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Израильский министр: палестинского народа не существует

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Израильский министр: палестинского народа не существует

Израиль начинает пропагандировать идеи, за которые сам многие десятилетия критикует соседние арабские государства. И если арабы говорили о том, что не существует такого государства, как Израиль, то в правительстве Израиля решили, что нет такого народа, как палестинцы.


В частности, как сообщает американский телеканал CNN, такую мысль высказал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, в ходе своего выступления во французской столице. По его словам, такое понятие как палестинский народ было выдумано в ответ на стремление создать Израиль.

При этом Смотрич для подкрепления своих слов сказал, что нет ни палестинской истории, ни языка, ни культуры. Если апеллировать такими категориями, то многие нации мира можно объявить не существующими, выключая американцев, говорящих на английском языке и украинцев, которых так рьяно защищает Запад, включая Израиль.

В Вашингтоне сразу же решили дистанцироваться от слов израильского министра. В Госдепе заявили, что подобные высказывания мешают урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Однако на деле Белый дом всегда занимал похожую позицию.

Суть идеи Смотрича ясна – нет народа, значит не нужно и государство Палестина, а жителей можно расселить по другим арабским странам.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Итан Фулд
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51 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Красный_Партизан
    Красный_Партизан Сегодня, 09:48
    -16
    В принципе, верно говорит еврей. Это сброд из местных доарабских племён , густо смешанный с арабами.
    Украинского народа тоже кстати не существует.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:52
      +27
      Сионизм ничем не отличается от нацизма, расовое превосходство его основополагающая идеология. Кстати их духовные наставники периода ВОВ писали в отчетах после уничтожения самих евреев-переселены am
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:06
        +10
        Сионизм ничем не отличается от нацизма
        Меня удивляет политика ВО, тут можно бан получить за безобидную мелочь, зато наглухо упоротым ультра правым из израиля просто трибуна для продвижения своей гнусной фашисткой повестки.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 10:23
          +6
          Я так и получал пару раз. А ведь изъявил только мысль, что на во орудуют именно они.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 10:29
            +3
            Цитата: Аргон
            Я так и получал пару раз.

            А сколько забанено без возврата, тех кто по годами сидел на сайте.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 10:35
              +2
              Израильский министр: палестинского народа не существует
              Суть идеи Смотрича ясна – нет народа, значит не нужно и государство Палестина, а жителей можно расселить по другим арабским странам.
              В Израиле, как говорится, сионисты "дожили"!

              Это как однажды русские попросили у Набиулиной и экономического блока в правительстве РФ дотаций на этническое развитие национальной культуры и творчества русского народа в России, как это делается в отношении национальных меньшинств. А в ЦБ РФ ответили:
              -"А у нас русского народа в стране НЕТ!"
              - "Как это нет?!"
              - "А Русские у нас давно исчезли."
              - "Как это исчези?! Куда исчезли?!"
              - "А просто этнические русские ГЕНЕТИЧЕСКИ растворились в национальных меньшинствах! Ведь, мол, поскреби родословную любого русского - и там обязательно найдёшь полном-полно представителей национальных меньшинств. Поэтому денег заявителям для этнокультурного развития и национального творчества Русского народа не дадим!" - и НЕ ДАЛИ!

              Был резонансный скандал в СМИ по этому поводу, но ЦБ России во главе с Набиулиной денег русским на развитие национальной культуры русского народа так и не дал! Вот, мол , нет Русского народа в России - и всё тут!
              1. Алексей Зоммер
                Алексей Зоммер Сегодня, 10:49
                0
                Цитата: Татьяна
                Был резонансный скандал в СМИ по этому поводу, но ЦБ России во главе с Набиулиной денег русским на развитие национальной культуры русского народа так и не дал! Вот, мол , нет Русского народа в России - и всё тут!

                Пруф?
      2. Комментарий был удален.
      3. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:31
        +2
        Эх, дорогой товарищ Сталин, что же Вы натворили!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:59
      +10
      Цитата: Красный_Партизан
      Украинского народа тоже кстати не существует.

      А "щирые украинцы" говорят, что русских не существует.

      Кто как, а я их за это считаю нацистами. А этот Бецалель дует в ту же дудку, только на другой ноте.
      И кто мне после этого скажет, что еврей не может быть нацистом? Нацик - на национальность, а психическое расстройство.

      Черепа у палестинцев Бецалель ещё не измеряет? Печами палестинцам ещё не грозит?
      1. Красный_Партизан
        Красный_Партизан Сегодня, 10:02
        -16
        Цитата: Zoldat_A
        Кто как, а я их за это считаю нацистами.

        Нацистов тоже не существует кстати. Это просто ярлык, который всякая левота вешает на тех кто им не нравится. Не нравятся однополые браки - нацист, против абортов - нацист и т.д.
        Умные мужи не употребляют таких терминов.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 10:24
          +5
          Цитата: Красный_Партизан
          Нацистов тоже не существует кстати.

          Интересно. А кем тогда был, по Вашему мнению Адольф Шикльгрубер ?
          Цитата: Красный_Партизан
          Умные мужи не употребляют таких терминов.

          Умные мужи и девы, даже смогли дать характерные черты идеологии нацизма. В теории нацизма расовая принадлежность является принципиальной. Враг определяется в соответствии с его национальностью. Утверждается невозможность его переубеждения и воспитания, требуется только полное физическое устранение.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:31
        +4
        Цитата: Zoldat_A
        Черепа у палестинцев Бецалель ещё не измеряет?

        Так он все одинаковы, что те, что другие, только у них вероисповедание разное.
    3. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:05
      -1
      Цитата: Красный_Партизан
      Это сброд из местных доарабских племён , густо смешанный с арабами.

      И получились самаритяне ( неизвестно добрые или нет), которые смешавшись с евреями назвались палестинцами. lol
      1. AUL
        AUL Сегодня, 10:17
        +5
        Дуpаки встречаются даже среди министров Израиля. Паршивую услугу оказал этот министр своей стране!
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:33
          +2
          Цитата: AUL
          Паршивую услугу оказал этот министр своей стране!

          За базар одного, отвечает вся страна.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:29
      +2
      Так. А кто тогда евреи? Освобождённые рабы из различных национальностей может быть нацией? Народ да, национальность - нет! Даже тот факт ,что они передают национальность по материнской линии говорить о том , что это проституция какая то
    5. sheridans
      sheridans Сегодня, 10:29
      +2
      Так и евреи присвоили только себе семитство.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:50
    +20
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    При этом Смотрич для подкрепления своих слов сказал, что нет ни палестинской истории, ни языка, ни культуры.

    вернее было бы сказать , что у палестинцев нет денег на создание "красивой и древней истории" . А так каждый адекватный человек с нормальным образованием прекрасно помнит палестинскую деревушку Аль Кудс на базе которой в 1947 году возникло "древнейшее " государство Израиль.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:09
      +4
      Это политики нового формата.Им история не нужна что и как,кем и где создавалось.Нынешние готовы с идейными нацистами лобызаться и сливаться в объятиях с теми кто зигует на улицах европейских столиц,проводит факельные шествия и наносит на тела фашистскую символику.Увы количество потенциальных жертв "новой"политики значительно превзойдет их число во Вторую мировую...
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:53
    +7
    Суть идеи Смотрича ясна – нет народа, значит не нужно и государство Палестина, а жителей можно расселить по другим арабским странам.

    Ультраортодокс еврейский...для таких народа Ирана и Сирии тоже не существует.
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 09:53
    +24
    80проц.землян также считают.. не сушествует такого государство как Израиль, как и народа как такового!
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 10:07
      -5
      Название Палестина придумали англичане, вместо Израиль, когда имели мандат, чтобы, государство Израиль не возродилось
      1. Strannik96
        Strannik96 Сегодня, 10:08
        -2
        А народ живший в то время вместе с израильтянами, назывался филистимляне
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:23
      -2
      Израиль - другое. После распада царства иудейского народ оказался без гос-ва по сути.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:42
        -1
        Хочется услышать аргументы минусаторов. Выпад израильского товарища против Палестины не отменяет исторического факта существования Иудейского царства.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:26
      +1
      Есть народ еврейский. Его Моисей собрал из различных народов и вел по пустыне. Но это не национальность! Это такой набор. Ну в результате появляется иврит и ТД...
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 09:56
    +7
    Начало лишение еще одной народности земель, в пользу Израиля.
    Лет 30 так и будут вещать из каждого утюга об этом.
    И вот оно новое сознание нового поколения. По сути зомбирование началось.
    Так и украинцев зомбировали.
    Проверено, работает на Ура.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    +8
    Бецецалель Смотрич лидер партии Религиозный Сионизм ,которая создана в 2021 г .В кнессете имет12 мест.Название партии само за себя говорит.Эти самые опасные,для окружающих стран.У них вера что земли евреям дал бог и отсюда пляшем.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:14
      +5
      Цитата: tralflot1832
      У них вера что земли евреям дал бог и отсюда пляшем.

      Не просто дал, но повелел зачистить от населения.
      В том числе и печи(!) используя.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:22
        +5
        Ветхий завет почитайте ,как ими бог руководил.Дальше нельзя ,а то можно статью получить. laughing
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:01
    +6
    А русская православная церковь (древняя и консервативная) до сих пор не признаёт Иерусалим столицей Израиля, потому что Иерусалим всегда был столицей Палестины.
    Этот шлимазл должен помнить, что на эту тему сказала Фанни Гиршевна Фельдман...
    "Как странно... Слова нет, а жопа есть." (с)
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:03
    +5
    Цитата: Красный_Партизан
    В принципе, верно говорит еврей. Это сброд из местных доарабских племён , густо смешанный с арабами.
    Украинского народа тоже кстати не существует.

    Значит тогда и евреев надо вернуть в лоно египетских фараонов...подданными которых когда то евреи были.
    Нет хитрому Моисею взбрело в голову идти бомжевать и тащить за собой остальных евреев.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:08
    +2
    Если апеллировать такими категориями, то многие нации мира можно объявить не существующими, выключая американцев, говорящих на английском языке и украинцев,

    Каждый случай нужно отдельно смотреть. Сборная американская солянка, при всем ее новоделе, выросла по их собственной воле + идеологии. Не скажу за Палестину, но Украинская идентичность выросла из населения части земель бывш. Киевской Руси, под внешним, антирусским/антиправославным влиянием, при этом поляками их не признавали, считая быдлом. Хлопчик это уменьшительное польское "холоп". Т.е. сами себя так называют. Другого смысла в данной идентичности нет. Отсюда их дремучая, плохо объяснимая к нам враждебность и необходимость исторических сказок - реальность бледная.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 10:31
      +1
      выросла из населения части земель бывш. Киевской Руси
      Население какое-то было, а "Киевская Русь" придумана поляками в 17 веке для обоснования своих претензий на богатые земли развалившейся Империи, частью которой они были. С таким же убеждением в правомерности владения этими территориями действовали шведы в те времена... Это ответ на вопрос : что делали шведы под Полтавой ? И т.д.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:39
        -1
        Зачем полякам для экспансии придумывать какую-то древнюю империю, непонятно. Вы отрицаете объединение славянских племен Рюриком, Олегом, Ольгой, Владимиром..? Слишком много исторических документов. Киевской русь называется скорее потому, что крайняя ее столица в Киеве, центральная власть там находилась, но объединение пошло из Новгорода, какое отношение все это имеет к Польским претензиям?
        1. Магог_
          Магог_ Сегодня, 10:55
          0
          Документов, наоборот, слишком мало. "Повесть временных лет" - подделка. Ничего более "древнего" историки предъявить не могут. Недавно обнаруженный список "Руский летописец" никто признавать не торопится, а там яркие следы русской имперской истории ! И про "Ольгу, Рюрика, Олега и пр." Историки предпочитают доверять талантливым подделкам, которые не противоречат их картине прошлого, и в упор не хотят видеть иные неудобные артефакты и документы...
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    3. Розмари
      Розмари Сегодня, 10:39
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Хлопчик это уменьшительное польское "холоп". Т.е. сами себя так называют.

      "Товарищ Сталин, вы большой учёный -
      В языкознании познавший толк"       (с)

      На самом деле хлопчик - это польское chłopaczek "мальчик", "паренёк"
      Вот свежий альбом польского рэпера Intruz под названием „Lokalny chłopaczek” - "Местный паренёк"
  11. Магог_
    Магог_ Сегодня, 10:11
    +1
    Современный Иерусалим создавался в 19 веке как выставка христианских святых мест в пределах небольшой территории для удобства туристов и паломников. Наполеон в конце своего африканского похода так и не нашёл место другого "выставочного Иерусалима", местоположение которого показали примерно на карте европейские историки. Последний был обнаружен значительно позднее под слоем селя на территории Иордании, когда строительство эрзац-Иерусалима было завершено. Вокруг этого новодела и происходят события религиозного дележа : для одних реальных денежных доходов, для других - "христианских святынь"...
    1. Комментарий был удален.
  12. Инок
    Инок Сегодня, 10:12
    0
    Скоро договорятся, что Бога не существует, так как кровь Его на них и их детях, также, как и кровь палестинцев и Русских на Окраине. Когда ум заходит за разум, то работа бесов видно не прошла даром.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    +6
    Израильский министр: палестинского народа не существует
    И чем он отличается от геббельса?
    НИ ЧЕМ!!!
    С одного поля - фашист!!!
  14. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:15
    +2
    Что не так то? Евреи и арабы - один народ. Братский. Просто разделился.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 10:38
      +2
      Причем и те, и те - "семиты" laughing

      А пакистанцы и индийцы? Тоже один народ
  15. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:16
    +5
    Арабы помогут по настоящему сделать обряд обрезания евреев - обрезая по самые яйца.
  16. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 10:19
    +3
    ..................................фашисты
  17. Privet
    Privet Сегодня, 10:29
    +2
    Евреи так торопятся прекратить существование своего очередного вымышленного государства, аж бегом бегут. Ни одно еврейское государство, не просуществовало в истории более 80 лет, а их объединяли уже два раза. На этот раз Сталин им не поможет. В следующий раз только в Северной Америке разместятся, может там их земля обетованная.
  18. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:29
    +2
    Цитата: Silver99
    Сионизм ничем не отличается от нацизма, расовое превосходство его основополагающая идеология. Кстати их духовные наставники периода ВОВ писали в отчетах после уничтожения самих евреев-переселены am

    Помощник секретаря совбеза А. Павлов заявил что Украина стала прибежищем многих сект в том числе Хабад, после чего был уволен, Патрушеву пришлось извиняться.
  19. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 10:31
    -1
    Цитата: Аргон
    Есть народ еврейский. Его Моисей собрал из различных народов и вел по пустыне. Но это не национальность! Это такой набор. Ну в результате появляется иврит и ТД...

    Почитайте Библию, прежде писать вымыслы человеческие
  20. fiv
    fiv Сегодня, 10:32
    0
    Существование палестинского народа отрицали также лидеры арабских националистов. В частности, 1937 году арабские лидеры заявили членам британской Комиссии Пиля, что термин «Палестина» — это вообще «выдумка сионистов»
    (Из глубин Википедии)


    Некоторая очень красивая девушка, в королевском присутствии, у кавалера
    де Монбасона хладнокровно спрашивала: "Государь мой, что к чему привешано:
    хвост к собаке или собака к хвосту?" - То сей проворный в отповедях кавалер,
    нисколько не смятенным, а напротив того, постоянным голосом ответствовал:
    "Как, сударыня, приключится; ибо всякую собаку никому за- хвост, как и за
    шею, приподнять невозбранно". - Которая отповедь тому королю отменное
    удовольствие причинивши, оный кавалер не без награды за нее остался.

    Прутков Козьма Петрович
  21. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:43
    0
    Тролль 80-го уровня laughing

    ЗЫ: Не кормлю тролля, потому и комментарий короткий ...
  22. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 10:44
    0
    "Вон оно как, Михалыч!"(с)
    А с кем же тогда они воюют больше полвека?
  23. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:46
    +1
    сионизм показал свое истинное лицо, суть которого нацизм и фашизм