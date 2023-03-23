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Американский журналист связал решение США по диверсиям на «Северных потоках» с положением ВСУ на фронте

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Американский журналист связал решение США по диверсиям на «Северных потоках» с положением ВСУ на фронте

Президент США Джо Байден принял решение организовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в связи с ухудшением положения украинских войск на фронте. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью CGTN.


Как известно, Херш представил собственное расследование диверсий на «Северных потоках», согласно которому решение о проведении подрыва было принято президентом США Джо Байденом, а координацию действий осуществлял советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Наблюдая поражения ВСУ на фронте, Байден забеспокоился относительно возможного будущего финансирования украинского режима со стороны европейских государств, особенно Германии. Это обстоятельство, считает Херш, и заставило его организовать диверсию.

Стоит отметить, что диверсия, вероятно, осуществлялась в спешке, что и привело к определенным просчетам американской администрации, которые позволили практически сразу заподозрить США в причастности к подрывам газопроводов.

Вбрасываемую западными СМИ информацию о некоей «группе украинцев», которые обзавелись поддельными паспортами и арендовали яхту для проведения диверсии, Херш считает неправдоподобной. Он назвал эту версию «смехотворной», отметив, что и она в конечном итоге отпала, хотя изначально американская администрация возлагала на нее большие надежды.

Замалчивание происшествия на «Северных потоках» в СМИ, которое мы сегодня можем наблюдать, представляет собой попытку США и их сателлитов избежать обвинений в диверсионной деятельности. Однако сейчас «маски сброшены», и уже практически всему миру очевидно, кто на самом деле организовал диверсии против «Северных потоков».
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11 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 08:22
    +3
    Пусть видит весь мир:

    США и их прихвостни воруют деньги, устраивают диверсии и живут в лицемерии.

    А еще у них пропаганда педерастии. Больные люди.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 08:31
      +1
      Херш вызывает уважение, странно , что ему вообще дают возможность выражать свое мнение
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: Маз
        Херш вызывает уважение, странно , что ему вообще дают возможность выражать свое мнение

        Странно, что ещё живой. Стросс-Кана за меньшее уничтожили. hi
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:06
          +2
          Наблюдая поражения ВСУ на фронте, Байден забеспокоился относительно возможного будущего финансирования украинского режима со стороны европейских государств, особенно Германии.

          Ничего подобного!
          Просто Вашингтону не нужна экономически развиаающаяся Германия, как флагман экономического развития стран ЕС, которые благодаря НАТО под руковдством Пентагона находятся в оккупации у США с 1945 года.
          И чем экономически слабее ЕС во главе с Германией, тем зависимее страны ЕС диктату Вашингтона и Лондона в геополитике США по защите американских национальных интересов и транснациональных компаний на Европейском онтиненте.
    2. Комментарий был удален.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 08:22
    +3
    Однако сейчас «маски сброшены», и уже практически всему миру очевидно, кто на самом деле организовал диверсии против «Северных потоков».
    Прямых доказательств ( показания свидетелей, вещ.доки, данные экспертиз ) нет. Есть только ДВА выпуска репортажей от Херша. Да и были бы доказательства вины сша, ни каких мер не применят ( а кто их будет применять? сателлиты сша?)
    1. mongol9999
      mongol9999 Сегодня, 08:32
      +1
      Какие вам ещё нужны доказательства. Достаточно пробирки в руках Пауэла.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:24
    -1
    Интересно, а Сеймур Херш из клана Маклаудов...? belay
    1. LAlexAlex
      LAlexAlex Сегодня, 08:50
      +2
      Вряд ли это человек сам по себе, наверняка республиканская крыша у него.
      Чубайса вот то же не все любят и причем то же очень давно, но пока он сам не убежал, даже от кормушки не могли десятилетиями оторвать.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:41
    +1
    Ну, и что нам от того, что "весь мир знает"? Весь мир боиться пукнуть в присутствие гегемона. За редким исключением, да тех, кто фигу в кармане держит, преданно ему улыбаясь. Уважают сильного и решительного. Отсюда вывод: ни на кого не надеемся, вооружаемся, усиливается, свои интересы отстаиваем. Сами.
  5. АА17
    АА17 Сегодня, 08:43
    0
    ...Вбрасываемую западными СМИ информацию о некоей «группе украинцев», которые обзавелись поддельными паспортами и арендовали яхту для проведения диверсии ,...

    Понятно, что это всё бред.
    Но если её скопировать в отношении наших врагов, то версия - рабочая, годная. Российским спецслужбам надо взять эту версию на вооружение. Во многих европейских странах могут найтись "группы недовольных "... (сирийцев, афганцев, иракцев и т.д), которые обзавелись поддельными паспортами ... для проведения диверсии. Нужна только политическая Воля, ЧТОБЫ переименовать "наших партнёров по бизнесу" в "наших кровных врагов". Есть сомнения что это произойдёт, потому что СВО может сразу превратится в Отечественную Войну. А у Отечественной Войны образ Победы будет народным. А это надо нашим .... ???
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:11
    +1
    Уже и не грохнуть Херша,он уже распиарился.Сейчас самоходному Джо надо с Херша пылинки сдувать,чтобы досидеть в Белом доме до конца срока.