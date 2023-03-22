Генштаб ВСУ рассказал о «круглосуточных и многочисленных» атаках российских войск у Богдановки и Предтечино под Артемовском

В настоящее время российские войска активно действуют на Артемовском направлении. Об этом сообщается в ежедневной вечерней сводке генерального штаба украинских вооруженных сил, которую публикуют украинские средства массовой информации.По утверждению генерального штаба ВСУ, в Артемовске (Бахмуте) наиболее тяжелые бои идут в южной и северной частях гроода. Кроме того, ВСУ, как сообщается в сводке, сталкиваются с «круглосуточными и многочисленными» атаками российских войск в районах населенных пунктов Богдановка и Предтечино.О повышенной активности российских сил в районе Предтечино мы уже сообщали ранее. Этот населенный пункт находится прямо возле автомобильной дороги, связывающей Артемовск с Константиновкой, которая все еще находится под контролем украинских формирований. Данный маршрут очень важен для засевшей в Артемовске группировки ВСУ, потому что по нему осуществляется снабжение украинских формирований.Богдановка находится недалеко от дороги на Часов Яр, по которой также осуществляется снабжение украинской группировки в Артемовске. Оба маршрута сейчас простреливаются российской артиллерией, но сообщение по ним, судя по всему, украинские формирования осуществлять еще пытаются.Также генштаб ВСУ признал активизацию российских войск на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Сегодня российские подразделения предпринимали наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новокалиновки, Бердичей, Степного, Ласточкино, Северного, Водяного, Первомайского и Победы. На Купянском и Лиманском направлениях российские войска атакуют позиции ВСУ в районах Макеевки и Белогоровки.