Дмитрий Медведев: Ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент и бывший премьер России, Дмитрий Медведев дал большое интервью журналистам и ответил на вопросы пользователей «ВК». Затронутых тем – множество. Одна из таких тем связана с историей России образца 1990-х годов.
По словам Дмитрия Медведева, в 90-е годы западные эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики «в России сидели везде» - в органах власти, в крупных компаниях, на стратегических предприятиях и объектах.
Медведев:
Они тогда вообще считали, что они у нас лидером ставить будут. Но мы им сказали: нет! И они очень сильно обиделись, ведь привыкли свои фишки расставлять, как и в других странах.
Зампред Совета безопасности отметил, что Запад своих попыток по контролю над внутриполитической российской повесткой не прекращает.
Дмитрий Медведев заявил о том, что у англосаксонского мира «очень простое желание» – разделение России на части, каждую из которых можно было бы подвергнуть денуклеаризации и демилитаризации, а затем некоторые из частей, возможно, и принять в НАТО на собственных условиях.
Медведев:
Им политика разделения длительное время удавалась - в том числе после распада СССР, Организации Варшавского договора, СЭВ. Но потом стартанул Китай, ещё мы от них отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится.
По заявлению экс-председателя правительства, ближайшие годы и даже десятилетия не будут спокойными.