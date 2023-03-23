Израильский министр: палестинского народа не существует

Израиль начинает пропагандировать идеи, за которые сам многие десятилетия критикует соседние арабские государства. И если арабы говорили о том, что не существует такого государства, как Израиль, то в правительстве Израиля решили, что нет такого народа, как палестинцы.
В частности, как сообщает американский телеканал CNN, такую мысль высказал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, в ходе своего выступления во французской столице. По его словам, такое понятие как палестинский народ было выдумано в ответ на стремление создать Израиль.
При этом Смотрич для подкрепления своих слов сказал, что нет ни палестинской истории, ни языка, ни культуры. Если апеллировать такими категориями, то многие нации мира можно объявить не существующими, выключая американцев, говорящих на английском языке и украинцев, которых так рьяно защищает Запад, включая Израиль.
В Вашингтоне сразу же решили дистанцироваться от слов израильского министра. В Госдепе заявили, что подобные высказывания мешают урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Однако на деле Белый дом всегда занимал похожую позицию.
Суть идеи Смотрича ясна – нет народа, значит не нужно и государство Палестина, а жителей можно расселить по другим арабским странам.