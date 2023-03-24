Подрыв «Северного потока». Одна из версий

Подводная лодка ВМФ СССР БС-486 проект 940 («Ленок»)
В ночь на 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря на сравнительно небольшом удалении от острова Борнхольм (Дания) пока ещё «неустановленными лицами» произведён подрыв трёх из четырёх существующих линий газопровода «Северный поток».
Я начинал свою офицерскую службу в должности командира группы акванавтов на советской специальной подводной лодке проекта 940 («Ленок»), и технологии выполнения различных водолазных работ, в том числе и подрывов подводных трубопроводов, мне достаточно хорошо знакомы.
Для того, чтобы приблизиться к истине, давайте для начала попробуем разобраться, какие подводно-технические работы необходимо провести и какие технические средства задействовать для осуществления этого мероприятия.
Мы знаем, что в местах подрывов глубина моря составляет от 84 до 74 метров. Также известно, что газопровод уложен на донном грунте, изготовлен из стальных труб большого диаметра с толщиной стальной стенки трубы примерно 35 миллиметров, снаружи покрыт бетонной предохранительной облицовкой. Для того, чтобы его перерубить так, как представлено на телевизионных съёмках, необходим линейный фабричный (не самодельный) кумулятивный заряд мощностью чуть более 250 килограммов, уложенный по окружности вокруг трубы.
Газопровод имеет охранную зону шириной 1 000 метров (по 500 метров в каждую сторону от осевой линии газопровода), в которой запрещена постановка на якоря и иные действия, несущие потенциальную угрозу трубопроводу. На водной поверхности трубопровод никак не обозначен. Для того, чтобы судну, даже зная точные координаты, его найти, необходимо выполнить технический (с использованием гидроакустической поисковой станции, либо телеуправляемого необитаемого подводного аппарата – ТНПА) или водолазный допоиск. Вместе с тем в охранной зоне трубопровода постановка судов на якорь запрещена.
Из всего вышеперечисленного следует, что для того, чтобы уложить заряд на трубопровод в тех местах, где осуществлены подрывы, необходимо судно с глубоководным водолазным комплексом насыщенных погружений на борту. О том, что водолазы работали именно в режиме насыщенного погружения, нам косвенно указывает коридор глубин, на которых совершены подрывы. Коридор в 10 метров позволяет водолазам работать, не меняя режима.
Кроме того, судно должно быть оснащено системой динамического позиционирования и поисковой гидроакустической аппаратурой. То есть оно должно быть способно найти объект и держать место над ним без постановки на якорь. Это либо военное судно-спасатель подводных лодок, либо офшорное судно глубоководных подводно-технических работ.
Глубоководный водолазный комплекс насыщенных погружений представляет собой барокамеру (со всеми бытовыми удобствами), в которой, находясь под давлением, соответствующем глубине предстоящих работ, используя для дыхания искусственную газовую смесь, соответствующую данной глубине, живут люди – водолазы глубоководники (акванавты). Такая технология проведения глубоководных водолазных спусков распространена во всём мире. Она позволяет более чем на порядок повысить производительность труда водолазов. Здесь водолазы живут и работают под давлением глубины работ, а декомпрессия проводится лишь после завершения водолазного спуска.
Продолжительность водолазного спуска методом насыщенных погружений зависит от глубины работ, в общем случае это 25 суток. Для доставки водолазов под воду, к месту работ используется водолазный колокол – специальная вертикальная барокамера, в которую переходят водолазы в водолазном снаряжении и которая без изменения давления доставляет их на глубину для непосредственного выполнения работ. При этом два водолаза (рабочий и страхующий) в водолазном снаряжении через расположенный внизу камеры люк выходят в водную среду для проведения работ, а третий – обеспечивающий, без снаряжения, остаётся в колоколе для обеспечения работы первых двух: контролирует кабель-шланговые связки водолазов, по которым идёт дыхательная смесь, вода для обогрева, телефонный и телевизионный кабели, регулирует температуру теплоносителя на обогрев водолазов и прочее.
Но таких судов в охранной зоне трубопровода никто не видел со времени окончания его строительства. А не заметить их при современном тотальном контроле мореходства на Балтике весьма сложно.
Немецкая версия. Яхта
Существует версия, что установка зарядов и подрыв трубопроводов осуществлён с яхты, экипажем в составе шести человек, из которых двое водолазы. Но эта версия не выдерживает даже лёгкой критики. Ведь «якорей не бросать» распространяется и на яхты.
Можно предположить, что на яхте был источник электроэнергии, способный обеспечить работу портативного гидролокатора, и она обследовала район трубопровода. А найдя трубу, сбросила небольшой буй с якорем, чтобы обозначить место.
А дальше под воду, по буйрепу должен на 80-метровую глубину пойти водолаз. На нём должен быть утеплённый гидрокомбинезон, водолазный компас, гидроакустическая станция связи, водолазный дыхательный аппарат – акваланг, либо ребризер, и огромная связка баллонов с газовыми смесями для прохождения декомпрессии в воде по ходу медленного выхода на поверхность после выполнения работ.
Задача, которую он должен выполнить – это найти трубу, ведь не факт, что якорь буя упал на грунт в непосредственной близости от неё, и закрепить на неё спусковой конец – трос, служащий кратчайшим путём водолаза от поверхности к объекту, а также служащий для подачи водолазу с поверхности элементов заряда. На втором конце троса закреплён буй, так как к яхте его крепить нельзя, ведь дрейф яхты прекратится, и это заметят. Спуститься на грунт по буйрепу, а затем в этих подводных сумерках найти трубу – весьма сложно. Но, найдя трубу, водолаз должен закрепить к ней спусковой конец, а значит сделать ножом и руками под ней подкоп, чтобы закрепить спусковой конец, обведя вокруг неё.
Следует заметить, что продолжительность работы водолаза в таком оснащении на глубине 80 метров весьма ограничена. Это при самом благоприятном стечении обстоятельств 20–30 минут, после чего необходимо начинать длительный подъём на поверхность, с прохождением декомпрессии в воде по ходу подъёма. Декомпрессия займёт не менее 6 часов. Из инструментов у этого водолаза только нож, следовательно – для данной работы ему потребуется не менее 1 часа. Стало быть, первый водолаз уйдёт на декомпрессию, начав работу, его сменит второй, который также сделать подкоп под трубой не успеет. Результатом дня станет начатый подкоп под трубой. Далее перерыв в погружениях на сутки, дабы не получить кессонную болезнь. А буй останется на поверхности воды, и им наверняка кто-нибудь заинтересуется и сорвёт, а в следующий раз придётся начинать всё сначала.
Кроме того, фабрично изготовленный кумулятивный заряд негде купить, он изготавливается строго по характеристикам подрываемого объекта. Кроме того, при таком методе водолазных спусков, одному водолазу линейный заряд на трубе диаметром 1,3 метра просто не закрепить.
Таким образом немецкая версия о якобы проукраинском следе отпадает за нереальностью.
Американская версия. «Джимми Картер»
Есть ещё американская версия, и она более правдоподобна, но при её внимательном рассмотрении возникает слишком много необъяснимых нюансов.
Ведь специализированного судна-носителя глубоководного водолазного комплекса насыщенных погружений в районе, как уже говорилось, никто не видел. А для дайверов, работающих в лёгком водолазном снаряжении без использования глубоководных водолазных комплексов и обвешивающих себя кучей баллонов с дыхательными смесями с различными инертными газами для того, чтобы пройти декомпрессию под водой по укороченным режимам, которые весьма сложны и всё равно весьма длительны, работа по подрыву трубопроводов очень опасна и чрезвычайно трудно исполнима.
И здесь ответ на вопрос, «с какого носителя работали водолазы», даёт статья гидронавта, историка гидронавтики Владимира Ашика в газете «Известия» от 14 марта 2023 года «Следы на дне», в которой Владимир Михайлович рассказывает об атомной диверсионной подводной лодке США «Джимми Картер».
Как я уже писал, свою офицерскую службу я начинал на примерно такой же, но советской подводной лодке. Как и «Джимми Картер», она тоже имела глубоководный водолазный комплекс насыщенных погружений, однако была дизель-электрической, чем в значительной степени уступала «Джимми Картеру». Хоть основным предназначением этой лодки было оказание помощи экипажам затонувших подводных лодок, работу по скрытному минированию подводных трубопроводов она могла бы сделать очень легко. Таких лодок в ВМФ было две: одна на ТОФ, вторая на СФ. Но Тихоокеанская в 2000 году была продана в Китай, а Североморская в 2005 году разделана на металл.
Технология установки зарядов на подобные «Северному потоку» трубопроводы для водолазов таких лодок весьма не сложная. Лодка, получив задание, вводит своих водолазов в режим насыщенного погружения, соответствующий планируемой глубине работ. Скрытно, находясь в подводном положении, гидроакустической станцией поиска находит трубу и, в случае «Джимми Картера» становится на специальные «ножки» параллельно, а в случае «Ленка» – ещё проще. Он становится на кормовой и носовой специальные якоря (гайдропы) над трубопроводом, перпендикулярно ему, выход из водолазного комплекса в этом случае будет находиться как раз над трубой, что в значительной степени облегчит доставку к трубе необходимого для работы водолаза имущества и инвентаря.
Специальной подводной лодке не нужен водолазный колокол. Здесь водолазы, находящиеся в барокамере под давлением глубины, одевают водолазное снаряжение, заходят в специальный отсек барокамеры, он называется приёмно-выходным, выравнивают давление в этом отсеке с забортным и открывают водолазную шахту – вертикальную трубу диаметром 800 миллиметров, а через неё выходят за борт. Далее, минут за 30 гидромонитором размывают грунт под трубой, около часа тратят на навешивание по окружности трубы линейного кумулятивного заряда, минут за 20 подсоединяют акустическую взрывную машину с замедлением исполнительного сигнала и уходят в лодку.
А лодка переходит к следующей трубе, где мероприятие повторяется.
Наш президент, со ссылкой на обследования, проведённые «Газпромом», сообщил средствам массовой информации, что на дистанции в 30 километров от места подрыва в сторону Дании, на грунте у трубопровода обнаружен некий маячок. Учитывая практикуемую в американском руководстве иезуитскую методологию планирования, вполне возможно, что рядом с этим «маячком», под трубой зарыт сосредоточенный заряд килограммов на 500 мощности. А «маячок» является акустической взрывной машиной, терпеливо ждущей сигнала. Для водолазов-глубоководников диверсионной атомной подводной лодки «Джимми Картер» выполнить такие работы не сложно.
Кстати, «ножки» «Джимми Картера», в местах его работы должны оставлять на донном грунте специфические следы, по которым его можно идентифицировать.