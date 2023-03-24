

Картина Николая Самокиша «Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким»

Москва и Хмельницкий



Лист гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу с сообщением о победах над польскими войсками и желании запорожских казаков вступить в русское подданство. Черкассы, 1648, 8 июня

Война русского народа

«Сколько де войска и того сказать не уметь, потому что идут, и в который город придут, и тут де у них войска прибывает многое, изо всяких чинов русские люди».

«О, я накажу изменников так, что и свет не слыхал такой кары».

«Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают».

«По всему Подолью до самой Горыни пылали замки, города, местечки лежали в развалинах, кучи гнивших тел валялись без погребения, пожираемые собаками и хищными птицами; воздух заразился до того, что появились смертельные болезни. Дворяне бежали толпами за Вислу, и ни одной шляхетской души не осталось на Подолье».

Белоцерковское перемирие