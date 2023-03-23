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Генсек НАТО: Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить

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Генсек НАТО: Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить

Ежедневно украинская артиллерия расходует от четырех до семи тысяч снарядов. В Североатлантическом альянсе такая ситуация вызывает тревогу, ведь Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить.


Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

Он отметил, что западные страны уже не успевают поставлять Киеву столько боеприпасов, сколько ему нужно из-за слишком быстрого их расходования.

Запад не может столько производить

- утверждает генсек НАТО.

Высокий расход боеприпасов, по мнению чиновника, вызван высокой интенсивностью боевых действий. Столтенберг утверждает, что российские военные расходую еще больше снарядов – около 20 тысяч в сутки.

При этом глава альянса отмечает, что ситуация со «снарядным голодом» начинает немного меняться. Возможно, он подразумевает решение Евросоюза поставить в ближайшее время поставить миллион снарядов, которых при нынешнем уровне расходования должно хватить примерно на полгода.

По мнению Столтенберга, военные действия на Украине приняли затяжной характер, и Запад, считает он, должен быть готов продолжать поддерживать киевский режим столько, сколько будет необходимо.


Генсек утверждает, что Путин ведет «войну на истощение». Он считает, что на данный момент у российского президента нет планов на мирное урегулирование украинского конфликта. По мнению главы альянса, это означает, что западные страны должны быть готовы в течение длительного времени продолжать поставки киевскому режиму оружия и боеприпасов.
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Использованы фотографии:
НАТО
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16 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:13
    +4
    Генсек НАТО: Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить

    Да, как и у тебя Йенс Столтенберг, глупые слова вылетают быстрее, чем успевает производить твой мозг yes
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:23
      +3
      Слова-то не его, его в них заряжают, и тоже, похоже, с казенника lol , Гена, добрейшего! hi
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:30
        +5
        Врет он все есть у них, просто им надо наростить производства и влить в это новые средства.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: роман66
        Слова-то не его, его в них заряжают, и тоже, похоже, с казенника lol , Гена, добрейшего! hi

        Рома hi
        Скорее всего он озвучивает это всё сугубо из своей тупости. Он один из тех многочисленных европейских голов, специально выбранных из обширного тупого стада европейской элиты, давно разученных мыслить логически.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:29
      0
      Полностью согласен! У него пластинку заело
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    +2
    Врёт как дышит ,3- 4 тысячи $ за снаряд,да их не только на заводах их в автомвстерских клепать будут круглосуточно.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:30
      -1
      Цитата: tralflot1832
      3- 4 тысячи $ за снаряд,да их не только на заводах их в автомвстерских клепать будут круглосуточно.

      Да просто боятся, что для себя "мирных" в случае чего не хватит снарядов. Странно, что удивляется. то у них всепо ТТХ - столько может пушка за день выстрелить, а на Украине - пуляй, ребята! Халява!
  3. zxmobil
    zxmobil Сегодня, 09:20
    +1
    Ясно, что этот человек к управлению точно не имеет отношения, такая же ширма для дурачков. Ходит мелит языком, но точно не принимает решения. Балоболка (говорящая пустая голова).
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    0
    Это ответ для любителей БПЛА- это не фантастическое оружие ,которое может решить исход боя.Арта свои позиции не сдаёт.
  5. Чалдон1974
    Чалдон1974 Сегодня, 09:29
    +2
    Для чего постоянно это вбрасывать? То НАТО не успевает снаряды производить, то танки не могут поставить, мобилизация из рук вон плохо и тд и тп. Самоуспокоение???
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:40
    0
    эта первая часть информационной операции против нас, задача убаюкать общество и некоторых представителей элит, увы наивные или предатели существуют..
    2 часть будет состоять из информационных вбросах про поражение наших. войск, скорее всего также будет массированный удар по нашим интернет СМИ. все это будет одновременно . задача максимально в обществе посеять панику
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:57
    0
    Вывод - надо больше снарядов, боль, больше, больше...
  8. uralex
    uralex Сегодня, 10:00
    0
    А что удивляться? С такой интенсивностью ВСУ гражданские объекты утюжат, так совсем своих спонсоров без штанов оставят.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:02
    0
    не хило им поставили ведать арты что укррры снарядов много тратят
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:12
    0
    решение Евросоюза поставить в ближайшее время поставить миллион снарядов,

    1000000 снарядов / 2650 (ресурс ствола м777) = 377 стволов.
    Ежедневно украинская артиллерия расходует от четырех до семи тысяч снарядов

    4000 снарядов / 108 (поставленных м777) = 37 снарядов в сутки. 2650 / 37 = 71.5 суток до исчерпания ресурса ствола.
    * исходя из предположения, что все снаряды поставляются под ранее поставленные США м777, и потерь нет.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    Украина тратит снаряды быстрее, чем Запад успевает производить
    Сами (страны НАТО) приучили их к тому, что помощь будет поступать "столько, сколько потребуется", а теперь жалуетесь. Киев давно прочухал, что на волне СВО можно доить запад и доить когда захочется вот и пользуется этим на 200%. Столтенберг, не можете производить в нужных количествах, так не поставляйте ВСУ в таких количествах.