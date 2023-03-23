Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская газета: Для весеннего наступления ВСУ не хватает западных вооружений

21
Американская газета: Для весеннего наступления ВСУ не хватает западных вооружений

Столь долгожданного как для Киева, так и западных союзников Украины весеннего наступления может и не состоятся. Проблема в том, что украинской армии, почти полностью ставшей зависимой от натовских вооружений, этих самых вооружений и боеприпасов просто-напросто не хватает для широкомасштабной контратаки на широком участке фронта. Такое мнение выказал автор статьи, опубликованной в американской газете The Washington Post.


В свою очередь, проблемы ВСУ со снабжением и перегруженной транспортной логистикой в целом дают преимущество на поле боя российской армии, которая дефицита в боеприпасах, артиллерии и военной технике не испытывает, уверен автор. Это подтверждают и последние сводки о положении дел на украинском фронте. Западные союзники много говорят о необходимости наращивания поставок вооружений Киеву, но по факту не очень торопятся от слов переходить к делу.

К тому же, европейские страны НАТО все чаще заявляют о критическом опустошении арсеналов своих армий, что ставит под угрозу не только стабильность снабжения оружием Украины, но и обороноспособность самой Европы. Решение Польши и Словакии предоставить Киеву устаревшие советские истребители журналист назвал символичным. Самолеты советской эпохи не окажут существенного влияния на ход боевых действий. Тем более, что российские летчики и зенитчики за год конфликта продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Обещанные США ОБТ Abrams усилят бронетанковую мощь ВСУ, но поступят они слишком поздно — не раньше осени. Не торопятся с поставкой своих танков и европейские союзники Киева.

Ясно то, что время на стороне России, а это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести длительную войну на широком фронте. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет чрезвычайно сложно противостоять завоеваниям России

— считает аналитик европейской программы Атлантического совета Рейчел Риццо.

По мнению журналиста, Запад тревожит альянс России с Ираном и Китаем. Он указал на то, что обе стороны украинского конфликта готовятся к весеннему этапу боевых действий, но при этом Киеву катастрофически не хватает вооружений. И если эту проблему не решить в ближайшее время, то ни о каком не то что весеннем, но и летнем наступлении ВСУ говорить не придется, заключает автор.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:04
    -4
    Не всё так просто. Массированное использование дронов-камикадзе (до 10 000 в сутки) и высокоточных реактивных снарядов при целеуказании с американских спутников способны будут пробить бреши в статичной российской обороне. Затем в эти бреши вводят десяток бригад, оснащённых БМП "Брэдли" и натовскими танками, работающими в одной сети с артилерией и беспилотниками в режиме реального времени. Реально ли рассечение российских позиций на Запорожскоим направлении? Вполне.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:09
      -1
      логика в этом есть, не до оценивать противника нельзя.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 09:11
      +1
      Затем в эти бреши вводят десяток бригад, оснащённых БМП "Брэдли" и натовскими танками,

      И тут их встречает наша авиация...
      1. mad
        mad Сегодня, 09:17
        +1
        Пожгут, на этот бросок будет поставлено много, подгонят снятые с Куева ириски-патриоты, а в каждой Бредли будет по паре ПЗРК с обученным бойцом.. мне кажется основной упор будет на арту и РСЗО
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 09:31
          +2
          Дальнобойных систем много не будет, можно заставить замолчать, и с высот недоступных ПЗРК, засыпать, наконец, старым добрым чугунием, а после и вертолёты послать можно, вряд ли после хорошего " Ковра" Найдётся много героев с ПЗРК
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:14
      +1
      И все такие статичные стоят и смотрят, как их убивают. А перед Брэдли ещё и ковровые дорожки выстилают. Да и как может быть иначе, это ведь белые люди спланировали и у них же Технологии(с), не то что у этих Ванек.

      Аж дух захватывает от вашего самоуничижения перед Западом. Добровольно в рабство сдались.

      Как говорили классики, любой план рассыпается уже после первого выстрела. Технологии не помогли ни в Херсоне (там оборону так и не смогли взломать, хотя все средства что и сейчас были, возможно даже больше), ни у Кременной.

      Попытки запугать внезапно появившейся вундервафлей откровенно слабы. Будет бой, тяжёлый, кровавый, но без тотального преимущества одной из сторон
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:26
        -2
        Я бы с вами согласился, если бы не знал о событиях под Балаклеей/Изюмом. Генштаб проявил полнейшую некомпетентность, а армия не смогла найти ответ на массированное применение ВСУ Химарсов и дальнобойной артиллерии с высокоточными боеприпасами. Сейчас ВСУ попробуют массово применить дроны-камикадзе на направлении главного удара, после уничтожения ими значительной части российской артиллерии и бронетехники в полосе прорыва в ход будут пущены натовские машины для разминирования и в образовавшиеся бреши пойдут свежие бригады, прикрываемые не только ПЗРК (как писал товарищ выше), но и серьёзными комплексами ПВО, чья дальность и высотность не позволит работать ВКС над полем боя. В теории, ударные вертолёты способны уничтожать значительное количество бронетехники, но предполагаю, что по местам базирования вертолётов будут наноситься удары рактами Химарс с дальностью до 150 км. Шансы на успех у Украины есть. С другой стороны, если РФ подойдёт к делу с умом, открытые пространства Южной Украины вполне могут стать танковым кладбищем ВСУ. Подойдёт ли РФ с умом - не факт. Слишком много мы видели за последний год обратных примеров.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 10:49
          0
          Я бы с вами согласился, если бы вы так откровенно не палились, перепечатывая одно и то же, несколько раз, в надежде, что это станет убедительнее.

          И если бы после Изюма не было бы Херсона и Кременной. Где ни дроны, ни высокоточное оружие, ни западная техника не привели к прорыву обороны. Причём, в этом случае у ВСУ был значительный численный перевес, было меньше мобилизированных без опыта, оставалось ещё значительное количество собственной техники при значительных поставках с Запада.

          Разведка боем в Запорожье пока не демонстрирует чего-то нового. Небо не почернело от дронов, ракеты химарсов не уничтожили вдруг всю артиллерию. Всё то же, всё так же.

          Да, наверное, какие-то козыри в рукаве остались. Но тотального превосходства нет ни в одном из компонентов. Поэтому лёгкой прогулки не будет ни для кого
    4. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Roma-1977
      Реально ли рассечение российских позиций на Запорожскоим направлении? Вполне
      Ну, допустим, что сказки про 10000 беспилотников, наведение артиллерии со спутников и десяток бригад станут былью и укроармия в самом деле сумеет рассечь российскую группировку. Дальше что? После того как укронаступление выдохнется (а любое наступление обязательно выдыхается и останавливается)?
      Самое вероятное, что начнутся позиционные бои и рано или поздно сильно потрёпанные в процессе наступления десять укробригад с выбитой техникой получат фланговые удары со стороны Херсона и Донбасса, в результате чего окажутся в котле, по которому, кстати, ещё и с Азовского моря будут долбить. При этом, российская армия по-прежнему будет использована только частично, а украинская на пределе возможностей. А ещё, раз уж всю ПВО кинут в наступление, то без защиты останется вся остальная Украина.
      В общем, укроплан роскошный и многообещающий, но рискованный до самоубийственности...
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:07
    +2
    не стоит верить, логика очень проста, если бы у них не хватало оружия то откатили бы наступление. ибо поражения означало бы крах Киева и западных союзников. нас пытаются убаюкать ..
  3. mad
    mad Сегодня, 09:10
    +2
    Кроме оружия не хватает и тех, кто им сумеет эффективно воспользоваться. Наемникам хочется жить, а насильная могилизация поставляет не сильно мотивированных "водителей абрамсов". Вообщем время работает совсем не для нас.. враг со временем решит эту проблему.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 09:17
      0
      вы опять не до оцениваете их, у западных наемников порой вообще нету хоть какие то моральных признаков. там огромное количество идейных.. и приехали туда они не за деньгами .
      что касается "водителей абрамсов" то тут все совсем по-другому, все кто обучается на западной технике проходили проверки западными спецслужбами в лояльности.. это штучный экземпляр.. и мотивированы они достаточно хорошо.. в отличии от обычного мяса которое щас собирают из городов
      1. mad
        mad Сегодня, 09:39
        0
        Идейные, кто хотели за год приехали.. сейчас вгоняют в нищету европейский средний класс и кивают на восток - "они виноваты". Сытый человек не пойдет воевать за призрачные ценности чужой войны. Но для обнищания и понимания, что обратного пути нет, нужно время. А обученные и мотивированные бандеровцы наша большая головная боль, согласен ((
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 09:42
          0
          это далеко не так, как раз первые приезжали те кто думал хайпонуть или заработать..
          щас туда едут именно идейные, многих раньше не отпускали законы своих стан. теперь им разрешили.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:43
        0
        Но и делать из них супергероев тоже не стоит. А то, можно подумать, что там каждый первый - неуязвимый капитан Америка. Нет, те же люди из плоти и крови. Тоже боятся смерти и их тоже берёт пуля.

        Помнится, был уже где-то ЧВК Моцарт. Оказалось, что и для них воевать приятнее с теми, кто гораздо слабее, а с теми, кто равен по силам, уже лучше воевать издалека и словами.

        Доставят неприятностей, но бить можно и нужно
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 10:11
          -1
          никто из них не делает не "супер героев" но шапкозакидательство тоже не нужно.. мы должны уважать врага, только так мы сможем достичь своих целей.
  4. zxmobil
    zxmobil Сегодня, 09:12
    +1
    Да ладно волну гонять, пойдут в лес рогаток нарежут. Ну на крайняк луков. Каждый украинец выучит боевой гопак и одев красные турецкие шаравары будут пугать голыми жопами русскую армию.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:37
    +1
    А вот чего автор лезет туда, куда ему не стоит лезть?
    А вообще, я смотрю, Запад интенсивно гонит дезу через свои СМИ, хотят нам сюрприз сделать.
    Если мне память не изменяет, США в конце прошлого лета или начале осени в Европу притаранили 1000 танков Абрамс в дополнение к тем,, что там уже были, т.е. всё эти отмазки про длительные сроки доставки - сказка про белого бычка, поэтому легко и отдают Леопарды, потому как им есть чем прикрыться, да и Абрамсов могут легко выделить штук триста, а затем своевременно пополнять потери.

    Не стоит верить печатному слову журнашлюшек.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:37
    +1
    Врут падлюки. Всего там вдоволь. Но тем не менее, несмотря на все проблемы с разведкой у нас, скрыть сосреточение "сотен танков и бмп" просто не реально. Так что бум надеяться, что наш ГШ не сопли рукавом размазывает, что то приготовил гвардии наступа.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:38
    0
    Вы уж там всем скопом определитесь , будете наступать или нет , а то блогеры в телеграмм каналах волнуются переживают. Никто так не ждет наступления ВСУ , как блогеры из телеги. А я так думаю , что офицеры разведки и оператвного управления ГШ ВС РФ далеко "не пальцем деланы" . Ну это мое личное мнение конечно , имею право , как гражданин своей страны верить в русское оружие , армию и флот.
  8. Василий12
    Василий12 Сегодня, 09:45
    0
    Киеву не хватает мозгов. Их спасет только могила для огромной массы подонков у власти на Украине.