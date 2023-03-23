Мы пока не установили личности подозреваемых в осуществлении подрывов газопроводов «Северный поток». И потому пока наше расследование, если можно так выразиться, направлено против неизвестных.

Немецкие журналисты поинтересовались у генерального прокурора вопросом относительно того, как продвигается расследования подрывов газопроводов «Северного потока». Немецкий генпрокурор Петер Франк дал понять, что фактически расследование вообще не продвигается, чем только добавил уверенности в том, что правдой является недавнее заявление американского расследования Сеймура Херша о сговоре Шольца и Байдена с целью сокрытия виновников диверсии.Генеральный прокурор Германии:По словам г-на Франка, Генпрокуратура ФРГ «пока не может сделать выводов и о конкретных причастных и, тем более, о государственном участии в диверсии».Генеральный прокурор Германии заявил, что «пока изучаются улики, ведётся оценка предметов». В связи с этим возникает вопрос: изучаются ли фотографии с американскими взрывными устройствами, которые (мины) были размещены возле трубы газопровода? Изучаются ли данные о том, что натовские силы, включая в первую очередь ВМС США, за несколько месяцев до подрыва газопроводов проявляли невероятную активность именно в том месте на Балтике, где в итоге и произошёл подрыв газотранспортной системы?На днях американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что между главами ФРГ и США во время поездки Олафа Шольца в Вашингтон была достигнута договорённость о том, что Германия не станет раскрывать известные ей данные о подрыве «Северных потоков». Точнее, это не столько договорённость, сколько явное требование в адрес Шольца со стороны американской администрации. И это требование немецкий канцлер и генеральная прокуратура ФРГ исправно исполняют.