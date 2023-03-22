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Министр обороны России наградил летчиков ВКС РФ за перехват американского беспилотника

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Министр обороны России наградил летчиков ВКС РФ за перехват американского беспилотника

Сегодня в ходе заседания Коллегии Министерства обороны России состоялось в том числе награждение военнослужащих ВС РФ, отличившихся в ходе выполнения задач в зоне СВО. Медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества героям вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.


Как ранее обещал Шойгу, награды получили и летчики Су-27 ВКС РФ, осуществившие перехват и предотвратившие нарушение государственной границы Российской Федерации американским беспилотником над акваторией Черного моря в районе Крыма. Российские асы были удостоены орденов Мужества.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper произошел 14 марта. Ударно-разведывательный беспилотник был обнаружен в ранее официально объявленной беспилотной зоне над нейтральными водами Черного моря, когда он двигался с выключенными транспондерами в направлении линии российской морской границы. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись два российских истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО, которые осуществили «бесконтактный перехват» дрона.

Предположительно, пилот нашего самолета, демонстрируя высочайшее мастерство пилотирования, приблизился к дрону на вираже и произвел сброс части топлива на него. Такую версию подтверждают и последние кадры видео, снятые на одну из камер беспилотника и позднее опубликованные Министерством обороны США. В результате тактических действий российских истребителей, американский БПЛА потерял управление и упал в море. После чего наши самолеты благополучно вернулись на аэродром.

Комментируя ситуацию, в российском военном ведомстве особо подчеркнули, что самолеты ВКС РФ оружие против MQ-9 не применяли, не было и столкновения, как по горячим следам после инцидента пытались представить ситуацию в Пентагоне.

Судя по количеству наград на кителях наших пилотов, это далеко не первое успешное задание, выполненное ими в ходе несения службы.



Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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26 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 18:34
    +1
    это правильно, все сбивать в заявленной зоне
    1. Маз
      Маз Сегодня, 19:16
      0
      Молодцы парни, виват и респект, отменный пилотаж. Асы!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:01
        0
        А прикольный троллинг американцев.
        Мы-ж сказали, что не трогали их беспилотник, просто мимо пролетали.
        Но тех, кто мимо пролетал - наградили.
        :))
    2. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 19:18
      -8
      Думаю нужно Вот что прокомментировать, - Какойже Сергей Кожугетович смелый и решительный , умный . Не побоялся засветить лица героев , чьи семьи очень рады !

      Такая отвага и ум требуют награды СК Шойгу . Умничька , настоящий министр МО

      Отдельное спасибо Халдею с подносом , подающий медальки С.к.Шойгу ! Вот это военный , цельный майор- халдей! Умничька , ура- ура
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:25
        -4
        Не прочто умничка, но ещё и красавчик! На Винни Пуха похож из родного русского мультика!
  2. divan
    divan Сегодня, 18:36
    +5
    ну, а что здесь комментировать ? МОЛОДЦЫ!!!!!!!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:51
      0
      Второй лётчик такой добрый молодец! А в реальности, молодцы мужики, сбили гадину без оружия good hi
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 18:56
      +1
      Байден, как пишут или прикалываются, объявил соболезнование семьям погибших пилотов Reaper. laughing crying
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:38
    +3
    Вчера прочитал, что "во время крушения беспилотника погиб находившийся в нём журналист Аркадий Бабченко". lol lol lol
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:40
    0
    Отлично. Показали зубы.
    А как с награждением золотой звездой благороднейшего из благородных, достойнейшего из достойных Владимира Юрьевича Грубника?
  5. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 18:40
    +2
    Медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества героям вручал...

    Я всё понимаю, воины грамотно исполнили свой долг - честь им и хвала. Но уровень по факту вручённых наград - не перебор ли?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:45
      +2
      Bogalex hi, если я правильно понял награждали не ТОЛЬКО пилотов но и других военнослужащих, летчиков наградили за Мужество а тех кого не показали Золотыми Звездами, (есть категория военных которых нагрождают без ОФИЦИАЛЬНОГО фотоотчета),
      1. Bogalex
        Bogalex Сегодня, 19:07
        +5
        hi
        Да, не, я как раз понимаю, что им не Золотые звёзды вручили - в статье об этом вполне чётко написано.
        Я имею ввиду именно награждение орденами Мужества как соразмерность заслуг.
        Всё-таки как ни крути, но уничтожение беспилотника (само по себе безусловно достойное награды, сомнений нет) выполнено не в условиях противодействия противника, без риска для жизни и здоровья, наверняка с одобрения командования. Т.е. по сути в обстоятельствах, как говорится, не требующих превышения обязанностей, предусмотренных обязанностями военной службы. У нас весьма разветвлённая наградная система, в которой есть другие знаки отличия, гораздо более подходящие под описание заслуги экипажей.
        Но это всего лишь моё мнение. Возможно я не прав и чего-то не понимаю.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:15
          -1
          Bogalex, тонкий вопрос, именно в эмоциональном плане, спорить не стоит, наградили значит заслужили.
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 19:22
            +3
            Цитата: Ропот 55
            Bogalex, тонкий вопрос, именно в эмоциональном плане, спорить не стоит, наградили значит заслужили.

            Пусть меня закидают домашними тапочками, но с Водалексом я согласен.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:36
      0
      согласен с Вами, особенно когда почитаешь за что "сухопутным" "Мужика" дают- там уж совсем не пролет рядом с БПЛА.. у нас и космонавтам - единственная страна в мире, где просто за полеты "Героя РФ" дают, хотя со времен Гагарина - риск и нагрузки на порядок упали..
    3. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 20:30
      0
      Он добряк и весельчак ! Уж сколько жизней уберёг ! Не то ,что ы !
      200 000 - Хирасиму, Нагасаки стерли и войну останоаили - Капитуляция . А тут за каждую бабушку боряться , каждый дом - хоть наступаем . Потому , как украинцы- братья , нужно беречь мирняк ! И больше им сухпайков
  6. kenig1
    kenig1 Сегодня, 18:42
    0
    Кому вручили медаль Золотая звезда?
  7. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 18:48
    +8
    Все уже было. ХЗ правда или нет но я читал такую байку:
    В конце позапрошлого века, в Туркестане, казачки отловили шайку контрабандистов, в числе которых было два англичанина. Понятно дело что шпиёны.
    Ну и что с ними делать?
    Есаул, командовавший нарядом, почесал репу и приказал выпороть и отпустить.
    Нагличане, вместо того, что бы утереться, пошли жалиться по команде.
    В конце концов Виктория написала гневное письмо Сан Санычу, с требованием наказать варвара есаула.
    В ответ Александр III отправил есаулу телеграмму: "Поздравляю полковником. Если бы повесил, был бы генералом".
    Говорят, после этого интенсивность работы англицкой разведки резко снизилась. Много ведь есаулов мечтающих стать генералами laughing!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:45
      +1
      Цитата: Grossvater
      ХЗ правда или нет но я читал такую байку

      Это хорошая, но байка. lol
      А в реальности было и письмо с претензиями от королевы аглицкой, было и награждение. Но по другому поводу и при несколько других обстоятельствах.
      Первое, что нашёл - https://hystory.mediasole.ru/kak_russkiy_kazak_vyporol_britanskih_oficerov_anekdot_po_realnym_sobytiyam
      Просто знал, что искать - про генерала Комарова читал давно, лет 15 назад, причём вышел на него случайно, заинтересовавшись биографией его начштаба Н.Закржевского. Примерно тогда же впервые прочитал про "есаула".
  8. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:06
    +1
    Сдули,как муху надоедливую laughing ...Молодцы парни good
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:11
    +4
    То, что наградили безусловно правильно. Единственный вопрос, выбор награды... Все же за Орден мужества большинство его кавалеров проливали кровь, а здесь сбитие беспилотника. Хотя сам факт уничтожения такой цели и таким хитрым способен всех порадовал. Было бы правильным начать сбивать эти птицы регулярно.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 19:39
      +1
      Космонавты, подводники, летчики ... Профессии уважаемые и связанные с риском даже в мирной жизни.
      А кровь проливать им по должности негде. Либо вернулся цел и невредим, либо не вернулся.
  10. Alexy
    Alexy Сегодня, 19:46
    -1
    Летчики-молодцы, выполнили рутинную обязанность, жизнями, как в бахмуте, не рисковали. Про министра нынче следует промолчать. Вопрос, как дослужиться до полковника, подающего медальки?
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:46
    0
    Правильное решение, мужики достойны награды. Настоящие асы.
  12. Бобе Денкин
    Бобе Денкин Сегодня, 20:11
    0
    Слава Героям! молодцы! Прекрасные!