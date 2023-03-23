Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские специалисты разработали специальную линзу для маскировки от камер дронов объектов с инфракрасным излучением

8
Российские специалисты разработали специальную линзу для маскировки от камер дронов объектов с инфракрасным излучением

Появилась информация о создании нового инструмента по защите объектов от дронов противника. Речь идёт о специальной линзе, которая получила от разработчиков название «Щит».


Информационная служба ТАСС со ссылкой на разработчика сообщает о том, что основная функция «Щита» состоит в маскировке объектов с тепловым (инфракрасным) излучением от беспилотников противника, оснащённых тепловизионными камерами – камерами, способными проводить съёмку в инфракрасном диапазоне спектра.

Разработчик утверждает, что объекты, скрытые под такого рода маскирующей линзой, не будут фиксироваться не только с беспилотника, но и из космоса, где находятся иностранные спутники-шпионы.

Разработчик, как сообщается, планирует направить предложение в адрес Минобороны РФ по внедрению «Щита» в массовое производство для того, чтобы маскировочную линзу можно было использовать в ходе специальной военной операции.

Стоит заметить, что СВО вывела использование дронов на совершенно новый уровень. Об их значимости стало понятно ещё по вооружённому конфликту в Нагорном Карабахе, но с началом СВО применение БПЛА, в том числе с инфракрасными камерами, стало по-настоящему массовым. И маскировка от них играет огромную роль. Если «Щит» действительно эффективен, то его использование позволит сохранить множество жизней российских военнослужащих, а также (судя по всему, при развитии технологии) скрывать военную технику при её перемещении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:33
    +5
    Я в этом плане человек тёмный, потому и вопрос мой, вероятно, не того... Но каков размер этой линзы, если спрятать нужно, например, танк? С два танка? request И на какую же арматурину эту лупу крепить над танком?
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:35
    +5
    Не накидка, не покрытие, не сеть - линза?!
    Это либо журналиста цинично поимели, либо совсем какие то шарлатаны...
    1. Minus
      Minus Сегодня, 06:58
      +3
      Да это просто тот журналист который на ВО текст писал, ну очень гуманитарий. И не в силах понять о чем речь в первоисточнике новости lol
  3. fiv
    fiv Сегодня, 06:44
    +3
    Меня опять терзают смутные сомненья... Уж не свинтопрульный ли аппарат?.. Если только на новых физических принципах...
  4. Minus
    Minus Сегодня, 06:55
    +3
    **По словам специалиста, технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности. На пленку проецируется окружающая местность. "Это своего рода линза-обманка", - пояснил гендиректор предприятия.**
    Ничего не понятно, но оооочень интересно recourse wink
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:25
    +1
    Это может быть чем угодно - в диапазоне от прорывного изобретения, способного менять ход войны до очередного аналоговнета на бюджетные деньги. Поэтому не надо писать такие статьи. Появится в войсках, будет эффективно работать - вот тогда и пишите, и хвалите. А пока этого нет, то и говорить не о чем. Как говорил кто-то из великих - завтрашним обедом сегодня сыт не будешь.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:44
    +1
    В общем, по сути это кусок фанеры, выгнутый в форме щита древнего пешего воина. Он действительно скроет бойца от любого коптера. Прикольно, что на этом "изобретении" можно подоить министерство обороны даже в наше время.
  7. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 07:46
    +1
    Журналюшки-пиарасты в своём амплуа. По-моему, суть сообщения в том, что предложен очередной способ подавления демаскирующих признаков в ИК-диапазоне. Кто именно разработчик - непонятно. Какова эффективность - тоже. Больше никакой инфы нет.