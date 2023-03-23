Падение израильского беспилотника в Сирии связывается с работой сирийской системы ПВО

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили падение на территории соседней Сирии своего беспилотного летательного аппарата.
Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Twitter (заблокирован на территории РФ), дрон упал «во время плановой операции». Правда, не совсем понятно, какая плановая операция может быть у израильского дрона на территории другого государства. Хотя в Израиле уже привыкли, как и их старший собрат США, без всяких на то прав нарушать суверенитет других государств.
Пользуясь тяжелым положением в соседней Сирии, израильские военные регулярно нарушают её воздушное пространство, используя в том числе БПЛА.
При этом ЦАХАЛ перехватывает дроны ХАМАС, над территорией Сектора Газа, которая фактически относится к другому государству, признанному ООН. Об очередном перехвате беспилотника ХАМАС, было объявлено вчера.
Также накануне израильские истребители F-16 нанесли удар по сирийскому городу Алеппо, из-за чего пришлось приостановить доставку туда гуманитарных грузов.
Напомним, что со времени создания Израиля в 1948 году Сирия и Израиль не имеют дипломатических отношений и считают друг друга враждебными государствами. Страны де-факто находятся в состоянии войны. Между ними было три крупные войны в 1948, 1967 и 1973 годах.
Падение израильского беспилотника связывается с работой сирийской системы ПВО. О том, какой именно зенитный комплекс был применён против израильского дрона, пока не сообщается.