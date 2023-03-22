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Риксдаг Швеции проголосовал большинством голосов за вступление страны в НАТО

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Риксдаг Швеции проголосовал большинством голосов за вступление страны в НАТО

В Швеции состоялось голосование депутатов Риксдага (однопалатного парламента страны) по вопросу о вступлении в Североатлантический альянс. Большинством голосов было принято решение о присоединении Швеции к НАТО, сообщает сайт шведского законодательного органа.


Парламентское одобрение предстоящего вступления в НАТО является обязательным условием для присоединения королевства к этому военно-политическому блоку. Голоса в Риксдаге распределились следующим образом: за вступление Швеции в альянс проголосовали 269 депутатов, против – 37 депутатов, включая представителей Левой партии и Партии защиты окружающей среды.

С предложением одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс ранее выступил комитет Риксдага по иностранным делам. Он подчеркнул, что разделяет позицию руководства страны по вступлению в альянс, отметив, что в мирное время нет оснований для размещения постоянных баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции.

Напомним, что 17 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Но пока она до сих пор не ратифицирована двумя членами альянса – Венгрией и Турцией. И венгерские, и турецкие власти готовы согласиться со вступлением в альянс Финляндии, но пока блокируют такую возможность для Швеции. В Турции обижены на Стокгольм после провокации с сожжением священной книги мусульман и обвиняют Швецию в тесных связях с курдским движением.

Если Швеция все же будет принята в состав Североатлантического альянса, закончится двухсотлетняя история ее нейтралитета. Хотя военное сотрудничество Стокгольма с НАТО осуществляется уже давно и, по сути, как Швеция, так и Финляндия, являются частью единой военной машины «коллективного Запада», хоть и без формального членства в альянсе.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:51
    -5
    Да и флаг им в руки и барабан на шею, в сучае вселенского шухера по тулумбусу в НАТО это страна или нейтральна, радиации и прочим прелестям глобального удара без разницы.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:02
      -2
      В каком смысле "одобрено большинством голосов" ?
      Там в парламенте кто-то был против уничтожения Швеции в грядущей Последней Войне ?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:16
        0
        Цитата: Shurik70
        Там в парламенте кто-то был против уничтожения Швеции в грядущей Последней Войне ?

        Мы ж честные - вот и надо официально Швецию предупредить: "Иду на вы" "Поздравляем! Вы стали ещё одной строчкой в списке целей в "головах" наших ракет. Добро пожаловать в Клуб Самоубийц!".
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:06
      +6
      Совершенно близорукая точка зрения, как минимум потому, что бюджет НАТО теперь пополнится средствами далеко не бедной страны.
      Нет ни одного положительного момента в том, что враг расширяется и экономически, и кадрово, и в части вооружений..
    3. Маз
      Маз Сегодня, 19:17
      0
      Они и Гитлеру железную руду и подшипники поставляли.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:23
        -1
        Маз hi, там многие "цивилизованные" втихорца подторговавали, бизнес он и в Африке бизнес, а официально то да все были на светлой стороне.
  2. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 19:02
    -11
    Следующее СВО в Швеции проведём!
    Так что шведам приготовиться
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:06
      +4
      Цитата: General_Hammel1
      Следующее СВО в Швеции проведём!
      Так что шведам приготовиться

      Путин сказал, у нас нет проблем ни с Финнами ни со Шведами. Так зачем нам там СВО проводить?
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:08
      +8
      Свой диван из ИКЕА передвините ближе к ее границам?
      Что за шапкозакидательские настроения? Вы в окопе что ли сидите, что бы такими словами разбрасываться?!
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 19:42
        +3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Свой диван из ИКЕА передвините ближе к ее границам?
        Что за шапкозакидательские настроения? Вы в окопе что ли сидите, что бы такими словами разбрасываться?!

        Словно это вопрос, они то не из окопа сейчас пишут. Хотят воевать, военкомат и ЧВК их ждут wassat
    3. Альф
      Альф Сегодня, 19:51
      +5
      Цитата: General_Hammel1
      Следующее СВО в Швеции проведём!
      Так что шведам приготовиться

      Добровольцем пойдете ?
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:04
    +8
    Ну да..
    Отодвинули НАТО от границ..
    Шах и мат Западу!!
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:12
    -5
    Обнищала скандинавия политиками. Первые две войны нейтралами неплохо зарабатывали, в третью умереть разом решили.
  5. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 19:16
    -1
    кончилась Абба, остался только сюрстрёмминг
  6. lestad
    lestad Сегодня, 19:17
    -6
    Такое ощущение что все политики ес отупели разом
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:20
      +1
      Цитата: lestad
      Такое ощущение что все политики ес отупели разом

      Да. И впереди всех - Лавров на голубом глазу.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:25
    -4
    Ущербные прогосовали и думают, что в все? Теперь шведы должны курдов на заклание Эрдогану привести, а иначе никакой наты :)
  8. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 19:25
    +7
    Вот это здорово великий геополитик отодвинул границы НАТО от России.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:29
    -2
    Риксдаг Швеции проголосовал большинством голосов за вступление страны в НАТО
    . Фиг её знает, что у них в головах творится... необьяснимый, не научный случай.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:30
    -7
    Расширение НАТО на север угрозу представляет минимальную. Современные российские ракеты полетят через Южный Полюс, где НАТО нету и соответственно нету ПРО.
  11. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:51
    0
    Так и не понимаю, зачем это нужно Швеции и рядовым шведам, от лица коих и высказался парламент.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:16
    0
    что в мирное время нет оснований для размещения постоянных баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции.

    Когда вступите в НАТО, это как в дерьмо, оттуда выхода нет и делать с вами будут все, как хулиган с гимназисткой.