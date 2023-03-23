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Дмитрий Медведев: Ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными

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Дмитрий Медведев: Ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент и бывший премьер России, Дмитрий Медведев дал большое интервью журналистам и ответил на вопросы пользователей «ВК». Затронутых тем – множество. Одна из таких тем связана с историей России образца 1990-х годов.


По словам Дмитрия Медведева, в 90-е годы западные эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики «в России сидели везде» - в органах власти, в крупных компаниях, на стратегических предприятиях и объектах.

Медведев:

Они тогда вообще считали, что они у нас лидером ставить будут. Но мы им сказали: нет! И они очень сильно обиделись, ведь привыкли свои фишки расставлять, как и в других странах.

Зампред Совета безопасности отметил, что Запад своих попыток по контролю над внутриполитической российской повесткой не прекращает.

Дмитрий Медведев заявил о том, что у англосаксонского мира «очень простое желание» – разделение России на части, каждую из которых можно было бы подвергнуть денуклеаризации и демилитаризации, а затем некоторые из частей, возможно, и принять в НАТО на собственных условиях.

Медведев:

Им политика разделения длительное время удавалась - в том числе после распада СССР, Организации Варшавского договора, СЭВ. Но потом стартанул Китай, ещё мы от них отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится.

По заявлению экс-председателя правительства, ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными.
Использованы фотографии:
ВК/Медведев
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16 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 08:51
    -3
    Дмитрий Анатольевич Медведев наш орёл, рубит правду матку, как есть.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 09:40
      0
      И когда это он стал таким смелым? Он давно превратился в арестовича
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 10:35
        0
        Такие, как Арестович, тоже нужны. Кому-то и в информационном пространстве нужно отбрёхиваться от Запада. Это тут все стратеги и тактики. Читаю комменты и думаю: каждый второй - Суворов. На диване, под пивко все спецназовцы. Надо так, надо эдак, этот "высоту" сдал. Так иди и сделай!!! am
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:33
      0
      Ну это ведь правда. После победы, придётся ещё некоторое время бороться с укронацистским терроризмом. Чеченский вариант. Пока сами не поймут. как поняли чеченцы. что их просто используют, вот тогда наступит мир.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:54
    +3
    Вспомнилось слово "оскомина".
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:11
      +4
      А мне вспомнился фрагмент фильма Собачье сердце ,где Швондер и К поют про суровые годы.. lol
      1. AUL
        AUL Сегодня, 09:40
        0
        Вы поаккуратнее со словами! Ведь речь идет о следующем нашем гаранте(зиц-председателе)! laughing
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 09:47
          +1
          А что там насчёт зиц - председателя в Золотом Теленке говорится? Зиц - председатель должен только сидеть (с) - при царизме, монархизме, коммунизме и т.д. laughing
          1. Gomunkul
            Gomunkul Сегодня, 10:54
            0
            Зиц - председатель должен только сидеть
            Вот он и "сидит", правда иногда "отсвечивает". laughing
  3. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 08:55
    +3
    Чет ДАМ разговорился в последнее время. Видимо в гаранты метит))
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:01
      +3
      Чет ДАМ разговорился в последнее время.
      так ведь как гласит народная мудрость:
      «Языком молоть — не мешки ворочать»
      bully
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Алексей Александрович
      Чет ДАМ разговорился в последнее время. Видимо в гаранты метит))

      Судя по пожеланию Си высказанному ВВП на встрече - "У вас предстоят выборы в 2024 году. Желаю Вам победы", - всякие рассуждения о приемниках и кандидатах в гаранты можно отставить в сторону. Так что ДАМу придётся подождать как минимум ещё 5 лет.
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:05
    +4
    Осталось меньше года, пошел дешевый пиар. СВО затрут, вот увидите! С такими как ЭТИ, нас точно ждут не спокойные годы. Если кто еще хоть малость верит всей этой властной ОПГ окончательно разочарую: нас всех предали и продали, причем уже давно!
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:21
    +3
    Им политика разделения длительное время удавалась - в том числе после распада СССР, Организации Варшавского договора, СЭВ.

    А таким как ДАМ это только нравилось!
    Все что он сказал дальше - от лукавого!
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:46
    +3
    Они там наверху видимо всё лицемеры и лгуны, а Димон яркий пример
  7. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:50
    +1
    Я ещё в 14 том говорил что Путин страну в руинах взял , в руинах и отдаст. К сожалению все что было сделано за годы его работы постепенно сходит на нет. Нельзя сказать что все плохо, начатый курс на национализацию элит и работа по борьбе с бедностью включающая в себя раздачу пособий и т.д, приносит пользу, сувенирная экономика дело хорошее, но при развитой инновационной составляющей ,а без нее вся экономика пойдет по пути АвтоВАЗа соответственно и потянет за собой положительные начинания в социалке.Ну и соответственно бросок кобы превратившийся в путешествие муравья по медовой луже не поспособствует улучшению обстановки.