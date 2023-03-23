Миллиардные планы: артиллерийские снаряды из Европы для Украины



Гаубицы M777 одной из первых партий. Фото Минобороны США

Миллиардные планы



Польская 155-мм САУ Krab. Фото Минобороны Украины

Потенциальные поставщики



Импортная гаубица FH-70. Фото Минобороны Украины



Гаубица M777 за мгновение до поражения. Фото Минобороны РФ

Потребности и возможности

Выгодные контракты



Уничтоженная гаубица M777. Фото Telegram / Dambiev

Помощь и выгода

Иностранные государства намерены и далее поддерживать Украину поставками вооружений и боеприпасов. На днях был утвержден очередной план такого рода. Несколько европейских стран решили совместными усилиями предоставить киевскому режиму 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Поставки стартуют в ближайшем будущем и обойдутся европейским налогоплательщикам в значительную сумму.В течение последнего года США и европейские государства регулярно передавали Украине различные артиллерийские системы советского и натовского образца, а также боеприпасы для них. Подобные поставки продолжаются до сих пор, но теперь имеют место трудности и проблемы. Так, размеры партий постепенно сократились, а некоторые страны уже говорят об истощении своих запасов.Несколько недель назад стало известно, что Европейский союз, его страны-участники и несколько государств, не входящих в него, обсуждают совместный план продолжения поставок артиллерийских снарядов. Позже в СМИ появились некоторые подробности готовящегося плана и соответствующего соглашения.20 марта в Брюсселе состоялось крупное заседание с участием представителей военного и политического руководства европейских стран. На мероприятии обсуждался ранее упоминавшийся план поставки артиллерийских снарядов. По итогам заседания 17 стран Евросоюза и Норвегия подписали соглашение о дальнейшей совместной работе.В тот же день структуры Евросоюза раскрыли основные сведения о новом плане. Подписанный документ предусматривает поставку киевскому режиму 1 млн артиллерийских выстрелов стандартов НАТО в калибре 155 мм. Поставки будут выполнены в течение ближайшего года.Общая стоимость боеприпасов превысит 2 млрд евро. Эти деньги планируется взять из Фонда мира при Европейском оборонном агентстве. Фонд формируется за счет выплат стран-членов Евросоюза, т.е. траты на снаряды лягут на всю Европу.Сообщается, что снаряды для Украины будут закупаться из наличия и производиться специально. Так, на выкуп боеприпасов у стран, имеющих необходимые запасы, выделяется 1,04 млрд евро. Еще 1 миллиард уйдет на производство новых изделий. Количество и пропорции покупаемых и планируемых к изготовлению выстрелов пока не уточнялось.Издание AFP со ссылкой на свои источники в руководстве ЕС сообщает, что первые партии боеприпасов со складов уйдут на Украину в мае. В свою очередь, для производства новых снарядов нужны соответствующие контракты – их подпишут не позднее начала сентября.Совместный план 18 европейских государств предусматривает скорейшую поставку требуемых снарядов из наличия. Какие страны предоставят такую помощь, пока не уточнялось. Однако в этой роли могут выступать практически все государства ЕС и НАТО, как подписавшие новый документ, так и прочие.Следует напомнить, что активные поставки снарядов натовского стандарта на Украину начались к середине прошлого года. К этим мероприятиям в итоге присоединились практически все страны НАТО и Евросоюза. К настоящему времени общий счет переданным боеприпасам идет на сотни тысяч.Такие поставки, в теории, могут продолжаться и далее. Однако на практике возникают серьезные трудности. Так, ряд европейских стран исчерпал свободные запасы снарядов, и дальнейшая отгрузка оставит без боекомплекта их собственную артиллерию. Прочие армии пока сохраняют достаточные запасы, но продолжительная помощь киевскому режиму приведет к аналогичным последствиям.Хватит ли имеющихся запасов снарядов для поставок в рамках нового плана, пока не ясно. Страны НАТО и ЕС, по очевидным причинам, не рассказывают о состоянии своих арсеналов, а кроме того, не публикуют точные особенности новой программы помощи. Впрочем, страны-поставщики получат компенсацию за выделенные выстрелы.Почти половина выделенных денег уйдет на изготовление новых снарядов специально для поставки на Украину. По всей видимости, сейчас участники плана ищут производителей с необходимыми компетенциями, решают организационные вопросы и т.д. Как сообщается, в течение следующих месяцев появятся соответствующие контракты.Собственным производством артиллерийских боеприпасов в калибре 155 мм сейчас располагают несколько европейских стран. Это Германия, Франция, Чехия, Словакия и т.д. Боеприпасная промышленность имеется и у других государств, таких как Болгария и Румыния. Однако их предприятия пока не могут выпускать натовские выстрелы и нуждаются в перестройке.Нельзя исключать, что часть заказов уйдет зарубежным предприятиям. Это могут быть заводы из США или иностранные «дочки» немецкой промышленности. Так, готовые изделия могут поступить из Австралии или ЮАР, в зависимости от имеющихся возможностей.Впрочем, производство снарядов на всех доступных площадках не гарантирует решение поставленных задач в требуемых объемах и в желаемые сроки. Европейская промышленность уже столкнулась с ростом цен на ресурсы, сырье и энергию, что само по себе затрудняет ее работу. В дальнейшем возможно дополнительное ухудшение ситуации, которое тоже не поможет массовому производству снарядов.В начале марта американское издание Financial Times назвало текущие потребности украинских формирований в артиллерийских выстрелах. Со ссылкой на документы и заявления киевского режима сообщалось, что для продолжения обороны и контрнаступления ежемесячно требуется более 350 тыс. снарядов натовского калибра. Пока же расход 155-мм изделий не превышает 11 тыс. в месяц, и высокой остается доля боеприпасов советского образца.Нетрудно подсчитать, что при текущем уровне расхода обещанного Евросоюзом миллиона снарядов хватит на несколько лет боевых действий. Однако Киев хочет в десятки раз больше боеприпасов. При этом нетрудно подсчитать, как именно желания расходятся с возможностями. Так, поставка миллиона снарядов в год подразумевает передачу в среднем 83-85 тыс. изделий ежемесячно – это все равно ниже киевских желаний.Удастся ли европейской промышленности выйти на требуемые темпы производства – большой вопрос. Возможно, предприятия из нескольких стран совместными усилиями могут выполнить свою часть общего плана. Однако следует учитывать, что промышленности предстоит не только работать на Украину, но и пополнять истощенные запасы собственных стран.Следует обратить внимание на финансовую часть нового европейского плана. На приобретение снарядов для Украины собираются потратить более 2 млрд евро. Больше половины этой суммы выделяется на закупку готовых боеприпасов из наличия. Страны-поставщики, предоставив выстрелы, получат компенсацию за них. Какая сумма полагается за каждый снаряд, пока не сообщалось. Но можно не сомневаться, что участники таких закупок не пострадают в финансовом плане.Схожая ситуация ожидается и в контексте нового производства. В стоимость изделий новых серий обязательно заложат выросшую цену на энергию и сырье. Это приведет к сокращению возможных объемов закупок, зато не пострадают исполнители контрактов. Кроме того, свою выгоду получат ответственные лица, поспособствовавшие появлению производственных планов.Закупки и производство снарядов будут оплачены за счет европейского Фонда мира. Учитывая все обстоятельства, есть основания говорить о банальном перераспределении «общеевропейских» средств в пользу отдельных предприятий и связанных с ними чиновников. Даже в условиях энергетического кризиса и ухудшения международной обстановки они не забывают про собственные интересы и реализуют разнообразные схемы.Таким образом, европейские страны не отказываются от дальнейшей помощи киевскому режиму и даже составили очередной план. Он предусматривает передачу 1 млн снарядов в течение года, что, как предполагается, позволит закрыть основную часть потребностей украинской артиллерии на ближайшее время.Реалистичность такого плана пока под вопросом. Ситуация такова, что его исполнение может столкнуться с теми или иными трудностями, которые негативно повлияют на сроки и/или объемы поставок. Впрочем, главное в новом плане – финансирование. И освоение денег точно пройдет без проблем и задержек.