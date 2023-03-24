Немного о передаче урановых снарядов Украине: других у британцев просто нет

Честно говоря, начинать разговор со слов про очередные «красные линии», которые Запад раз за разом спокойно перешагивает, демонстративно поплевав на них, даже не хочется. Тем не менее новости нынче хорошей информацией не балуют: на днях выяснилось, что британское правительство приняло решение снабдить поставляемые Украине танки «Челленджер 2» оперёнными бронебойными подкалиберными снарядами из сплавов на основе обеднённого урана.
Шумиха вокруг сего события поднялась знатная. При этом особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что многие в принципе не отличают урановые снаряды от ядерного оружия – эта точка зрения порой даже в СМИ попадается. Но мы тему загрязнения окружающей среды и вреда для здоровья муссировать не будем, поскольку и без этого публикаций очень много. Тут интереснее то, что у британцев других более-менее могущественных боеприпасов попросту нет.
Зачем он в снарядах?
Прежде всего стоит отметить, что танковые бронебойные снаряды на основе урановых сплавов – это далеко не прерогатива западных стран, которые, исходя из каких-то «злых» порывов, специально делают боеприпасы из хоть и не очень радиоактивного, но токсичного материала, чтобы нанести побольше урона, загадив большие площади его обломками и пылью.
Их делали и в СССР, а теперь делают в России. Навскидку в качестве примера можно привести советские «Надфили» и «Ванты», а также уже российские «Свинцы-1». Другое дело, что за всё время наша страна нигде их так и не применила, но это уже совсем иная тема.
Урановый 3БМ32 «Вант»
Выстрел раздельного заряжания со снарядом 3БМ60 «Свинец-2» – вольфрамовый аналог уранового «Свинца-1»
Но зачем он в снарядах?
Дело в том, что обеднённый уран – это побочный продукт обогащения урана, используемого в качестве ядерного топлива для атомных станций и одного из компонентов ядерного оружия. И, надо сказать, побочный продукт этот достаточно массовый и относительно дешёвый, в особенности, если сравнивать его с вольфрамом – пока единственным конкурентом обеднённого урана по «снарядостроению».
Однако дешевизна – далеко не самый главный определяющий фактор, которым руководствовались учёные мужи разных стран, выбирая материал для снарядов.
Здесь на первый план выходят характеристики боеприпасов, выполненных из урана. То есть, грубо говоря, такой снаряд пробивает большую, чем вольфрамовый аналог, толщину брони – разница в пробитых миллиметрах может составлять до 10 и более процентов, что не так уж и мало. При этом плотность обеднённого урана ниже, чем у вольфрама.
Достигаются такие результаты за счёт специфических физико-химических свойств урановых сплавов: в момент удара о броню и последующим за ним проникновением бронебойный сердечник «самозатачивается», формируя более благоприятное для процесса пробития пятно контакта головной части с преградой.
Ну и, естественно, про экзотермический эффект забывать не стоит: входя в реакцию с танковой бронёй, обеднённый уран выделяет большое количества тепла, что является одним из существенных поражающих факторов снарядов данного класса.
В итоге получается довольно эффективная и в то же время дешёвая альтернатива вольфраму. Правда, раздавать их направо и налево раньше не торопились.
Создадут прецедент – стрелять больше нечем
Примечательно, что какой-то внятной и жёсткой классификации, строго ограничивающей применение, бронебойные снаряды из урановых сплавов до сих пор не получили. Безусловно, разговоры о том, что это крайне токсичная и вообще опасная штука, частенько всплывают на разных уровнях, включая ООН. Но так, чтобы твёрдо сказали запретить и уничтожить – нет.
Так или иначе, но на уран в боеприпасах у братцев-европейцев экспортные ограничения до нынешнего времени существовали не только на бумаге. Хотя даже США в этом плане очень осторожничают. Что уж говорить про Великобританию, которая, поставив свои танки «Челленджер 2» Оману, не передала союзнику ни одного снаряда с обеднённым ураном, предлагая исключительно вольфрамовые модификации.
Но в нашем случае прецедент получается уникальным: Украина не состоит ни в НАТО, ни хотя бы в ЕС, но заветные снаряды получит с избытком – оманцам впору было бы обидеться. Впрочем, причины такого поступка со стороны Британии очень банальны.
Тут нужно глянуть на сам боекомплект «Челленджера 2»: в нём из снарядов, которые могут бороться с современной танковой бронёй, только оперённые подкалиберные. Кумулятивных боеприпасов там нет, а бронебойно-фугасные особо высокой эффективностью похвастаться не могут.
Список оперённых подкалиберных снарядов из вольфрамового сплава, который могли бы предложить британцы своим украинским партнёрам, ограничен исключительно серией под индексом L23А1, уходящей корнями в 80-е годы. Их бронепробиваемость в полной мере не соответствовала показателям даже советских одногодков в лице «Манго» и составляла примерно 425 мм гомогенной стальной брони с расстояния одного километра. Этого не хватает для поражения современных российских танков типа Т-72Б3, Т-80БВМ и модификаций Т-90 в лобовую проекцию. Хотя чего греха таить: проблемой станет даже обычный советский Т-72Б без динамической защиты. Поэтому паковать эти боеприпасы в качестве приданого для «Челленджеров 2», что называется, только позориться.
Оперённый подкалиберный снаряд L28A1 из вольфрамового сплава
Да, в номенклатуре формально есть и более свежие снаряды серии L28, которые тоже из вольфрама, но куда более кусачие, чем их описанные выше собратья. Но делались они с ориентиром на экспорт и на складах в достаточном количестве отсутствуют. Следовательно, британская оборонка их за короткий период времени произвести и выложить на блюдечко с голубой каёмочкой не в состоянии. Хотя немцы, например, для пополнения боекомплекта отданных Украине зенитных самоходок «Гепард» производственную линию восстановили. Но в Британии сложилась ситуация, когда альтернативы обеднённому урану попросту нет.
Вольфрамовый L23A1 слева и урановый L26A1 справа
Снаряды из этого материала для пушки британского танка уже посерьёзнее. Их на вооружении два: L26A1 (CHARM 1) и L27A1 (CHARM 3).
Первый, по данным из разных источников, в среднем способен пробить стальную броню толщиной до 530 миллиметров с одного километра, что уже является достаточно весомой угрозой для наших танков, которые не оснащены динамической защитой, либо имеют обвес в виде навесной «реактивной брони» типа «Контакт».
Что же по второму в лице L27A1, то там положение ещё более серьёзное: его бронепробиваемость существенно превышает таковую у его младшего собрата и, по некоторым данным, может доходить до 625 миллиметров с такой же дистанции. При этом в конструкцию активной части снаряда внедрены методы противодействия динамической защите, что делает его самым опасным «британцем» на будущих полях сражений в зоне проведения специальной военной операции.
Британский урановый подкалиберный снаряд L27A1
Какой из этих двух снарядов всё-таки поедет партиями на Украину – пока ещё большой вопрос. Но что-то подсказывает, что это будет L27A1.
Выводы
С нашей стороны в первую очередь стоит думать не об опасности урана – боеприпасы украинцам всё равно дадут, сколько тут ни думай. А вот озаботиться хорошо продуманной и эшелонированной противотанковой обороной в свете грядущего «контрнаступа» нужно обязательно.
Да, танковые бои в зоне спецоперации не являются частым явлением, но упускать из виду эту возможность нельзя. Всё-таки «Челленджер 2» – это без всяких сомнений серьёзный противник, и могущественные снаряды в его боекомплекте, расширяющие противотанковые возможности машины до невиданных доселе для бронетехники ВСУ величин, эту серьёзность только подкрепляют. Так что хороший «британец» – горящий «британец».
Но про загрязнение ураном сказать всё же нужно.
Разумеется, Украина – это не Ирак и не Югославия, которых снарядами из токсичных материалов осыпали с большой щедростью. Поэтому всё, что смогут дать немногочисленные британские танки – локальные участки загрязнения, которые тотально на экологию повлиять вряд ли в состоянии. Однако это не отменяет того факта, что на здоровье наших бойцов это может сказаться самым плохим образом.
Вывод тут простой: если противник решил использовать против нас такие боеприпасы, есть полное право использовать подобные в ответ. Благо их у нас на складах хватает, а удобные цели в виде новой западной техники, для которых повышенная бронепробиваемость как раз пригодится, скоро появятся.