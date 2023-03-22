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Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии, Карабах и зерновую сделку

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Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии, Карабах и зерновую сделку

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе переговоров глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул немаловажное значение усилий, прилагаемых лидерами РФ и Турции, направленных на урегулирование сирийского кризиса.


По словам главы турецкого Минобороны отметил, что основополагающими целями руководства его страны в событиях в Сирии, вероятно, включая и военное присутствие в этой стране, являются обеспечение безопасности границ и граждан, а также борьба с терроризмом. Особое значение Хулуси Акар, по его словам, придает переговорам, проходящим под руководством российского и турецкого лидеров, направленные на достижение мира и стабильности в регионе и в частности в Сирии.

Инициатором проведения переговоров министров обороны России и Турции была турецкая сторона. Помимо урегулирования сирийского кризиса также обсуждались вопросы, касающиеся "зерновой сделки" и Карабаха, а также другие направления международного взаимодействия, отвечающие взаимным интересам сторон.

В декабре в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Для разрешения существующих между Анкарой и Дамаском разногласий также планировалось проведение встречи на уровне министров иностранных дел России, Сирии и Турции. Впоследствии турецкий лидер Эрдоган допустил участие в запланированных переговорах по урегулированию сирийского кризиса представителей правительства Ирана.
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Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:15
    +4
    Стыд, позор,.... добавить нечего... снова обманули?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 22:32
      -4
      Шо то назревает, долго так продолжаться не может. Нас ждёт сюрприз. У нас любят юмор в верхах. Думаю к первому апреля будут новости.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:16
    -3
    Кажется во всех этих переговорах когото не хватает, кого не позвали, кто не званный гость...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:27
      +4
      В точку. Пригожина там явно не хватало. Но его и не позовут, пока сам не придёт.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:33
        0
        Ну я имелл ввиду не Пригожина. Для музыкантов пока рано. Надо сначало с Турцией вопросы решить, а после уже можно и Музыкантов звать, спровадить незваных гостей из Сирии. Правда ребятам сейчас и так хватает работы. Для тех кто не в курсе это они так поддерживают диалог.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 21:19
    +4
    По словам главы турецкого Минобороны отметил, что основополагающими целями руководства его страны в событиях в Сирии, вероятно, включая и военное присутствие в этой стране, являются обеспечение безопасности границ и граждан, а также борьба с терроризмом.

    Навешали лапши друг-другу, и разошлись, довольные.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 21:26
    +4
    Шойгу сумел-таки сказать что-то умное? Или опять поздравил?
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:57
    +1
    ..." выступали главы делегаций и члены правительств. Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в " теперь уже не знаю с чем/ кем... request
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 22:05
    +6
    так называемый министр обороны рф в первую очередь должен думать об обороне рф ,а не о зерновых сделках и тд , кто это вообще , очередной путинский лузер
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:11
    -1
    Министр обороны России транслирует Полит силу РФ что скажет полит сила то и делают ! сам по себе Министр обороны России не работает !
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 22:22
    0
    Согласен; министр обороны и о зерне тёрки, как-то не увязывается.
  9. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 22:25
    -1
    Смотрю опять одни умники набежали))) знают кому где о чем говорить.... Хотя способны максимум дома перед женой по зубоскалить....
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 23:20
    0
    На конуне выборов президента Турции Эрдоган проявляет свою активность чтобы не терять электорат. Всё больше проявляет показную миротворческую позицию на которую в значительной степени повлиял тектанический сдвиг в самой Турции в результате чего произошло землетрясение в 7 балов. Учитывая масштабы разрушений на востановление разрушенной инфраструктуры потребуются значительные финансовые расходы которые могли быть направлены на иные внешнеполитические цели. Таким образом в ближайшей перспективе турецкое руководство постарается разрешить имеющиеся вооруженные конфликты с участием и при поддержке Турции за столом переговоров и некоторой корректировкой внешнеполитического курса для уменьшения финансовых расходов, а также для контролируемой заморозки или контролируемого отступления от ранее достигнутых позиций на всей внешнеполитической арене с возможностью возврата на прежние позиции. Как бы жестоко не звучало, НО Турцию пошатнуло вовремя.