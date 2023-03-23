Генштаб ВСУ подтверждает бои у сёл Ласточкино и Бердычи - неподалёку от дороги, по которой идёт снабжение ВСУ в Авдеевке

Украинский генеральный штаб публикует утреннюю сводку, в которой рассказывает об украинском видении положения дел на фронтах. За толстым налётом пропаганды скрываются интересные детали. Например, одна из таковых – операция российских войск по охвату Авдеевки, города, находящегося к северо-западу от Донецка.В сводке ГШ ВСУ сообщается о том, что российские войска осуществляют атаки как на сам город Авдеевка, так и северо-западнее от него. Именно на северо-западе находится единственная остающаяся под контролем ВСУ дорога в город.В сводке украинского военного ведомства говорится о том, что бои идут в районе села Бердычи. Это село находится к западу от ранее взятого ВС РФ под контроль села Степовое. При этом Бердычи входят, по сути, в единую агломерацию на северо-западе Авдеевки, состоящую помимо самих Бердычей из Семёновки и Орловки.Именно через населённый пункт Орловка и проходит единственная дорога, которая связывает украинский гарнизон в Авдеевке с западным направлением. Но и эта дорога простреливается российской артиллерией, в том числе с южного направления.ГШ ВСУ подтверждает бои и в районе села Ласточкино. Оно практически примыкает к Авдеевке и находится у дороги на Орловку.Таким образом продвижение в районе Авдеевки российских войск таково, что они всё ближе к дороге, по которой идёт снабжение авдеевского гарнизона противника. Перерезать её - значит, захлопнуть крышку формирующегося котла.