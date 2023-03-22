Советник президента Украины предложил в два-три раза снизить лимит цен на российскую нефть

Советник по экономическим вопросам главы киевского режима Владимира Зеленского Олег Устенко предложил снизить установленный Западом лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель, тогда как в настоящее время ограничение составляет 60 долларов.Как сообщает издание Newsweek, Устенко заявил о желании Киева вдвое сократить установленный ранее лимит- примерно до отметки в 30 долларов за баррель, при этом советник Зеленского добавил, что наиболее оптимальным считает потолок цен на российскую нефть в 10-20 долларов.По его словам, Российская Федерация в настоящее время уже получает "намного меньшую прибыль" по сравнению с фиксируемой до введения Западом лимитов цен на российскую нефть. По мнению Устенко, введение более низкого лимита цен на российскую нефть будет иметь "серьезные и важные последствия" для России.Нефтяные санкции западных стран, касающиеся цен на российские энергоносители, вступили в силу в декабре прошлого года. Страны Евросоюза перестали принимать российскую нефть, перевозимую морским путем, а страны G7, Австралия и ЕС ввели максимальный уровень цен на нее при перевозках морским путем в 60 долларов за баррель, а также запретили страхование подобных грузов.В ответ на этот шаг российское правительство с 1 февраля ввело запрет на поставки нефти иностранным покупателям, если в условиях контрактов прямым или косвенным образом предусмотрена фиксация введенного властями США и других недружественных стран лимита на цену.