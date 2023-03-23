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Западная пресса назвала условие для нанесения Израилем ракетного удара по Ирану

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Западная пресса назвала условие для нанесения Израилем ракетного удара по Ирану

Израиль нанесет ракетные удары по объектам на территории Ирана в том случае, если уровень обогащения урана на иранских предприятиях превысит 60%. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от израильского чиновника.


Сейчас израильское руководство опасается, что Иран нарастит масштабы обогащения урана. В Израиле не хотят, чтобы уровень обогащения достиг 90%, поскольку это приведет к накоплению Тегераном обогащенного урана и возможному использованию его в военных целях. Тогда Израиль окажется под угрозой применения иранского ядерного оружия.

Поэтому позиция Израиля проста: если Иран продвинется выше уровня 60% в обогащении урана, это спровоцирует нанесение ударов по объектам в исламской республике. Между тем, еще в феврале информационное агентство Bloomberg сообщало о достижении Ираном уровня обогащения урана в 84-86%.

Между тем, попытки Ирана реализовать свою ядерную программу вполне объяснимы. США, Израиль и ряд других государств мечтают о полной смене политического режима в этой стране, а лучше – о распаде иранской государственности. Ядерное оружие могло бы стать соответствующим гарантом безопасности для исламской республики. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве, поэтому рассматривают иранскую ядерную программу как один из самых больших рисков на Ближнем Востоке, на который необходимо реагировать как можно более оперативными и радикальными мерами.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nanking2012
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18 комментариев
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  1. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 09:04
    +4
    вот так и пускай к себе МАГАТЭ, а потом тебе ударами будут угрожать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:15
      +8
      Странный повод нападения на Иран, у Израиля есть ЯО так может это уже повод для атаки на него ? Сейчас конечно закричат, мол Израиль не подписал конвенцию о не распространении ЯО, а что тогда мешает Ирану его создавать ссылаясь на этот прецедент , странная иудейская "логика" am
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 09:54
        +3
        Цитата: Silver99
        странная иудейская "логика"

        Тоже давно удивляюсь с неë. По понятиям Израиля, если убивают евреев - это холокост, если убивают евреи - это норм.
        1. nin
          nin Сегодня, 10:04
          +3
          если убивают евреи - это норм

          убивают они людей малообразованных, плохих-невоспитанных, ни разу недемократичных - короче, неевреев
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 10:11
            +3
            убивают они людей малообразованных, плохих-невоспитанных, ни разу недемократичных - короче, неевреев
            Обыкновенный фашизм
  2. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:07
    +2
    Ой не зря Иран закупает у России Миг-35. надо же как-то отбиваться от "миролюбивых". еще неплохо бы им прикупить С-350 и 9К720
    1. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 10:31
      +1
      Иран пока не нуждается в российских зенитно-ракетных комплексах С-400, так как располагает собственной разработкой — ЗРК Bavar-373, заявил агентству Tasnim министр обороны республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни. По его словам, при необходимости Тегеран может достать любое вооружение, но пока не нуждается в этом.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:16
    +4
    Израиль нанесет ракетные удары по объектам на территории Ирана в том случае, если уровень обогащения урана на иранских предприятиях превысит 60%.

    То есть? Вот так открыто можно? И ни одна международная подлюка не может сказать этим евреям:
    «Уймитесь!!!»?
    Иран для России больше, чем партнёр и возможности России горазда шире...Может и мы начнём заявлять то, что удобно нам?
    Давайте скажем, что если британские снаряды с обеднённым ураном полетят по России, по Британии полетят блоки с с соответствующими элементами той же специфики...
    Или придумаем для соседа способ адекватной ответки зарвавшимся сионистам...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:26
      +4
      Цитата: ROSS 42

      То есть? Вот так открыто можно? И ни одна международная подлюка не может сказать этим евреям:
      «Уймитесь!!!»?

      Как бы помягче выразиться? recourse
      Все "международные подлюки" так или иначе повязаны с евреями, зачастую прямо таки родственными узами.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:36
        +3
        Все гораздо проще, у них папа - США. Лицензии на убийство выдает он.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 10:14
          +1
          Честно говоря, тут (в виду получения Ираном уже всех санкций) США не причем. С появлением у Ирана БРСД , способных долетать до Израиля, какое развитие событий для Ирана, в случае ответа на удар?! Первый удар нанесут евреи, никаких сделок с ООН или США у Ирана нет. Израиль не уполномочен от ООН наносить удары.
          Тут вопрос цены нанесения удара Израилем и возможности затормозить программу Ирана с одного удара. Границы общей нет и никакой массированной компании с множеством самолетов не будет. Вопрос потерь самолетов и вопрос потерь в ответном прилете по своей территории. Но тут есть еще вопрос - насколько точны иранские боеголовки?! Если точность высокая, то Иран может выбирать сам точку удара. Прилет по пром объектам (Израиль промышленно развитая страна) и ядерным реакторам не вызовет в мировом сообществе никакого возмущения.....Это же ответный удар.
  4. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 09:20
    +2
    Получается "кто раньше встал -того и тапки". Корея,Пакистан, тот же Израиль и другие у которых как бы нет, но могут применить- успели , а остальные подождут решений обладателей. Забавно однако.
  5. vadi64
    vadi64 Сегодня, 09:31
    +1
    В общем, готовят избранных к войне с Ираном. Ничего нового, для этого и нужна западная неполживая пресса
  6. fiv
    fiv Сегодня, 09:38
    +2
    Бегите в Израиль от войны. Кому не нравится Калаш в России, добро пожаловать к ракетам на землю обетованную. В Гектар - агрессор.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:43
    +2
    Израиль нанесет ракетные удары по объектам на территории Ирана в том случае, если уровень обогащения урана на иранских предприятиях превысит 60%. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от израильского чиновника.


    Мне вот интересно, если Иран сейчас в прессе объявит, что обратно полетят БРСД в конвенциональной БЧ и тоже по реактору....? Израиль то уже достиг 60% в обогащении?!
    А то со стороны Израиля это выглядит , как удар божественный с небес.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:52
    +3
    Наглые как и их братья которые рулят в сша
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 10:22
      +3
      Они хотят спокойно жить, окружение у них не особо демократичное. Как ни странно, Иранцы самые адекватные в том регионе.
  9. Инок
    Инок Сегодня, 10:15
    -3
    Иран у жидких как шило в одном месте, но больше всех они ненавидят Русских, за то, что они молятся Богу, которого они распяли.