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Зампред Совбеза Медведев назвал Украину частью России

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Зампред Совбеза Медведев назвал Украину частью России

В силу геополитической ситуации и исторических причин Россия и Украина оказались «в разных квартирах». Но исторически Украина – часть России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который дал большое интервью российским СМИ, обозначив в нем свою позицию по ключевым вопросам.


Как отметил Медведев, сегодня Россия вынуждена считаться с «выдуманными границами», хотя территория Украина всегда входила в состав Российской империи. Исключение – лишь ее отдельные области, подчеркнул политик, которые были включены в состав Украины по итогам Второй мировой войны.

Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России

- заявил Медведев.

Если бы Москва не начала специальную военную операцию против Украины, то Киев рано или поздно вступил бы в НАТО, после чего под покровительством Североатлантического альянса начал бы масштабную военную операцию против Крыма, отметил Медведев. Поэтому Россия не могла смириться с таким развитием событий.

Западные страны, по словам Медведева, не верили в решимость России, считали, что военную операцию она не начнет, и в этом они просчитались. Зампред Совбеза отметил, что с некоторыми странами бесполезно договариваться, так как они понимают исключительно язык силы. В определенных ситуациях, подчеркнул Медведев, договариваться бессмысленно, а нужно принимать радикальные решения, вроде того, что было принято 24 февраля 2022 года.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:04
    +4
    Зампред последнее время вообще раздухарился! lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:07
      +1
      Вы еще не были в его общественной Приемной у нас в Ека-бурге. lol
      Там ваще - партретики везде его висят, типа могуч ДАМ, могуч. И суровый взгляд такой, смерть ворогам в общем. Разве что с шашкой на коне партретиков нет. Ага. laughing
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:07
      +1
      Не успеете оглянуться, как выборы. А тут борец с мировым злом. Сегодня уже один здесь высказался, что будет голосовать только за борцов с англосаксами.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:08
        +1
        за ДАМыча???? belay Избавь Господь от дубль два.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      +1
      Буквально вчера был день памяти жертв бандеровцев. Современные их наследники ни чем не отличаются от их звериной ненавистью. Украины как самостоятельного государства просто не должно быть, и это не экстремизм или кровожадность, а залог более длительного существования тишины на границах России. После ВОВ при всей мощи МГБ и "смерша" эти мрази бегали по лесам и схронам еще десяток лет, причем местное население в силу разных причин из-за страха и одобрения их поддерживало. Не надо повторять ошибки и сохранять им землю для всхода ростков национализма.
  2. Протон
    Протон Сегодня, 08:08
    0
    Вот ради этого надо было целую стать писать?!?
    Слов нет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:14
      0
      Так говорят же - выборы близко. Вот ЛАМыча и пиарят. И сам он не одну клавиатуру поломал вранов в Твиттере изничтожая немилостиво.
  3. SwR9
    SwR9 Сегодня, 08:10
    0
    Все четко, конкретно и по-существу.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:10
    0
    Не а что выборы на носу, чего вы хотите.