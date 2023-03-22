Замглавы МИД Рябков: Россия и США сейчас не имеют точек соприкосновения в вопросе ДСНВ

Россия в настоящее время не имеет точек соприкосновения с США по вопросам, касающимся ДСНВ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.Выступая на мероприятии в рамках дискуссионного клуба "Валдай", замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона не может рассматривать даже какие-либо нотификации, поступающие со стороны США, потому что действие этого договора формально приостановлено, вследствие чего отсутствует какая-либо возможность заниматься этой деятельностью. В противном случае, это стане нарушением федерального законодательства.Рябков также добавил, что российские власти, готовы к возобновлению обсуждения с американской стороной возвращения к ДСНВ, однако исключительно после того, как Вашингтон изменит свою враждебную антироссийскую политику. Замглавы МИД призвал американские власти одуматься и "перестать играть с огнем".Замглавы МИД напомнил, что российская сторона изложила американскому правительству все юридические аргументы, послужившие причиной для приостановки участия в ДСНВ, и заявления властей США об обратном являются попыткой игнорирования. Однако, несмотря на это, российские власти готовы дополнительно "разжевать" американской стороне юридические аргументы приостановки этого международного соглашения.Рябков подчеркнул, что заявления американской стороны о том, что Вашингтон не считает Россию приостановившей участие в ДНСВ, являются не более, чем "очередным образчиком того, как власти США изощряются с точки зрения отрицания происходящего в мире".