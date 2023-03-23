Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ подтверждает бои у сёл Ласточкино и Бердычи - неподалёку от дороги, по которой идёт снабжение ВСУ в Авдеевке

14
Генштаб ВСУ подтверждает бои у сёл Ласточкино и Бердычи - неподалёку от дороги, по которой идёт снабжение ВСУ в Авдеевке

Украинский генеральный штаб публикует утреннюю сводку, в которой рассказывает об украинском видении положения дел на фронтах. За толстым налётом пропаганды скрываются интересные детали. Например, одна из таковых – операция российских войск по охвату Авдеевки, города, находящегося к северо-западу от Донецка.


В сводке ГШ ВСУ сообщается о том, что российские войска осуществляют атаки как на сам город Авдеевка, так и северо-западнее от него. Именно на северо-западе находится единственная остающаяся под контролем ВСУ дорога в город.

В сводке украинского военного ведомства говорится о том, что бои идут в районе села Бердычи. Это село находится к западу от ранее взятого ВС РФ под контроль села Степовое. При этом Бердычи входят, по сути, в единую агломерацию на северо-западе Авдеевки, состоящую помимо самих Бердычей из Семёновки и Орловки.



Именно через населённый пункт Орловка и проходит единственная дорога, которая связывает украинский гарнизон в Авдеевке с западным направлением. Но и эта дорога простреливается российской артиллерией, в том числе с южного направления.

ГШ ВСУ подтверждает бои и в районе села Ласточкино. Оно практически примыкает к Авдеевке и находится у дороги на Орловку.

Таким образом продвижение в районе Авдеевки российских войск таково, что они всё ближе к дороге, по которой идёт снабжение авдеевского гарнизона противника. Перерезать её - значит, захлопнуть крышку формирующегося котла.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:19
    +3
    Все простреливается, непонятно как попадают подкрепления , боеприпасы в Авдеевку и в Бахмут. под землей видимо, вот достали, физически бы перерезали хоть в одном месте!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: dnestr74
      Все простреливается

      Это означает - поражение возможно. А, возможно и нет, если отсутствуют, например данные разведки.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 09:48
      0
      Или не хватает наших обстрелов, или (и) не точечные, а по площадям они.
    3. nin
      nin Сегодня, 09:54
      0
      непонятно как попадают подкрепления

      прорываются, скажем, две машины из трёх - так и попадают..
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:25
    +2
    Украина несёт огромные потери в Авдеевке, а российская армия почти окружила город - Kiev Independent - . СМИ, которое трудно заподозрить в симпатии к русским..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Украина несёт огромные потери

      Это для них не важно, если обеспечивается большой мобил.ререрв, и "обратной стороной медали" являются западные миллиардные вливания.
      1. nin
        nin Сегодня, 09:56
        0
        Это для них не важно, если обеспечивается большой мобил.ререрв

        буквально - до последнего украинца..
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:26
    +3
    "Лёд тронулся, господа присяжные, лёд тронулся " на карте стрелочки нарисовали и ещё немного и дождёмся "нормальных" карт .
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Аркадич
      ещё немного и дождёмся "нормальных" карт .

      с такими "стрелочками" думаю не скоро
    2. nin
      nin Сегодня, 09:59
      0
      Лёд тронулся

      судя по картине последних волн мобилизации..
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:36
    -1
    Вот зачем нам сводки укрогенштаба? У нас своего ГШ нет, что ли? Или их информация настолько правдива, что её есть смысл публиковать на этом ресурсе?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 09:41
      0
      Истина где-то посередине, если вам интересна объективная ситуация.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Pharmacist
      Вот зачем нам сводки укрогенштаба? У нас своего ГШ нет, что ли? Или их информация настолько правдива, что её есть смысл публиковать на этом ресурсе?

      Значит данные нашего ГШ найти сложнее, чем данные супостата. А, залогом успеха любого СМИ-ресурса является первоочередность подачи материала, а в случае недостоверности, первоочередность его опровержения.

      Все в глухой деревне с нетерпением ожидают у колодца бабу Валю (Клаву, Маню...) чтобы узнать новости, и она их красочно расскажет, разинувшим рты жителям, хоть только что сама вышла из дома laughing Просто у неё опыт знать запросы и любопытство деревни на определённые слухи.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:42
    +1
    Генштаб ВСУ

    Сколько можно называть ук.р.о.р.е.йх нейтрально? Самое скромное для них - киевские нацисты, иначе смысл войны пропадает.