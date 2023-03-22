Риксдаг Швеции проголосовал большинством голосов за вступление страны в НАТО

В Швеции состоялось голосование депутатов Риксдага (однопалатного парламента страны) по вопросу о вступлении в Североатлантический альянс. Большинством голосов было принято решение о присоединении Швеции к НАТО, сообщает сайт шведского законодательного органа.
Парламентское одобрение предстоящего вступления в НАТО является обязательным условием для присоединения королевства к этому военно-политическому блоку. Голоса в Риксдаге распределились следующим образом: за вступление Швеции в альянс проголосовали 269 депутатов, против – 37 депутатов, включая представителей Левой партии и Партии защиты окружающей среды.
С предложением одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс ранее выступил комитет Риксдага по иностранным делам. Он подчеркнул, что разделяет позицию руководства страны по вступлению в альянс, отметив, что в мирное время нет оснований для размещения постоянных баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции.
Напомним, что 17 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Но пока она до сих пор не ратифицирована двумя членами альянса – Венгрией и Турцией. И венгерские, и турецкие власти готовы согласиться со вступлением в альянс Финляндии, но пока блокируют такую возможность для Швеции. В Турции обижены на Стокгольм после провокации с сожжением священной книги мусульман и обвиняют Швецию в тесных связях с курдским движением.
Если Швеция все же будет принята в состав Североатлантического альянса, закончится двухсотлетняя история ее нейтралитета. Хотя военное сотрудничество Стокгольма с НАТО осуществляется уже давно и, по сути, как Швеция, так и Финляндия, являются частью единой военной машины «коллективного Запада», хоть и без формального членства в альянсе.