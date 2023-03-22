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Советник президента Украины предложил в два-три раза снизить лимит цен на российскую нефть

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Советник президента Украины предложил в два-три раза снизить лимит цен на российскую нефть

Советник по экономическим вопросам главы киевского режима Владимира Зеленского Олег Устенко предложил снизить установленный Западом лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель, тогда как в настоящее время ограничение составляет 60 долларов.


Как сообщает издание Newsweek, Устенко заявил о желании Киева вдвое сократить установленный ранее лимит- примерно до отметки в 30 долларов за баррель, при этом советник Зеленского добавил, что наиболее оптимальным считает потолок цен на российскую нефть в 10-20 долларов.

По его словам, Российская Федерация в настоящее время уже получает "намного меньшую прибыль" по сравнению с фиксируемой до введения Западом лимитов цен на российскую нефть. По мнению Устенко, введение более низкого лимита цен на российскую нефть будет иметь "серьезные и важные последствия" для России.

Нефтяные санкции западных стран, касающиеся цен на российские энергоносители, вступили в силу в декабре прошлого года. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую морским путем, а страны G7, Австралия и ЕС ввели максимальный уровень цен на нее при перевозках морским путем в 60 долларов за баррель, а также запретили страхование подобных грузов.

В ответ на этот шаг российское правительство с 1 февраля ввело запрет на поставки нефти иностранным покупателям, если в условиях контрактов прямым или косвенным образом предусмотрена фиксация введенного властями США и других недружественных стран лимита на цену.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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20 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 19:47
    +5
    Так трубу запретите, украинцы при своем античеловеческом отношении как от черта бегут от этой мысли, на своей территории.
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 20:10
      0
      Ага, балалайку..... Война войной, а труба трубой.
      И минусуйте, сколько хотите, если считаете, что не прав
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 20:20
        -1
        Цитата: Федор Рашкин
        Ага, балалайку..... Война войной, а труба трубой.
        И минусуйте, сколько хотите, если считаете, что не прав

        Плюсую. Не будем забывать,что сейчас все ресурсы страны практически в частных руках и чем больше их будут зажимать,тем быстрее дело сдвинется с мёртвой точки,тем или иным способом.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:20
        +1
        Умник из Киева хочет раззорить американских сланцевиков.Смачно он плюнул в руку кормящую. lol
      3. frruc
        frruc Сегодня, 20:58
        0
        Украина уже перестала экспортировать электроэнергию, снизила экспорт стальных полуфабрикатов на 92%, угля вообще данных нет -0, и др. Надеюсь вывоз зерна и кукурузы тоже обнулится в новом году. Единственное, что у них растет это число беженцев и нищих.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:48
    0
    В ответ на этот шаг российское правительство с 1 февраля ввело запрет на поставки нефти иностранным покупателям, если в условиях контрактов прямым или косвенным образом предусмотрена фиксация введенного властями США и других недружественных стран лимита на цену.

    А если не фиксация, а скидка, например? Как для КНР, Индии ?

    Просто справочно:
    Информация Министерства экономического развития РФ от 1 февраля 2023 г. "О средней цене на нефть сорта "Юралс" за январь 2023 года":
    "...Среднемировая цена на нефть сорта "Юралс" за январь 2023 г. составила 49,02 долл. США за баррель (за декабрь 2022 г. - 50,15 долл.)"
    + Минфин: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38362-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:51
    -1
    ха-ха...мнение и советы шавки проматрасной..будет Индия и Китай слушать)
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:55
      +2
      Вот только не надо их идеализировать. И КНР, и Индия, зная, что нам нужна валютная выручка сделают все, что бы максимально сбить цену на нефтепродукты и газ. Они однозначно будут использовать все возможности, что бы продавить нас в цене.
      Потому, рассчитывать мы должны только на самих себя. Это надо понимать четко и ясно.
      А самое главное - мы не должны зависеть от выручки за продажу углеводородов. Но это уже говорилось миллион раз.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 20:43
        0
        Вот только не надо их идеализировать. И КНР, и Индия, зная, что нам нужна валютная выручка сделают все, что бы максимально сбить цену на нефтепродукты и газ. Они однозначно будут использовать все возможности, что бы продавить нас в цене.

        Это да. Но чучело киевское говорит о 10-20 долларах за баррель, а это уже грань рентабельности нашей нефти и продавать её за такую цену кому либо- хоть Китаю, хоть Индии нет смысла. А им нефть нужна и покупать ее они готовы с умеренной скидкой и пределы разумного им известны, в отличии от киевских болтунов, до сих пор считающих , что весь мир крутится вокруг Украины.
    2. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 19:57
      +2
      А что бы нет то, им только в плюс дешевая российская нефть, они еще могут и кулуарно "лоббировать" такое решение.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:53
    0
    Сразу бы говорил..чтобы наши работяги бесплатно трудились на Северах...во благо ЕС и Матрасии..вонючий фашист..10 долларов)
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 19:58
      +1
      Насколько я знаю, работяги на Севере и так не особо много зарабатывают их эксплуатируют свои же российские менеджеры.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:14
      +2
      Цитата: Яро Полк
      Сразу бы говорил..чтобы наши работяги бесплатно трудились на Северах...во благо ЕС и Матрасии..

      страны G7, Австралия и ЕС ввели максимальный уровень цен на нее при перевозках морским путем в 60 долларов за баррель

      Олег Устенко предложил снизить установленный Западом лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель

      А чо не бесплатно? Ну, в самом деле! Собрались, приняли решение, что принимать российскую нефть с понедельника будут только бесплатно. Делов-то - решение глупое принять.


      Не зря говорил дедушка Ленин
      (Чушь) нести легче, чем бревно.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:54
    +2
    Ну что тут сказать-Киевские мечтатели.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:53
      0
      Ну что тут сказать-Киевские мечтатели.

      Скорее болтуны возомнившие из себя центр мира.
  6. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:58
    +2
    "Советник президента Украины предложил в два-три раза снизить лимит цен на российскую нефть". Проще на этого советника цену снизить. В 333 раза.
  7. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:01
    +1
    Странно, что советник по экономическим вопросам главы киевского режима Олег Устенко не предложил ещё и приплачивать 404 за покупку.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:12
    0
    ну а что заявляет что хочет бандер режим работает в киеве зеля даже был сегодня на позициях в Артемовске хотя это не точно
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:13
    0
    Да пофиг.
    Я вообще думаю, что он ставленник ВВП, Зелёному надо к нему присмотрелся, потому-что как гарный украинский хлопец обязательно потребовал бы, что бы Россия ещё доплачивала Западу и ему лично, за то что они из гуманизма брали бы "не демократичные" нефть, газ , торф, лес и прочее.


    А вообще, мне пофиг, чего там лапочат эти странные люди.
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 20:14
    0
    Почему нельзя России внести лимит на оплату за прокачку углеводородов через Украину ?