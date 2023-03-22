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Бывший военнослужащий из ЛНР рассказал, как украинские боевики пытают российских военнопленных

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Бывший военнослужащий из ЛНР рассказал, как украинские боевики пытают российских военнопленных

Российские военнослужащие, попадающие в украинский плен, подвергаются издевательствам и пыткам со стороны боевиков украинских формирований. Об этом рассказал РИА Новости недавно освобожденный из украинского плена военнослужащий из Луганской Народной Республики.


Мужчина был мобилизован в ряды Народной милиции ЛНР. Так случилось, что он оказался в украинском плену. Там практически сразу его, как и других военнопленных, стали подвергать издевательствам. Украинские боевики допрашивали военнопленных, беспричинно избивали то ли трубой, то ли палкой. Держали военнопленных в подвале.

Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так

- приводит РИА Новости рассказ освобожденного военнопленного.

Это – далеко не единственное свидетельство жестоких пыток, которым подвергаются российские военнопленные в украинском плену. Представители силовых структур киевского режима нарушают международные правила содержания и обращения с военнопленными. Это разительно контрастирует с тем, как с украинскими военнопленными обращаются российские военнослужащие и сотрудники пенитенциарной системы.

Запад и подконтрольные ему международные правозащитные организации намеренно игнорируют любые всплывающие факты издевательств и пыток над военнопленными и арестованными мирными жителями со стороны украинских формирований. Это в очередной раз показывает, что США и Евросоюз в настоящее время готовы прощать своим протеже – украинским нацистам любые преступления, вне зависимости от степени их тяжести.
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11 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:25
    +10
    Не смог удержаться....и после этого мы меняем нацистов из Азова на Медведчука, катаем их на частном самолёте экс-губернатора российского региона, он их кормит, дарит подарки?
    А про Тайру ещё кто то помнит, как обменяли ?
    А очень хочется узнать - у нас хоть один азовец из Мариуполя остался в заключении? А то обещали суды над этими нацистами, столько времени прошло,но не слышно ничего о том, как за вот за такие же преступления мы их судим - публично, открыто! Что бы все эти животные, пытающие наших бойцов знали, что их ждёт!
    1. Умник
      Умник Сегодня, 20:36
      -6
      Че это за высер а не статья? Я за 3 минуты пыток больше придумаю и изощреннее
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:47
      +2
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      и после этого мы меняем нацистов из Азова на Медведчука, катаем их на частном самолёте экс-губернатора российского региона, он их кормит, дарит подарки?

      https://tsargrad.tv/articles/ja-vas-vseh-nenavizhu-ukrainskij-voennoplennyj-ugrozhal-russkomu-hirurgu_656181
      "Нам приходится иметь дело с украинскими пленными, так вот, я очень мало встречал в них раскаяния", – рассказал паблику "Донбасс решает" заведующий нейрохирургией в реабилитационном центре Донецка Геннадий Сербин. – Запомнился один, которого мы оперировали, так он перед погружением в наркоз шипел: "Як я вас усих ненавижу", а мы лечим, штопаем.
  2. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 20:25
    +1
    Придет время, им (ВСУ) воздастся сполна за совершенные преступления
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 20:30
      +6
      Помниться будучи президентом РФ Д. Медведев за убийство наших миротворцев обещал Саакашвили подвесить за одно место, больше 14 лет прошло.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:41
      +3
      Лишний раз убеждаюсь,что все это ,,украинство,, как гангрена- нельзя лечить. Только ампутация!
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:27
    0
    Одно слово, нелюди, дикари и оболваненные утырки
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 20:35
    -10
    У нас так и в местных РОВД пытают, выбивая показания. Ну, побили трубой в плену, главное, что жив и нет критических травм. Сомневаюсь, что в российском плену украинцев кормят галушками, наверняка, тоже трубой отоваривают. Сейчас не март 2022
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:44
    +1
    Нет адекватного возмездия вот и наглеют. Не на западных правозащитников надеяться надо, а мочить в сортире как в былые времена. Прошел год, а не уничтожен ни один из лидеров укрорейха, с пленными азовцами вообще получился театр абсурда. Отпущенные наемники снова воюют против нас, это вообще как возможно? Практически нет диверсионной работы в, глубоком, окраинском тылу. Это всё звенья одной цепи.
  6. SOBA4TACTICMOSCOW
    SOBA4TACTICMOSCOW Сегодня, 20:46
    -3
    видел видео где хохлу так же яйца отрезали положили в рот и прострелили голову, на войне разные люди воюют, кто за отчизну, кто ради удовольствия
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:55
      0
      Хороший бандера - это только 200-й бандера и никак иначе, а вот за факт непринятия мер для избежания попадания подчинённых в плен надо жесточайшим образом спрашивать с командиров... что ты за командир, где ты был и что сделал, чтобы твои солдаты не попали в плен... под трибунал, вырвать погоны с мясом и в штрафбат в штурмовые части...