает Россию приостановившей участие в ДНСВ, являются не более, чем "очередным образчиком того, как власти США изощряются с точки зрения отрицания происходящего в мире".