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Замглавы МИД Рябков: Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения в вопросе ДСНВ

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Замглавы МИД Рябков: Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения в вопросе ДСНВ

Россия в настоящее время не имеет точек соприкосновения с США по вопросам, касающимся ДСНВ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.


Выступая на мероприятии в рамках дискуссионного клуба "Валдай", замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не может рассматривать даже какие-либо нотификации, поступающие со стороны США, потому что действие этого договора формально приостановлено, вследствие чего отсутствует какая-либо возможность заниматься этой деятельностью. В противном случае, это стане нарушением федерального законодательства.

Рябков также добавил, что российские власти, готовы к возобновлению обсуждения с американской стороной возвращения к ДСНВ, однако исключительно после того, как Вашингтон изменит свою враждебную антироссийскую политику. Замглавы МИД призвал американские власти одуматься и "перестать играть с огнем".

Замглавы МИД напомнил, что российская сторона изложила американскому правительству все юридические аргументы, послужившие причиной для приостановки участия в ДСНВ, и заявления властей США об обратном являются попыткой игнорирования. Однако, несмотря на это, российские власти готовы дополнительно "разжевать" американской стороне юридические аргументы приостановки этого международного соглашения.

Рябков подчеркнул, что заявления американской стороны о том, что Вашингтон не считает Россию приостановившей участие в ДНСВ, являются не более, чем "очередным образчиком того, как власти США изощряются с точки зрения отрицания происходящего в мире".
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:58
    +4
    Приостановка ДСНВ З ,это отличное решение.Обмен спутниковой информацией с КНР ,тоже неплохо.Пусть теперь НАТО считает сколько у них боезарядов и сколько ,унас.Они даже считать боятся.С КНР подписано соглашение о военно техническом сотрудничестве .Счас посмотрел СМИ ,США .Как обычно Блинкин ,пидумывает небылицы и сам их начинает боятся. bullyИ вообще тема Украины на третьем месте.
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 19:15
      -3
      Приостановка ДСНВ З, это отличное решение.
      Такой возможности в договоре нет.

      Но в принципе США, ИМХО, довольны - вопросы с Б52 и шахтами снимаются надолго. Да и "возвратный потенциал", ИМХО, к сожалению у них больше. И тут РФ делает такой подарок!
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 19:44
        +1
        вопросы с Б52 и шахтами снимаются надолго

        Сколько лет их B-52 и ракетам в шахтах?
        А сколько лет нашим ракетам?
        А сколько ракет будет через 5 лет у КНР?
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:23
    -2
    ну а зачем сша и ес что то делать ??????? вокруг РФ же базы нато ! ну наклепает РФ боезарядов ну и сша тоже наклепает ! сша и ес ждет гиперзвук свой !! вот когда будет космокарабль вот тогда эти ракеты уйдут на нет с орбиты сбивать будут ну это так шутка была из мира фантастики ! все это конфликт в укррр на будущее что бы оправдать и что президента страны РФ сделали преступником сша и ес и тп и тд ! ну это так фантазия не более ! мы же тут так проста рассуждаем а не несём истину )
  4. Альф
    Альф Сегодня, 19:54
    +1
    Замглавы МИД призвал американские власти одуматься и "перестать играть с огнем".

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