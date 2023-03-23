Генсек НАТО: Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить

Ежедневно украинская артиллерия расходует от четырех до семи тысяч снарядов. В Североатлантическом альянсе такая ситуация вызывает тревогу, ведь Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.
Он отметил, что западные страны уже не успевают поставлять Киеву столько боеприпасов, сколько ему нужно из-за слишком быстрого их расходования.
Запад не может столько производить
- утверждает генсек НАТО.
Высокий расход боеприпасов, по мнению чиновника, вызван высокой интенсивностью боевых действий. Столтенберг утверждает, что российские военные расходую еще больше снарядов – около 20 тысяч в сутки.
При этом глава альянса отмечает, что ситуация со «снарядным голодом» начинает немного меняться. Возможно, он подразумевает решение Евросоюза поставить в ближайшее время поставить миллион снарядов, которых при нынешнем уровне расходования должно хватить примерно на полгода.
По мнению Столтенберга, военные действия на Украине приняли затяжной характер, и Запад, считает он, должен быть готов продолжать поддерживать киевский режим столько, сколько будет необходимо.
Генсек утверждает, что Путин ведет «войну на истощение». Он считает, что на данный момент у российского президента нет планов на мирное урегулирование украинского конфликта. По мнению главы альянса, это означает, что западные страны должны быть готовы в течение длительного времени продолжать поставки киевскому режиму оружия и боеприпасов.