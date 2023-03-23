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В Мелитополе произошел взрыв, ранен сотрудник полиции

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В Мелитополе произошел взрыв, ранен сотрудник полиции

Сегодня примерно в 07:30 утра в городе Мелитополе (Запорожская область, Россия) прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области.


Известно, что раненый полицейский госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как сообщают Telegram-каналы, у полицейского – минно-взрывная травма ноги, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники оперативных служб региона. Отметим, что украинские диверсионные группы достаточно активно действуют на освобожденных территориях, осуществляя как диверсии против объектов инфраструктуры, так и покушения на представителей правоохранительных органов и административных структур российской власти в новых регионах.


Менее недели назад в поселке Юбилейный Алешковского района Херсонской области был взорван автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился сотрудник российской полиции – командир взвода патрульно-постовой службы Новокаховского отделения МВД РФ. В машине кроме него ехали супруга – также сотрудник полиции, и несовершеннолетняя дочь. В результате взрыва полицейский погиб, жена и дочь были ранены.

Учитывая рост количества диверсий против российских чиновников и правоохранителей, спецслужбам и полиции следует вдвойне повысить бдительность в новых регионах России, особенно в Херсонской и Запорожской областях, изобилующих украинскими диверсантами и местными предателями-пособниками.
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14 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:38
    -3
    с подобных взрывов и терактов началась перегруппировка из херсона...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:41
      +1
      Абсолютно с этим не связана.И до "перегруппировки"были теракты
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:38
    +1
    Достало уже спрашивать, почему ни одна бандеровская в тылу не взорвана.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:43
      +1
      Я не буду кивать на 90-е,когда мы отказались от спецопераций за бугром..Но сейчас,времена совсем другие.В чем дело?А!Просто люди другие,у руля...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:38
    +3
    Надо понимать,что при любом раскладе ситуации ,мы будем дальше жить с этим.Кучей озлобленных утырков будут стараться нас убивать.Отсюда,к ним-никакой пощады
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:42
    +1
    В машине кроме него ехали супруга – также сотрудник полиции, и несовершеннолетняя дочь. В результате взрыва полицейский погиб, жена и дочь были ранены.
    Какие же мерзавцы эти укронацики...ни женщин ни детей не жалеют... am
    Видел фото...под днищем водителя заложили СВУ...разворотило машину в его части очень сильно...как только остались живы женщина и ребенок. what
    Очень жалко что наше правосудие слишком толерантное к этим негодяям.
    Слабо работает наша карательная система по бандеровскому подполью..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:45
      0
      А вот не правосудие виновато..А те,кто это правосудие узаканивает и осуществляет
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:49
      -1
      При тоталитарном совке судей выбирал народ прямым голосованием, при демократии назначают сверху.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:03
        -1
        Да.Однако,даже корумпированный судья должен опираться на букву закона.Каков закон,таков и судья..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +3
    Вчера в Мелитополе задержан автомобиль с полным "набором террариста".Так что наши тоже работают.О задержанных ни слова,наверно они сейчас разучивают гимн России в помещении с хорошей звукоизоляцией.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:13
      +1
      Во время войны диверсантов, обычно, валят на месте без суда и следствия
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:54
    -2
    А вот депутат Хинштейн говорит, что это от недостатка собровцев/омоновцев... Надо понимать так, что если бы рядом с тем полицейским стояло несколько омоновцев, то террористы побоялись бы взрывать бомбу, да, Александр Евсеевич?
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:13
    +1
    Учитывая рост количества диверсий против российских чиновников и правоохранителей

    Нужно начать проводить диверсионную работу против украинских чиновников и полицейских наверное, а не удивляться их наглости?!
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 10:35
      0
      Разница только в том что в Мелитополе и прочих большинство населения это ждуны,а на ихних территориях их единицы.А без поддержки населения никуда и если что сразу сдадут