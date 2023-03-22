Более половины опрошенных немцев убеждены, что бундесвер не сможет защитить Германию

В настоящее время немцы более всего опасаются вооруженного конфликта, в котором бундесвер окажется не в состоянии защитить страну. Это следует из проведенного в Германии 13-15 марта 2023 года социологического опроса компании R+V Versicherung.Результаты опроса свидетельствуют, что 63% опрошенных немцев опасаются неспособности бундесвера защитить Германию. В 2022 году считающих так граждан страны было меньше – всего 40%. Вероятно, что на подобные настроения среди немцев повлияла эскалация вооруженного конфликта на Украине.Ранее 60% немцев, участвовавших в опросе, испытывали страх войны лишь в 1999 году, когда Североатлантический альянс, в который входит и ФРГ, подверг бомбардировкам мирные города Югославии. Теперь ситуация повторяется, поскольку в Восточной Европе опять происходит вооруженный конфликт.Кроме того, 55% респондентов выразили опасения, что Германия будет вовлечена в вооруженный конфликт на Украине. В 2022 году так считало лишь 42% опрошенных. Опасения относительно боеспособности бундесвера, кстати, не являются беспочвенными. Ранее о больших проблемах в немецкой армии сообщали и депутаты бундестага, и представители военного ведомства.Но одной из главных проблем Германии и ее вооруженных сил в настоящее время является нежелание молодых немцев служить в армии. В бундесвере – огромный некомплект штатных должностей, наблюдается дефицит новобранцев и снижение их качества. Кроме того, значительная часть солдат бундесвера регулярно отсутствует на службе, предпочитая находиться на больничных или, если речь о женщинах-военнослужащих, в отпусках по уходу за детьми.