Госсекретарь США отказался прислушаться к заявлению Китая о «красных линиях» по поставкам оружия Тайваню

США не будут принимать во внимание заявления Китая о том, что продажа оружия Тайваню станет «красной линией» в китайско-американских отношениях. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган предупредил США о том, что вмешательство во внутренние дела страны, в том числе и в будущее острова Тайвань, является первой «красной линией» в отношениях двух государств. Эти отношения могут упасть до нового минимума, отметили в Пекине.
Китайский министр иностранных дел сделал свое заявление на фоне очередного обострения китайско-американских отношений. Блинкен, в свою очередь, затронул тему визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам госсекретаря США, Китай в настоящее время не оказывает России значительной военной помощи. Однако Блинкен отметил усиление дипломатической поддержки Москвы со стороны Пекина, о чем свидетельствует, по его мнению, визит китайского лидера в российскую столицу.
В то же время, Блинкен отметил, что дипломатическая и материальная поддержка России со стороны Китая расходятся с устремлениями США. Ранее в США и Западной Европе высказывали беспокойство по поводу возможного начала поставок боеприпасов из Китая в Россию.
Но своей дерзкой политикой в отношении Тайваня власти США лишь приближают вероятность такого развития событий. Чем больше внимания США будут проявлять к Тайваню, поставляя ему вооружение, тем больше оснований появится у Китая для сближения с Россией в военно-техническом и военно-политическом отношениях, и об этом Белый дом ранее предупреждали многие американские аналитики.