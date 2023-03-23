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Падение израильского беспилотника в Сирии связывается с работой сирийской системы ПВО

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Падение израильского беспилотника в Сирии связывается с работой сирийской системы ПВО

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили падение на территории соседней Сирии своего беспилотного летательного аппарата.


Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Twitter (заблокирован на территории РФ), дрон упал «во время плановой операции». Правда, не совсем понятно, какая плановая операция может быть у израильского дрона на территории другого государства. Хотя в Израиле уже привыкли, как и их старший собрат США, без всяких на то прав нарушать суверенитет других государств.

Пользуясь тяжелым положением в соседней Сирии, израильские военные регулярно нарушают её воздушное пространство, используя в том числе БПЛА.

При этом ЦАХАЛ перехватывает дроны ХАМАС, над территорией Сектора Газа, которая фактически относится к другому государству, признанному ООН. Об очередном перехвате беспилотника ХАМАС, было объявлено вчера.

Также накануне израильские истребители F-16 нанесли удар по сирийскому городу Алеппо, из-за чего пришлось приостановить доставку туда гуманитарных грузов.

Напомним, что со времени создания Израиля в 1948 году Сирия и Израиль не имеют дипломатических отношений и считают друг друга враждебными государствами. Страны де-факто находятся в состоянии войны. Между ними было три крупные войны в 1948, 1967 и 1973 годах.

Падение израильского беспилотника связывается с работой сирийской системы ПВО. О том, какой именно зенитный комплекс был применён против израильского дрона, пока не сообщается.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Gerald L. Nino
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12 комментариев
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  1. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:48
    +2
    Ну что ж... "По просьбе наших гостей звучит песня : ,,Не долго музыка звучала...не долго фраер танцевал !"...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 08:50
      +7
      До чего же приятно это узнавать, шо наконец-то шото израильское бахнулось иитрахнулось об землю в Сирии, надеюсь не последнее!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:53
        -1
        Надеюсь вы бахнули Израиль на " пенсию",что просто так терпели!? hi wassatИзраиль оплатил Ваши яркие коментарии на ВО?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:11
      +1
      Кто мешает заполонить небо Израиля дронами с ВВ ???? Пока иудеи на себе не оценят угрозу провокации с их стороны не прекратятся. Заодно и их хваленый кумпол проверят.
      1. mad
        mad Сегодня, 09:47
        +2
        Бандеровцы мешают.. ох чую закончим с ними, припомнит Ближний восток все иудейские выходки последних лет, купола не помогут.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:49
    0
    Как в небезызвестной песне: осторожно, дронопад, дронопад.... wassat
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:04
    +2
    На каждый ДРОН найдётся свой дрын.
    .
    .
    good
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке

      .
      .
      good

      "В каждой строчке только точки..." (С)
      По одной лишь точке в двух строках делает высказывание и достаточно длинным и достаточно умным.
      fellow
  4. fiv
    fiv Сегодня, 10:04
    +1
    Что значит - нет долгой и холодной зимы. Им некуда девать лишний задор и природную живость, не надо чистить снег и отапливать дом. Но если не уймутся - придется разгребать не снег, а золу и кирпичный бой.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:16
    +3
    Один-единственный дрон за долгие-долгие годы... Как же этого мало...
    Когда же наконец выдаят этот гнойник (я про Израиль), вскочивший на здоровом теле Ближнего Востока!
  6. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:33
    0
    Этот дрон, срочно отправить в Иран.....
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
    0
    Правда, не совсем понятно, какая плановая операция может быть у израильского дрона на территории другого государства. Хотя в Израиле уже привыкли, как и их старший собрат США, без всяких на то прав нарушать суверенитет других государств.
    Отлетался еврейский дрон. Шарахаются, как у себя дома. ПоделОм!!! good