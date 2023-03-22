Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Молдавии подписала закон об утверждении румынского языка государственным в стране

50
Президент Молдавии подписала закон об утверждении румынского языка государственным в стране

Государственный язык Молдавии теперь будет именоваться не молдавским, а румынским. Соответствующий закон подписала сегодня президент Молдавии Майя Санду, о чем сообщила на своем аккаунте в социальной сети.


Признание государственным языком страны румынского языка, по словам Санду, является подтверждением «исторической и непреложной истины». Она отметила, что жители Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза, и румынский язык может стать фактором консолидации молдавского общества.

Кроме того, Санду поспешила обвинить тех, кто утверждает самобытность молдавского языка, в стремлении разделить общность, говорящую на румынском языке. Такой подход позволял легче подчинять и контролировать нацию страны, отметила Санду.

Ранее парламент Молдавии большинством голосов поддержал переименование государственного языка страны из молдавского в румынский язык. Теперь во всех документах словосочетание «молдавский язык» будет заменено на словосочетание «румынский язык». Эта поправка будет внесена и в конституцию страны, причем без обязательного для таких случаев референдума.

Несмотря на схожесть молдавского и румынского языка, нельзя отрицать тот факт, что это все же разные языки, со своими историями, литературными памятниками. Однако решение действующих властей Молдавии мотивировано отнюдь не восстановлением некоей «лингвистической» или «исторической» справедливости, а сугубо политическими факторами, в том числе стремлением прозападного режима Санду как можно теснее привязать Молдавию к Румынии, вероятно, с перспективой последующего полного поглощения республики румынским государством.
Использованы фотографии:
https://www.presedinte.md/rus
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:00
    +5
    А дальше что? Вхождение Молдавии в состав Румынии?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 20:05
      +4
      Давно бы вошли, да Приднестровье отпускать не хотят. А с ним вместе не получается.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 20:17
        +2
        Признание государственным языком страны румынского языка, по словам Санду, является подтверждением «исторической и непреложной истины». Она отметила, что жители Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза, и румынский язык может стать фактором консолидации молдавского общества.

        Проамерианскую марионетку "соросиху" Майю Санду с её румынским гражданством Вашингтон специально и поставил президентом Р.Молдова, чтобы она помогла США оторвать навсегда Молдавию от России.
        Р.Молдова под руководством Санду и её подручных пошла по стопам Укрорейха!
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:34
          +1
          Одни националистические ид.иоты, уже доигрались с языковыми манипуляциями, и получил Николай на плите Миколу и желто-синию тряпку.
          Теперь очередь следующих тупоголовых майй и санд.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 21:06
        +1
        Можно поздравить молдаван с "почтирумынами"- великое достижение.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:01
    +2
    Была страна и нету, не а чего хоть тушкой хоть чучелом но в Е. С. Да уж.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:36
      0
      Цитата: Ропот 55
      Была страна и нету, не а чего хоть тушкой хоть чучелом но в Е. С. Да уж.

      Да не даст им ЕС никакой преференции,кроме места в очереди на черную работу. Так они и так из неё не вылазят.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 20:40
        +1
        Да не даст им ЕС никакой преференции

        Не знаю, спорно очень и не понятно. С одной стороны вполне себе все им дать могут - они банально очень маленькая страна, и поглотить и интегрировать их просто.
        С другой стороны а зачем они нужны? У них нет такого стратегического занчения как у Украины или Белорусии.
        С третьей стороны у этого процесса всегда был тормоз в виде ПМР.. будет ли он в дальнейшем - хороший вопрос.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:01
    +2
    Зрада? Чи пэрэмога?
    Следующий шаг - Молдавия в составе Румынии. Порошенко не додумался, Зеленский тоже. "Пчёлке Майе" американцы подсказали - одним щелчком пальцев Молдавия - член НАТО и Молдавия - в Евросоюзе.
    Если бы до Украины такая "гениальность" дошла, то они ещё в 2014-м, после Майдана, в состав Польши вошли бы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:04
      +1
      Zoldat A hi, для Санду однозначно победа а вот для молдован ну не знаю, с тех мест знакомых нет.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:20
        +1
        Александр, hi!
        Цитата: Ропот 55
        для Санду однозначно победа а вот для молдован ну не знаю, с тех мест знакомых нет.

        Здесь, на ВО, есть один из Молдавии - вполне адекватный товарищ. Я с месяц назад с ним общался. Вряд ли он пройдёт мимо такой новости здесь. Почитаем, что там не в "Пчёлкином улье", а в народе творится.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 20:31
          0
          Очень и очень любопытно, что же сами модоване по этому поводу думают. Мне кажется те, что ходят на ВО врятли смогут представить весь спектр мнений. Все-таки здесь скорее появляются люди русские или советские. Вот что думают те, у кого молдавский язык значился как родной очень и очень интересно. Они я так понимаю единодушно "за" упразднение своего языка?

          Порошенко не додумался, Зеленский тоже

          Давным давно обо всем додумались. Другое дело, что это немножечко расходится со стремлениями укаринского олигархата. Им все-таки интересней быть "самим с усами".
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Ропот 55
        с тех мест знакомых нет.

        Ничего не потеряли no
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:03
    0
    Ну вот и исчезает республика Молдова, кто хочет остаются молдаванином, в ПМР... Санду сделала то, зачем пришла, к сожалению...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:08
      +2
      dnestr74 hi, смеётесь??? Там маячит(при хорошем раскладе) паспорт Е. С. с возможностью свалить куда по лучше и думаете они променяют Шенген на паспорт П. М. Р.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 20:35
        0
        и думаете они променяют Шенген на паспорт П. М. Р.

        А зачем променять то? У них очень вероятно есть реальная возможность получить и паспорт ЕС и Российский паспорт и ещё паспорт П.М.Р. в нагрузку, как говориться "запас карман не тянет"
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:39
        0
        Цитата: Ропот 55
        dnestr74 hi, смеётесь??? Там маячит(при хорошем раскладе) паспорт Е. С. с возможностью свалить куда по лучше и думаете они променяют Шенген на паспорт П. М. Р.

        И куда же они свялят где ещё небыли и где их ждут?
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 20:41
          0
          В плане свалить куда-то паспорт ЕС дает на самом деле море возможностей.
      3. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 20:42
        0
        тАК ОНИ И СЕЙЧАС БЕЗ ПРОБЛЕМ В иТАЛИИ ТУАЛЕТЫ МОЮТ,
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:05
    +1
    Государственный язык Молдавии теперь будет именоваться не молдавским, а румынским.
    Сами это выбрали... теперь ай нэ нэ нэ по другому звучать будет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:21
      0
      Цитата: rocket757
      теперь ай нэ нэ нэ по другому звучать будет.

      Ай нихт нихт? lol
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:42
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: rocket757
        теперь ай нэ нэ нэ по другому звучать будет.

        Ай нихт нихт? lol

        Они для рымун, и то второсортны, не говоря уже о немцах.
  6. Бобе Денкин
    Бобе Денкин Сегодня, 20:08
    +1
    молдамия - ото Россия! После Санду снова.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:43
      0
      Цитата: Бобе Денкин
      молдамия - ото Россия! После Санду снова.

      Возможно, если додумаются разместить у себя натовские ракеты.
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 20:11
    +1
    Президент Молдавии подписала закон об утверждении румынского языка государственным в стране
    Прощай Санду... Мы тебя не вспомним никаким словом.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: Добрый
      Президент Молдавии подписала закон об утверждении румынского языка государственным в стране
      Прощай Санду... Мы тебя не вспомним никаким словом.

      Ну, чего, чего, а при необходимости слова-то подобрать могЕм yes
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:11
    0
    А что думают об этом товарищи гагаузы?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: Pavel57
      А что думают об этом товарищи гагаузы?

      А, Ленин за какой Интернационал был? winked
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 20:13
    +1
    При темпераменте румын и молдован, они ещё не раз набьют друг другу морды и разгромят парламент.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 20:20
      +1
      Чубатый то лëг под поляка, а малдованам пофиг на кого батрачить.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:47
        0
        Цитата: 75Сергей
        малдованам пофиг на кого батрачить.

        Также, как и прибалтам.
  10. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:13
    -1
    Как хочется молдавашкам бидону одно место целовать.... тьфу am
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 20:37
      0
      да куда бидону- только что орально. она не из тех- она лесбиянка, похоже. да ещё и дура. их там насобирали по всем публичным домам европы и распихали премьерами, министрами обороны... тат их можно официально, не спрашивая. как - никак своя, подкожная шалава.
  11. Добрый
    Добрый Сегодня, 20:16
    +3
    Интересно узнать название острова, на котором вас всех соберут перед созданием нового мира, Санду, Шольца, Зеленского, Макрона, Байдена и других, кто против мира в мире.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:29
      +1
      Цитата: Добрый
      Интересно узнать название острова, на котором вас всех соберут перед созданием нового мира, Санду, Шольца, Зеленского, Макрона, Байдена и других, кто против мира в мире.

      В 2008-м фильм вышел с К.Лавроненко, в котором рассказали про тот остров, предсказали судьбу этих всех. Остров называется как и фильм - "Новая Земля". Не путать с нашей Новой Землёй - жирновато им будет...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:59
      0
      Цитата: Добрый
      Интересно узнать название острова, на котором вас всех соберут перед созданием нового мира, Санду, Шольца, Зеленского, Макрона, Байдена и других, кто против мира в мире.

      Кстати, из названных ни одного мужика в нормальном понимании laughing
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:18
    +1
    Ой, да пофиг, куда их тянет, лишь бы с нас потом не обвиняли, что мы в этом виноваты.
    Чего они ожидали от иностранца во главе их образования.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:01
      0
      Цитата: 75Сергей
      Чего они ожидали от иностранца во главе их образования.

      То, что и другие ид.иоты - пособий по пять тыс. долларов и кружевные труселя laughing
  13. SwR9
    SwR9 Сегодня, 20:23
    +1
    Вот теперь ПМР, на законных основаниях, вполне может вернуть себе свои западные земли.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:02
      0
      Цитата: SwR9
      Вот теперь ПМР, на законных основаниях, вполне может вернуть себе свои западные земли.

      Это только после Николаева и Одессы bully
  14. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 20:23
    0
    - Одним словом, румын!
    - Так ведь он же болгарин!
    - Да!? А какая разница?"
  15. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 20:26
    +2
    Несмотря на схожесть молдавского и румынского языка, нельзя отрицать тот факт, что это все же разные языки,

    Румыны и молдаване сходу понимают друг друга. Они говорят на одном языке

    Отличие молдаван от румын состоит в том, что молдаване как правило знают еще и русский, как второй родной язык

    Молдавский, по мнению самих носителей, менее литературный румынский с «деревенским» говором
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 20:44
      0
      кАК УКРАИНЕЦ С РУССКИМ, ПРИМЕРНО........
      1. Arisaka
        Arisaka Сегодня, 20:54
        0
        нет, как сербский и хорватский. 2-3 грамматических отличия и специальные слова "лишь бы не как у сербов".
        Так что сама по себе новость с точки зрения лингвистики выеденного яйца не стоит.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: Santa Fe
      Несмотря на схожесть молдавского и румынского языка, нельзя отрицать тот факт, что это все же разные языки,

      Румыны и молдаване сходу понимают друг друга. Они говорят на одном языке

      Отличие молдаван от румын состоит в том, что молдаване как правило знают еще и русский, как второй родной язык

      Молдавский, по мнению самих носителей, менее литературный румынский с «деревенским» говором

      Не нужно искать отличия и литературность... Отсюда все и беды. Румыны должны говорить на румынском, а молдаване на модавском. Этот есть составная часть государственного суверенитета!
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:44
    0
    Молодец, Санду! Надурила своих молдаван,как детей. Осталось передать Молдову- Румынии. Молдаване как дети. Они что не знали,что Санду- ставленик США и гражданка Рымынии?))))
  17. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 20:53
    0
    Интересно, ни в translate.google.ru, ни в translate.yandex.ru нет молдавского языка, только румынский.
    Это кто-то подсуетился или реально нет разницы?
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:53
    0
    Есть же и другие страны со схожими языками.
    А были ранее такие решения?
    Или это политическая новелла?
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:01
    0
    Как была Молдова так и осталась Молдовой если не сказать больше... drinks crying
  20. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:03
    0
    В принципе одни цыгане от других недалеко ушли, как по уровню жизни, так и по умственному развитию.