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Госсекретарь США отказался прислушаться к заявлению Китая о «красных линиях» по поставкам оружия Тайваню

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Госсекретарь США отказался прислушаться к заявлению Китая о «красных линиях» по поставкам оружия Тайваню

США не будут принимать во внимание заявления Китая о том, что продажа оружия Тайваню станет «красной линией» в китайско-американских отношениях. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.


Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган предупредил США о том, что вмешательство во внутренние дела страны, в том числе и в будущее острова Тайвань, является первой «красной линией» в отношениях двух государств. Эти отношения могут упасть до нового минимума, отметили в Пекине.

Китайский министр иностранных дел сделал свое заявление на фоне очередного обострения китайско-американских отношений. Блинкен, в свою очередь, затронул тему визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам госсекретаря США, Китай в настоящее время не оказывает России значительной военной помощи. Однако Блинкен отметил усиление дипломатической поддержки Москвы со стороны Пекина, о чем свидетельствует, по его мнению, визит китайского лидера в российскую столицу.

В то же время, Блинкен отметил, что дипломатическая и материальная поддержка России со стороны Китая расходятся с устремлениями США. Ранее в США и Западной Европе высказывали беспокойство по поводу возможного начала поставок боеприпасов из Китая в Россию.

Но своей дерзкой политикой в отношении Тайваня власти США лишь приближают вероятность такого развития событий. Чем больше внимания США будут проявлять к Тайваню, поставляя ему вооружение, тем больше оснований появится у Китая для сближения с Россией в военно-техническом и военно-политическом отношениях, и об этом Белый дом ранее предупреждали многие американские аналитики.
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:31
    +2
    Правда НЕОЖИДАННО wink, как бы это не звучало неприятно для некоторых но Вашингтон и его кодла Пекин не боится.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:46
      +2
      На флаге США семь красных линий, они сверхдержава.
      1. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 20:09
        0
        Там ещё белые полосы есть, а звёздочек больше чем у Китая будет. Но... развитие в сторону крупной региональной державы ускоряется. Всё займут свои места согласно имущественному цензу laughing
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:26
          +1
          США не будут принимать во внимание заявления Китая о том, что продажа оружия Тайваню станет «красной линией» в китайско-американских отношениях. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

          И это, нынешний уровень политической аналитики государственного секретаря США? belay
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:26
      0
      Кто нибудь обьяснит блинкину ,что Тайвань это остров у берегов КНР ,а не США.С Кубой США за сколько лет не могли справится ,а тут Тайвань решили защищать.Так и вижу блинкина отстреливающегося ,на Тайване от китайского десанта. А Джо с Камилой патроны подносят.
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:29
      +1
      Да и Пекину, судя по последним событиям на Вашингтон наплевать. Понимают, что ничегошеньки ни американцы, ни Европа им не сделают. Полвека переносили производство и теперь даже маски в пандемию! произвести не в состоянии.

      Поэтому можно наплевать на все предупреждения и решения каких-то там судов и поехать в Москву на встречу, на пару дней с огромной делегацией и большими контрактами. Абсолютно демонстративно. Ещё и напоказ не брать трубку, когда звонит президент штатов.

      А эта истерика Блинкина тоже показательна. Запугать рассекречиванием данных о короновирусе не получилось, добиться звонка Зеленскому - не получилось, ближний Восток уплывает из рук. Что же остаётся, кроме как продолжать обещать продолжать гадить? Кстати, они уже поставили все, что обещали или опять на 26 год перенесли?
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:35
    0
    Чем больше внимания США будут проявлять к Тайваню, поставляя ему вооружение, тем больше оснований появится у Китая для сближения с Россией в военно-техническом и военно-политическом отношениях

    Понятно, что любой союзник лучше, чем никакого, но печально читать, что отношение к нам КНР зависит не от общности идей, целей и задач, а от того, поругаются ли они с США.
    А итоге, как и всегда, остаёмся мы с двумя извечными своими союзниками. Точнее, с тремя - ещё и ВКС теперь есть.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:45
      +1
      Сожалею но какие бы красные линии не рисовали и сколько бы их не переходили сша, Пекин это не подтолкнет к правильным решениям и помогать они не станут если это не выгодно. Будут ждать на берегу реки пока мимо не проплывет труп сша.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:56
        +3
        Цитата: Mitos
        Будут ждать на берегу реки пока мимо не проплывет труп сша.

        Мы тут, "на своих диванах", тоже дождёмся, когда труп США появится из-за излучины реки.
        Смешно будет посмотреть на то, сколько "союзников" моментально начнут нам клясться в "вечной любви". Та же Европа друг другу бока мять будет, лишь бы первым в очереди быть.
        Проходили не раз уже.

        Жаль только одного - что мы опять поверим, опять простим, опять "не будем вспоминать о плохом".
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:40
    +2
    является первой «красной линией»
    Посоревнуемся с Китаем в количестве красных линий?
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 20:47
      0
      США не будут принимать во внимание заявления Китая о том, что продажа оружия Тайваню станет «красной линией» в китайско-американских отношениях.

      А что у Китая тоже фломастеры плохие? Как-то вас мало сегодня адептов Неправильных Красных Линий laughing
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:43
    +2
    Да, ы не боятся Китай,они знают что те зависимы от запада как и РФ. Китайцы никогда не будут гадить себе в карман и размазывать, те ещё хитропопые. Куда им девать товар хотя бы ближайшие 5-7 лет,России она переварит? Много шума из ничего.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:02
      +1
      Если Китаю некуда будет поставлять товар, то вот западу неоткуда будет его брать... Они полвека переносили производство в Китай, просто так перестать покупать товары они просто не смогут.

      Так же как не могут перестать покупать ресурсы у России, а то что заменяют, например газ, покупают уже не за 200$ а за 700...

      Так что это взаимозависимость и ещё непонятно, кто останется в выигрыше, как бы не пришлось западу через Турцию таскать товары параллельным импортом.

      Так что ничего китайской торговле не угрожает.
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:47
    +2
    Америкозы на два фронта не потянут, в лучшем случае пупок развяжется, а в худшем поможет только практологоанатом.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:52
      0
      PVV66 hi, потянут, у них для такого случая шестерки имеются, которые с "радостью" в ущерб своих интересов пойдут на все, а янки будут во втором а может и в третьем эшелоне.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:53
      0
      ну так скажем там не только сша а европа ише
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:53
    +1
    а что сша то боятся то ???????? китай что то сделает ?
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:57
    0
    Ну и durak. Впрочем по лицу БлинкИна это явно видно.
    Явно не обезображено интеллектом.
    Видимо там специально таких подбирают.
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 20:02
    +3
    Мир катится к мировой войне. И янки абсолютно уверены,что обойдется без применения яо. Что их заставляет так думать ? Может мы чего-то не знаем ?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:05
      +1
      наверное думают сша что нету у РФ ядерного оружия или проста не кто не нажмет я даже хз почему они так думают ! сам удивляюсь что они идут на ядерный конфликт притом уперто идут на РФ и китай ! типа Сталин не применил же хим оружия когда немцы стояли возле мск
  9. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:03
    0
    Может ли Китай организовать и удерживать водную и воздушную блокаду Тайваня?
  10. Black_Messiah
    Black_Messiah Сегодня, 20:10
    +1
    Странно все это наблюдать со стороны. Игра в то, кто скорчит более страшную рожицу и скажет более громкие слова. А настоящие дела решаются в кулуарах и о них в СМИ не расскажут
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:37
    0
    Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган предупредил США о том, что вмешательство во внутренние дела страны, в том числе и в будущее острова Тайвань, является первой «красной линией» в отношениях двух государств.

    В отношении США красные линии нужно чертить американской кровью...
    Только эти линии станут для них табу...
  12. Vrun gel
    Vrun gel Сегодня, 20:50
    0
    Давно уже пора уничтожить это осиное гнездо на планете Земля- так называемые США... Эти потомки бандитов и убийц ,ссылаемых на острова ,ставшие со временем США- продолжают дело своих предков-нести войны на всей планете ,уничтожать людей ... Уничтожив США-можно возродить на Земле мир...
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:55
    0
    Когда проходит время дипломатии начинают говорить пушки.
  14. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 20:58
    -1
    Вот Китай спокойно смотрит, как нас бомбят обедненным ураном, но сами нам оружие поставлять не собираются. Такие вот друзья. Всё перед американцами стремятся выслужиться, пацифисты. И кто всерьез верит в какой-то многополярный мир? Не нужен многополярным мир ни китайцам, ни неграм. Они за лучше за стеклянные бусы будут белым господам служить.