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Появились кадры с танками Leopard 2A4, как утверждается, на Донбассе

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Появились кадры с танками Leopard 2A4, как утверждается, на Донбассе

В сети появились первые кадры с танками Leopard 2A4 на Донбассе. Это танки немецкого производства, которые в первой половине марта были доставлены из Польши сначала на территорию Украины, а затем переброшены на оккупируемую войсками киевского режима часть территорию Донецкой Народной Республики.


Изначально проходила информация о том, что на Украину «Леопарды» из Польши доставлялись по железной дороге. Потом эта информация была опровергнута. Поляки решили использовать для доставки 4-х своих танков специальные автомобильные тягачи.

По некоторым данным, первые танки Leopard 2A4 из состава вооружённых сил Польши, находятся в районе населённых пунктов Часов Яр и Константиновка, где противник пытается наращивать концентрацию сил и средств с той целью, чтобы деблокировать свой гарнизон в Бахмуте (Артёмовске).

На кадрах можно видеть перемещающийся одиночный танк противника. Причём перемещается он по почве, которая больше похожа на глинисто-песчаную. В этой связи есть вопросы к тому, где же именно снято видео.



Перемещения «Леопардов» по раскисшим чернозёмам Донбасса не демонстрируется.



Экипажи для танков, поставленных из Польши, готовились на польских полигонах.

Напомним, что только Германия в общей сложности собирается поставить киевскому режиму больше сотни танков «Леопард» различных модификаций, в том числе 14 современных Leopard 2A6.
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31 комментарий
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:47
    +3
    Ну раз "в сети появились"... Тогда конечно, надёжнейшая информация!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:51
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      Ну раз "в сети появились"... Тогда конечно, надёжнейшая информация!

      А какая разница?
      Рано или поздно эти танки окажутся на фронте. Потом в Парке Патриот. По-другому не будет.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:16
        +6
        Рано или поздно эти танки окажутся на фронте. Потом в Парке Патриот. По-другому не будет.

        Ну про Парк Патриот вы конечно поспешили, а вот вопросы как ответит Россия на поставку снарядов с урановыми сердечниками к этим кошакам есть. Очередная красная линия ?
        1. Klaus8691
          Klaus8691 Сегодня, 07:25
          +6
          Не красная линия, а ступенька. Глава МО уже дал название. Теперь от ступенек отталкиваться будем, а дальше еще что нибудь придумают.
          1. Alexandr2637
            Alexandr2637 Сегодня, 07:35
            +2
            Теперь от ступенек отталкиваться будем, а дальше еще что нибудь придумают.

            дальше будет лесенка......
            1. abrakadabre
              abrakadabre Сегодня, 08:11
              0
              Теперь от ступенек отталкиваться будем, а дальше еще что нибудь придумают.
              дальше будет лесенка......
              Угу... Перефразируя:
              Раз ступенька, два ступенька - будет лесенка
              Два словечка на Совбезе - будет песенка...
          2. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 07:54
            -1
            Klaus8691 hi а если это ступеньки эскалатора???
        2. роман66
          роман66 Сегодня, 07:32
          0
          Не к кошкам, а к челенджерам, наглобриты
      2. реалист
        реалист Сегодня, 07:20
        0
        Могут оказаться и в Махачкале, и в грозном, на авито, без документов, не бит, не украшен, почти без пробега по россии
      3. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Бородач
        А какая разница?
        Рано или поздно эти танки окажутся на фронте. Потом в Парке Патриот. По-другому не будет.

        Сначала они окажутся на фронте, потом некоторые из них в качестве экспонатов привезут в парк Патриот. Разницу ощущаете?
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:48
    +2
    по расслабленному едет...не Донбасс это,и украинцы уж крестов то намалевали бы,будьте уверены
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:00
      +1
      Цитата: Аэродромный
      по расслабленному едет...не Донбасс это

      Я бы добавил что отработка движения, командир вон по пояс вылез и смотрит по ходу движения... скорее всего Польша или где то рядом, со стороны Украины.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:07
        +3
        Да фото просто для иллюстрации.Не все ли равно,где снято.Есть факт-танки пошли на Донбасс.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:48
    +8
    2А4 ещё терпимо, 2А6 уже фиговенько. Но по любому, даже один танк заставляет "сильно устать" - как говорят понимающие люди.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:01
      0
      Но по любому, даже один танк заставляет "сильно устать"
      Сразу на память приходит х/ф "Белый тигр". Там такой же синдром красочно обыгран выдающимся режиссером и философом К. Шахназаровым. Самое время прогнать этот фильм ещё раз по всем каналам и сбить уже этот психоз, накрученный нашими СМИ. winked
  4. смерш24
    смерш24 Сегодня, 06:51
    +7
    Больше на полигон какой-то походит в гейропе.....
    1. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 07:00
      +1
      Pero aparecerán en el campo de batalla, no lo dudes. Mientras Rusia sea incapaz de cumplir cabalmente lo prometido sobre la destrucción de los convoyes occidentales en territorio ucraniano, puedes dar por sentado que irán apareciendo esas armas en el frente.
  5. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 07:00
    -9
    Пффф, эта мишень так и напрашивается на корнет, и этого старья нам надо бояться?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:11
      +5
      Любой танк-боевая машина.И это надо понимать,а не бояться.Наши,так же в бой идут на Т62,да и по сообщениям раскупоривают с хранения Т54
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:33
        0
        раскупоривают с хранения Т54

        Вроде, 55 ые только
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:42
          +1
          Верно,спасибо за уточнение..Идущая война вынуждает использовать все,что есть в наличии
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:23
      +4
      эта мишень так и напрашивается на корнет, и этого старья нам надо бояться?

      Эта "мишень" может вдарить с расстояния до 3км снарядами с урановыми сердечниками ,а насчёт старья вы наверное забыли про хаймерсы .
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 07:06
    +4
    В сегодняшней войне совершенно очевидно наметились два варианта ее развития и завершения.

    1. Либо ставки поднимаются до уровня ядерного противостояния, в котором не только Россия но и США будут подвергаться реальной опасности физического уничтожения. В таком случае опасность заставит американцев задуматься о своем поведении. И не исключено, что они откажутся от планов уничтожения России ценой собственной жизни.

    2. Либо ядерное оружие будет полностью исключено из применения, и война продолжится неядерными средствами. В таком случае американцы почувствуют себя в полной безопасности. У них развяжутся руки для неограниченной эскалации в рамках неядерной войны. И тогда они постепенно реализуют свое превосходство в технологиях и неизбежно уничтожат сначала Россию, а потом и остальные страны, способные протестовать против американской гегемонии.
  7. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 07:09
    +2
    Да вообще странно все это. Танки, боеприпасы все на фронт доставляется безприпятственно.
    1. next322
      next322 Сегодня, 07:14
      0
      https://www.politnavigator.net/dokole.html
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:28
      0
      Да вообще странно все это.

      Чего странного ? Территория краины не маленькая и завести могут хоть со стороны цыган хоть ляхов или трибалтов. все направления не отследишь . Да как-лы не дураки везти в открытую сразу большое количество.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:08
        0
        завести могут хоть со стороны цыган хоть ляхов или трибалтов.
        Про трибалтов или вымираты не понял. У них появилась общая граница с Украиной? У вас глобус заржавел на 300 лет истории? laughing
  8. certero
    certero Сегодня, 07:10
    +2
    Цитата: Батько_Махно
    Пффф, эта мишень так и напрашивается на корнет, и этого старья нам надо бояться?

    Недавно появился ролик с эшелоном т-55. Поэтому ваше заявление по крайней мере странное
  9. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 07:10
    -3
    А Лео та "голый", в таком виде он более чем поражаем нашими противотанковыми средствами средствами.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    0
    В сети появились первые кадры с танками Leopard 2A4 на Донбассе.
    А это стало неожиданностью? И не важно где были сняты эти кадры, т.к. танки в любом случае появятся. Не зря с нашими танкистами проводятся занятия по изучению наиболее уязвимых мест не только "Леопарда", но и "Челленджера", "Абрамса" (было видео в "Новостях").
  11. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 07:44
    0
    хочется пожелать нашим парням удачной охоты