Ясно то, что время на стороне России, а это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести длительную войну на широком фронте. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет чрезвычайно сложно противостоять завоеваниям России

Столь долгожданного как для Киева, так и западных союзников Украины весеннего наступления может и не состоятся. Проблема в том, что украинской армии, почти полностью ставшей зависимой от натовских вооружений, этих самых вооружений и боеприпасов просто-напросто не хватает для широкомасштабной контратаки на широком участке фронта. Такое мнение выказал автор статьи, опубликованной в американской газете The Washington Post.В свою очередь, проблемы ВСУ со снабжением и перегруженной транспортной логистикой в целом дают преимущество на поле боя российской армии, которая дефицита в боеприпасах, артиллерии и военной технике не испытывает, уверен автор. Это подтверждают и последние сводки о положении дел на украинском фронте. Западные союзники много говорят о необходимости наращивания поставок вооружений Киеву, но по факту не очень торопятся от слов переходить к делу.К тому же, европейские страны НАТО все чаще заявляют о критическом опустошении арсеналов своих армий, что ставит под угрозу не только стабильность снабжения оружием Украины, но и обороноспособность самой Европы. Решение Польши и Словакии предоставить Киеву устаревшие советские истребители журналист назвал символичным. Самолеты советской эпохи не окажут существенного влияния на ход боевых действий. Тем более, что российские летчики и зенитчики за год конфликта продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.Обещанные США ОБТ Abrams усилят бронетанковую мощь ВСУ, но поступят они слишком поздно — не раньше осени. Не торопятся с поставкой своих танков и европейские союзники Киева.— считает аналитик европейской программы Атлантического совета Рейчел Риццо.По мнению журналиста, Запад тревожит альянс России с Ираном и Китаем. Он указал на то, что обе стороны украинского конфликта готовятся к весеннему этапу боевых действий, но при этом Киеву катастрофически не хватает вооружений. И если эту проблему не решить в ближайшее время, то ни о каком не то что весеннем, но и летнем наступлении ВСУ говорить не придется, заключает автор.