Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России

В силу геополитической ситуации и исторических причин Россия и Украина оказались «в разных квартирах». Но исторически Украина – часть России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который дал большое интервью российским СМИ, обозначив в нем свою позицию по ключевым вопросам.Как отметил Медведев, сегодня Россия вынуждена считаться с «выдуманными границами», хотя территория Украина всегда входила в состав Российской империи. Исключение – лишь ее отдельные области, подчеркнул политик, которые были включены в состав Украины по итогам Второй мировой войны.- заявил Медведев.Если бы Москва не начала специальную военную операцию против Украины, то Киев рано или поздно вступил бы в НАТО, после чего под покровительством Североатлантического альянса начал бы масштабную военную операцию против Крыма, отметил Медведев. Поэтому Россия не могла смириться с таким развитием событий.Западные страны, по словам Медведева, не верили в решимость России, считали, что военную операцию она не начнет, и в этом они просчитались. Зампред Совбеза отметил, что с некоторыми странами бесполезно договариваться, так как они понимают исключительно язык силы. В определенных ситуациях, подчеркнул Медведев, договариваться бессмысленно, а нужно принимать радикальные решения, вроде того, что было принято 24 февраля 2022 года.