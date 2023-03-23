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ФРС США повысила ключевую ставку до 17-летнего максимума

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ФРС США повысила ключевую ставку до 17-летнего максимума

Произошло очередное повышение ключевой ставки в США. Федеральная резервная система подняла планку ещё на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 4,75-5%.


Это максимальный уровень ключевой ставки в США за последние 17 лет.

Примечательно того, что в руководстве ФРС заявили о том, что «есть наработки по поводу дальнейшего повышения учётной ставки» - как минимум ещё на 25-50 базисных пунктов. Другими словами, ключевая ставка в Соединённых Штатах может после очередного повышения достичь отметки в 5,5%.

В России, напомним, ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,5% и не меняется с сентября прошлого года. А ставка RUONIA, которая определяется по осуществлённым межбанковским операциям, составляет 7,26%.

В ФРС США заявили, что повышение учётной ставки связано с необходимостью сокращения показателей инфляции. Регулятор старается довести уровень инфляции в Штатах до 2 процентов. Однако обычно методы повышения ключевой ставки приводят к снижению инфляции за счёт снижения активности бизнеса. Без активной поддержки со стороны государства бизнесу просто невыгодно брать кредиты, стоимость которых высока (как минимум по американским меркам). Для представителей малого бизнеса США, который даёт огромный вклад в ВВП, кредит по ставке выше 5 процентов – огромная нагрузка при учёте того, что по некоторым сегментами малого бизнеса годовая прибыль не превышает 7%.

Эксперты считают, что очередное повышение ключевой ставки в США приведёт к закрытию минимум 15 процентов компаний малого бизнеса.
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4 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:58
    0
    За ФРС. drinks drinks drinks
    Не чокаясь. drinks
    Невозможно до бесконечности накачивать ничем не обеспеченные бумажные и электронные пузыри. Рано или поздно пузыри лопаются.
    СВО нанесла серьезный удар по экономике. Но не России, а США.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:58
    0
    США продолжают накачивать экономику ни чем не обеспеченными долларами, это несколько напрягает весь мир, у них нет выхода из финансового кризиса кроме развязывания глобальной мировой войны, причем в том что б столкнуть США с Россией или Китаем подстрекает Британия, отсюда и поставки боеголовок с обедненным ураном, видимо обогащенный уран их тоже не пугает.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:59
    0
    Федеральная резервная система подняла планку ещё на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 4,75-5%.

    А, Шо такэ? belay
    Усё, закончилось на западе время нулевых ставок!? Неужто, по миру грабить меньше стали?
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:06
    0
    Самой большой враг страны - это ее внутренний у власти.