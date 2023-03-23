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Генпрокурор Германии: Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток»

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Генпрокурор Германии: Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток»

Немецкие журналисты поинтересовались у генерального прокурора вопросом относительно того, как продвигается расследования подрывов газопроводов «Северного потока». Немецкий генпрокурор Петер Франк дал понять, что фактически расследование вообще не продвигается, чем только добавил уверенности в том, что правдой является недавнее заявление американского расследования Сеймура Херша о сговоре Шольца и Байдена с целью сокрытия виновников диверсии.


Генеральный прокурор Германии:

Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток». И потому пока наше расследование, если можно так выразиться, направлено против неизвестных.

По словам г-на Франка, Генпрокуратура ФРГ «пока не может сделать выводов и о конкретных причастных и, тем более, о государственном участии в диверсии».

Генеральный прокурор Германии заявил, что «пока изучаются улики, ведётся оценка предметов». В связи с этим возникает вопрос: изучаются ли фотографии с американскими взрывными устройствами, которые (мины) были размещены возле трубы газопровода? Изучаются ли данные о том, что натовские силы, включая в первую очередь ВМС США, за несколько месяцев до подрыва газопроводов проявляли невероятную активность именно в том месте на Балтике, где в итоге и произошёл подрыв газотранспортной системы?

На днях американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что между главами ФРГ и США во время поездки Олафа Шольца в Вашингтон была достигнута договорённость о том, что Германия не станет раскрывать известные ей данные о подрыве «Северных потоков». Точнее, это не столько договорённость, сколько явное требование в адрес Шольца со стороны американской администрации. И это требование немецкий канцлер и генеральная прокуратура ФРГ исправно исполняют.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +1
    Ну,конечно.Они на виду.Самоходный дед,лохматый британский чепушило ...Далее ,по списку
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:38
      +1
      Генеральный прокурор Германии:
      Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток». И потому пока наше расследование, если можно так выразиться, направлено против неизвестных.

      Та же схема "расследований", что и при убийстве людей на майдане (Киев) и Доме профсоюзов (Одесса)...
      Нас то, ладно они за нос водят, мы им враги, но за что своих дурачат в наглую, непонятно?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:54
        0
        Цитата: Теренин
        Нас то, ладно они за нос водят, мы им враги, но за что своих дурачат в наглую, непонятно?

        Так если правду скажут свои и "восстать" могут. Как во Франции.
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 08:04
        0
        Нас то, ладно они за нос водят, мы им враги, но за что своих дурачат в наглую, непонятно?
        С точностью до наоборот. Нас за нос не водят. Мы и так прекрасно знаем, кто это у нас сделал. За нос водят их обывателя.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:51
      +1
      Записывайте Байден и Шольц и можете не благодарить.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:53
        0
        Цитата: Silver99
        Записывайте Байден и Шольц и можете не благодарить.

        Коротковат списочек. А где шведы, датчане, норвежцы и прочие поляки?
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 08:03
          0
          Так ведь речь идет об организаторах и спонсорах теракта. Исполнители возможно уже ликвидированы хозяевами, концы в море.
        2. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 08:06
          0
          Коротковат списочек. А где шведы, датчане, норвежцы и прочие поляки?
          Просто остальные в данном деле имеют право на мнение не больше, чем тумбочка или крышка унитаза.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:05
    +1
    Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток».

    Конечно, будет как со спецами, которые Усаму в тюрьме кончили... только эти исполнители тонуть будут один за одним...
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:06
    +3
    Ни у кого нет вопросов и сомнений кто и как это сделал . А немецкие прокуроры пыжатся
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      Ни у кого нет вопросов и сомнений кто и как это сделал . А немецкие прокуроры пыжатся

      А, чего там пыжиться!? winked На медни объявят, что при повторном осмотре места взрыва обнаружены три пары ласт, в них удостоверения личности выписанные на фамилии - ПутЬин, БашЬеров и ПЭтров.
      Сейчас исследуют кому они могут принадлежать? what
  4. certero
    certero Сегодня, 07:07
    +5
    Сразу вспоминается закроментальное - "главное во время расследования не выйти на самих себя"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: certero
      Сразу вспоминается закроментальное - "главное во время расследования не выйти на самих себя"

      Даже если и выйдут на себя, то, но "голубом глазу" объяснят, что это стало возможным в следствии агрессивных действий русских.
  5. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:16
    +2
    Мы пока не установили личности подозреваемых

    Я даже не сомневаюсь кто это будет, лично сам гарант laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:52
      +1
      Цитата: Панкрат25
      Мы пока не установили личности подозреваемых

      Я даже не сомневаюсь кто это будет, лично сам гарант laughing

      А, кто же ещё, тем более что у него после взрывов глаза были покрасневшие... не иначе, как от ныряния на глубину bully
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    +1
    Мы пока не установили личности подозреваемых
    Если посоветовать немецкому генпрокурору обратится за разъяснением к Шольцу, то он конечно этого не сделает. Лица причастные в международной диверсии известны и о них прекрасно осведомлен Шольц, поэтому генпрокурор и не "может установить" этих лиц.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:55
      0
      Цитата: rotmistr60
      Мы пока не установили личности подозреваемых
      Если посоветовать немецкому генпрокурору обратится за разъяснением к Шольцу, то он конечно этого не сделает. Лица причастные в международной диверсии известны и о них прекрасно осведомлен Шольц, поэтому генпрокурор и не "может установить" этих лиц.

      Теска hi да ты, по сути, научился мыслить в системе западной логики laughing
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:35
    +2
    Надо говорить так. "Мы рабы, и нам приказали ничего не знать, ничего не понимать, и никого не найти".
  8. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 07:38
    +1
    Germany isn't a country anymore, just a US colony following orders. Pathetic spineless euro leaders are complete cardboard cutouts, devoid of any substance.
  9. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 07:43
    +1
    Даю подсказку, Петров и Башаров. Все равно к этому предет прокурор,только время затягивает.
  10. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 07:44
    +1
    О каких личностях можно говорить!
    Теракт осуществлен государственными структурами США!
  11. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:49
    +1
    Генпрокурор Германии: Мы пока не установили личности...

    Понятно, личности не установили, а государство-спонсора и пособника тоже не установили!?
  12. faiver
    faiver Сегодня, 07:54
    0
    Ага, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу....
  13. Илия
    Илия Сегодня, 08:03
    0

    Немецкие журналисты поинтересовались у генерального прокурора вопросом относительно того, как продвигается расследования подрывов газопроводов «Северного потока».
    А кто им даст "продвигаться"? омерига? До чего наивные "немецкие журналисты ".