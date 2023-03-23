Российские специалисты разработали специальную линзу для маскировки от камер дронов объектов с инфракрасным излучением

Появилась информация о создании нового инструмента по защите объектов от дронов противника. Речь идёт о специальной линзе, которая получила от разработчиков название «Щит».
Информационная служба ТАСС со ссылкой на разработчика сообщает о том, что основная функция «Щита» состоит в маскировке объектов с тепловым (инфракрасным) излучением от беспилотников противника, оснащённых тепловизионными камерами – камерами, способными проводить съёмку в инфракрасном диапазоне спектра.
Разработчик утверждает, что объекты, скрытые под такого рода маскирующей линзой, не будут фиксироваться не только с беспилотника, но и из космоса, где находятся иностранные спутники-шпионы.
Разработчик, как сообщается, планирует направить предложение в адрес Минобороны РФ по внедрению «Щита» в массовое производство для того, чтобы маскировочную линзу можно было использовать в ходе специальной военной операции.
Стоит заметить, что СВО вывела использование дронов на совершенно новый уровень. Об их значимости стало понятно ещё по вооружённому конфликту в Нагорном Карабахе, но с началом СВО применение БПЛА, в том числе с инфракрасными камерами, стало по-настоящему массовым. И маскировка от них играет огромную роль. Если «Щит» действительно эффективен, то его использование позволит сохранить множество жизней российских военнослужащих, а также (судя по всему, при развитии технологии) скрывать военную технику при её перемещении.