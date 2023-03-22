Военное обозрение
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Более половины опрошенных немцев убеждены, что бундесвер не сможет защитить Германию

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Более половины опрошенных немцев убеждены, что бундесвер не сможет защитить Германию

В настоящее время немцы более всего опасаются вооруженного конфликта, в котором бундесвер окажется не в состоянии защитить страну. Это следует из проведенного в Германии 13-15 марта 2023 года социологического опроса компании R+V Versicherung.


Результаты опроса свидетельствуют, что 63% опрошенных немцев опасаются неспособности бундесвера защитить Германию. В 2022 году считающих так граждан страны было меньше – всего 40%. Вероятно, что на подобные настроения среди немцев повлияла эскалация вооруженного конфликта на Украине.

Ранее 60% немцев, участвовавших в опросе, испытывали страх войны лишь в 1999 году, когда Североатлантический альянс, в который входит и ФРГ, подверг бомбардировкам мирные города Югославии. Теперь ситуация повторяется, поскольку в Восточной Европе опять происходит вооруженный конфликт.

Кроме того, 55% респондентов выразили опасения, что Германия будет вовлечена в вооруженный конфликт на Украине. В 2022 году так считало лишь 42% опрошенных. Опасения относительно боеспособности бундесвера, кстати, не являются беспочвенными. Ранее о больших проблемах в немецкой армии сообщали и депутаты бундестага, и представители военного ведомства.

Но одной из главных проблем Германии и ее вооруженных сил в настоящее время является нежелание молодых немцев служить в армии. В бундесвере – огромный некомплект штатных должностей, наблюдается дефицит новобранцев и снижение их качества. Кроме того, значительная часть солдат бундесвера регулярно отсутствует на службе, предпочитая находиться на больничных или, если речь о женщинах-военнослужащих, в отпусках по уходу за детьми.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы ФРГ / https://www.bmvg.de
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3 комментария
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:53
    0
    Хорошо,что помнят о прошлом!... повторяться нет особого желания yes
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:58
    -1
    Ежик плакал, давился, но продолжал есть кактус wassat
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:03
    0
    Кто-то их слушать будет. Хозяин из-за лужи прикажет, и неготовый бундесвер поедет вна Украину, и мобилизацию объявят. Но это когда восточноевропейцы кончатся начнут, не раньше.