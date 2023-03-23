Дмитрий Медведев: Ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными

Они тогда вообще считали, что они у нас лидером ставить будут. Но мы им сказали: нет! И они очень сильно обиделись, ведь привыкли свои фишки расставлять, как и в других странах.

Им политика разделения длительное время удавалась - в том числе после распада СССР, Организации Варшавского договора, СЭВ. Но потом стартанул Китай, ещё мы от них отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится.