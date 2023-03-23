Западная пресса назвала условие для нанесения Израилем ракетного удара по Ирану

Израиль нанесет ракетные удары по объектам на территории Ирана в том случае, если уровень обогащения урана на иранских предприятиях превысит 60%. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от израильского чиновника.
Сейчас израильское руководство опасается, что Иран нарастит масштабы обогащения урана. В Израиле не хотят, чтобы уровень обогащения достиг 90%, поскольку это приведет к накоплению Тегераном обогащенного урана и возможному использованию его в военных целях. Тогда Израиль окажется под угрозой применения иранского ядерного оружия.
Поэтому позиция Израиля проста: если Иран продвинется выше уровня 60% в обогащении урана, это спровоцирует нанесение ударов по объектам в исламской республике. Между тем, еще в феврале информационное агентство Bloomberg сообщало о достижении Ираном уровня обогащения урана в 84-86%.
Между тем, попытки Ирана реализовать свою ядерную программу вполне объяснимы. США, Израиль и ряд других государств мечтают о полной смене политического режима в этой стране, а лучше – о распаде иранской государственности. Ядерное оружие могло бы стать соответствующим гарантом безопасности для исламской республики. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве, поэтому рассматривают иранскую ядерную программу как один из самых больших рисков на Ближнем Востоке, на который необходимо реагировать как можно более оперативными и радикальными мерами.