Министр обороны России наградил летчиков ВКС РФ за перехват американского беспилотника

Сегодня в ходе заседания Коллегии Министерства обороны России состоялось в том числе награждение военнослужащих ВС РФ, отличившихся в ходе выполнения задач в зоне СВО. Медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества героям вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.
Как ранее обещал Шойгу, награды получили и летчики Су-27 ВКС РФ, осуществившие перехват и предотвратившие нарушение государственной границы Российской Федерации американским беспилотником над акваторией Черного моря в районе Крыма. Российские асы были удостоены орденов Мужества.
Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper произошел 14 марта. Ударно-разведывательный беспилотник был обнаружен в ранее официально объявленной беспилотной зоне над нейтральными водами Черного моря, когда он двигался с выключенными транспондерами в направлении линии российской морской границы. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись два российских истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО, которые осуществили «бесконтактный перехват» дрона.
Предположительно, пилот нашего самолета, демонстрируя высочайшее мастерство пилотирования, приблизился к дрону на вираже и произвел сброс части топлива на него. Такую версию подтверждают и последние кадры видео, снятые на одну из камер беспилотника и позднее опубликованные Министерством обороны США. В результате тактических действий российских истребителей, американский БПЛА потерял управление и упал в море. После чего наши самолеты благополучно вернулись на аэродром.
Комментируя ситуацию, в российском военном ведомстве особо подчеркнули, что самолеты ВКС РФ оружие против MQ-9 не применяли, не было и столкновения, как по горячим следам после инцидента пытались представить ситуацию в Пентагоне.
Судя по количеству наград на кителях наших пилотов, это далеко не первое успешное задание, выполненное ими в ходе несения службы.