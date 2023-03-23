ФРС США повысила ключевую ставку до 17-летнего максимума

Произошло очередное повышение ключевой ставки в США. Федеральная резервная система подняла планку ещё на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 4,75-5%.Это максимальный уровень ключевой ставки в США за последние 17 лет.Примечательно того, что в руководстве ФРС заявили о том, что «есть наработки по поводу дальнейшего повышения учётной ставки» - как минимум ещё на 25-50 базисных пунктов. Другими словами, ключевая ставка в Соединённых Штатах может после очередного повышения достичь отметки в 5,5%.В России, напомним, ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,5% и не меняется с сентября прошлого года. А ставка RUONIA, которая определяется по осуществлённым межбанковским операциям, составляет 7,26%.В ФРС США заявили, что повышение учётной ставки связано с необходимостью сокращения показателей инфляции. Регулятор старается довести уровень инфляции в Штатах до 2 процентов. Однако обычно методы повышения ключевой ставки приводят к снижению инфляции за счёт снижения активности бизнеса. Без активной поддержки со стороны государства бизнесу просто невыгодно брать кредиты, стоимость которых высока (как минимум по американским меркам). Для представителей малого бизнеса США, который даёт огромный вклад в ВВП, кредит по ставке выше 5 процентов – огромная нагрузка при учёте того, что по некоторым сегментами малого бизнеса годовая прибыль не превышает 7%.Эксперты считают, что очередное повышение ключевой ставки в США приведёт к закрытию минимум 15 процентов компаний малого бизнеса.