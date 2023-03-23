Появились кадры с танками Leopard 2A4, как утверждается, на Донбассе

В сети появились первые кадры с танками Leopard 2A4 на Донбассе. Это танки немецкого производства, которые в первой половине марта были доставлены из Польши сначала на территорию Украины, а затем переброшены на оккупируемую войсками киевского режима часть территорию Донецкой Народной Республики.
Изначально проходила информация о том, что на Украину «Леопарды» из Польши доставлялись по железной дороге. Потом эта информация была опровергнута. Поляки решили использовать для доставки 4-х своих танков специальные автомобильные тягачи.
По некоторым данным, первые танки Leopard 2A4 из состава вооружённых сил Польши, находятся в районе населённых пунктов Часов Яр и Константиновка, где противник пытается наращивать концентрацию сил и средств с той целью, чтобы деблокировать свой гарнизон в Бахмуте (Артёмовске).
На кадрах можно видеть перемещающийся одиночный танк противника. Причём перемещается он по почве, которая больше похожа на глинисто-песчаную. В этой связи есть вопросы к тому, где же именно снято видео.
Перемещения «Леопардов» по раскисшим чернозёмам Донбасса не демонстрируется.
Экипажи для танков, поставленных из Польши, готовились на польских полигонах.
Напомним, что только Германия в общей сложности собирается поставить киевскому режиму больше сотни танков «Леопард» различных модификаций, в том числе 14 современных Leopard 2A6.