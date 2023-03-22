Президент Молдавии подписала закон об утверждении румынского языка государственным в стране

Государственный язык Молдавии теперь будет именоваться не молдавским, а румынским. Соответствующий закон подписала сегодня президент Молдавии Майя Санду, о чем сообщила на своем аккаунте в социальной сети.
Признание государственным языком страны румынского языка, по словам Санду, является подтверждением «исторической и непреложной истины». Она отметила, что жители Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза, и румынский язык может стать фактором консолидации молдавского общества.
Кроме того, Санду поспешила обвинить тех, кто утверждает самобытность молдавского языка, в стремлении разделить общность, говорящую на румынском языке. Такой подход позволял легче подчинять и контролировать нацию страны, отметила Санду.
Ранее парламент Молдавии большинством голосов поддержал переименование государственного языка страны из молдавского в румынский язык. Теперь во всех документах словосочетание «молдавский язык» будет заменено на словосочетание «румынский язык». Эта поправка будет внесена и в конституцию страны, причем без обязательного для таких случаев референдума.
Несмотря на схожесть молдавского и румынского языка, нельзя отрицать тот факт, что это все же разные языки, со своими историями, литературными памятниками. Однако решение действующих властей Молдавии мотивировано отнюдь не восстановлением некоей «лингвистической» или «исторической» справедливости, а сугубо политическими факторами, в том числе стремлением прозападного режима Санду как можно теснее привязать Молдавию к Румынии, вероятно, с перспективой последующего полного поглощения республики румынским государством.