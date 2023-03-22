Бывший военнослужащий из ЛНР рассказал, как украинские боевики пытают российских военнопленных

Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так

Российские военнослужащие, попадающие в украинский плен, подвергаются издевательствам и пыткам со стороны боевиков украинских формирований. Об этом рассказал РИА Новости недавно освобожденный из украинского плена военнослужащий из Луганской Народной Республики.Мужчина был мобилизован в ряды Народной милиции ЛНР. Так случилось, что он оказался в украинском плену. Там практически сразу его, как и других военнопленных, стали подвергать издевательствам. Украинские боевики допрашивали военнопленных, беспричинно избивали то ли трубой, то ли палкой. Держали военнопленных в подвале.- приводит РИА Новости рассказ освобожденного военнопленного.Это – далеко не единственное свидетельство жестоких пыток, которым подвергаются российские военнопленные в украинском плену. Представители силовых структур киевского режима нарушают международные правила содержания и обращения с военнопленными. Это разительно контрастирует с тем, как с украинскими военнопленными обращаются российские военнослужащие и сотрудники пенитенциарной системы.Запад и подконтрольные ему международные правозащитные организации намеренно игнорируют любые всплывающие факты издевательств и пыток над военнопленными и арестованными мирными жителями со стороны украинских формирований. Это в очередной раз показывает, что США и Евросоюз в настоящее время готовы прощать своим протеже – украинским нацистам любые преступления, вне зависимости от степени их тяжести.