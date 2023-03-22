Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии, Карабах и зерновую сделку

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе переговоров глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул немаловажное значение усилий, прилагаемых лидерами РФ и Турции, направленных на урегулирование сирийского кризиса.По словам главы турецкого Минобороны отметил, что основополагающими целями руководства его страны в событиях в Сирии, вероятно, включая и военное присутствие в этой стране, являются обеспечение безопасности границ и граждан, а также борьба с терроризмом. Особое значение Хулуси Акар, по его словам, придает переговорам, проходящим под руководством российского и турецкого лидеров, направленные на достижение мира и стабильности в регионе и в частности в Сирии.Инициатором проведения переговоров министров обороны России и Турции была турецкая сторона. Помимо урегулирования сирийского кризиса также обсуждались вопросы, касающиеся "зерновой сделки" и Карабаха, а также другие направления международного взаимодействия, отвечающие взаимным интересам сторон.В декабре в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Для разрешения существующих между Анкарой и Дамаском разногласий также планировалось проведение встречи на уровне министров иностранных дел России, Сирии и Турции. Впоследствии турецкий лидер Эрдоган допустил участие в запланированных переговорах по урегулированию сирийского кризиса представителей правительства Ирана.