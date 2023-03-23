В Мелитополе произошел взрыв, ранен сотрудник полиции

Сегодня примерно в 07:30 утра в городе Мелитополе (Запорожская область, Россия) прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области.Известно, что раненый полицейский госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как сообщают Telegram-каналы, у полицейского – минно-взрывная травма ноги, его жизни ничего не угрожает.Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники оперативных служб региона. Отметим, что украинские диверсионные группы достаточно активно действуют на освобожденных территориях, осуществляя как диверсии против объектов инфраструктуры, так и покушения на представителей правоохранительных органов и административных структур российской власти в новых регионах.Менее недели назад в поселке Юбилейный Алешковского района Херсонской области был взорван автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился сотрудник российской полиции – командир взвода патрульно-постовой службы Новокаховского отделения МВД РФ. В машине кроме него ехали супруга – также сотрудник полиции, и несовершеннолетняя дочь. В результате взрыва полицейский погиб, жена и дочь были ранены.Учитывая рост количества диверсий против российских чиновников и правоохранителей, спецслужбам и полиции следует вдвойне повысить бдительность в новых регионах России, особенно в Херсонской и Запорожской областях, изобилующих украинскими диверсантами и местными предателями-пособниками.