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Минобороны Белоруссии сообщило о создании в стране нового зенитного ракетного полка

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Минобороны Белоруссии сообщило о создании в стране нового зенитного ракетного полка

В Белоруссии создан новый зенитный ракетный полк. Об этом сообщает Министерство обороны РБ. Размещаться новый полк будет в городе Лунинец Брестской области, недалеко от украинской границы.


Решение о создании нового зенитного ракетного полка принималось на фоне проводимой Россией на Украине специальной военной операции и связанной с этим вероятности новых угроз для безопасности белорусского государства со стороны киевского режима и НАТО. В белорусском военном ведомстве отметили, что при создании полка особое внимание уделялось развитию современной военной инфраструктуры, включая учебно-материальную базу, места размещения личного состава.

Отдельный вопрос – социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. В Министерстве обороны РБ также пообещали уделить его решению пристальное внимание, чтобы военнослужащие и их семьи ни в чем не испытывали нужды. Ожидается, что в ближайшее время новую часть посетит с инспекционной поездкой министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Нет сомнений, что решение о создании полка было принято своевременно. Размещение части на западе страны, в Брестской области, свидетельствует о том, что белорусское руководство предпринимает меры для предотвращения возможных рисков эскалации, в том числе и со стороны Польши, которая также наращивает численность личного состава вооруженных сил и размещает на восточных границах новые подразделения Войска Польского.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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9 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:09
    0
    Узнать бы, на базе каких комплексов он создан, понятнее бы стали его задачи.
    1. okean969
      okean969 Сегодня, 10:15
      +4
      Может вам и коды для "ключей" пуска ракет написать?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:21
      +1
      Смотрите на фото,и узнавайте.Лично меня не интересует что поставили,а то,что оборона укрепляется Единого(надеюсь скоро)Государства.
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
      +2
      sdivt (Вячеслав)
      Сегодня, 10:09
      НОВЫЙ
      0
      Узнать бы, на базе каких комплексов он создан, понятнее бы стали его задачи.
      А какие ещё другие задачи может выполнять "зенитный полк"?
      Решение о создании нового зенитного ракетного полка принималось на фоне проводимой Россией на Украине специальной военной операции и связанной с этим вероятности новых угроз для безопасности белорусского государства со стороны киевского режима и НАТО.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 10:57
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        А какие ещё другие задачи может выполнять "зенитный полк"?

        Коллегу больше интересует какими комплексами он будет вооружен .
        Осмелюсь предположить , что это будут ЗРК войсковой ПВО - "Бук-М1\2" в белорусской модернизации и с белорусскими же ЗУР которые буквально на днях прошли успешные испытания . К тому же опыт СВО показывает , что ЗРК на гусеничной платформе наиболее востребованы и живучи . Тем более в условиях белорусской географии и почв .
        Но это пока лишь предположение , а чем на самом деле будет вооружен этот полк покажет время .
  2. polinet
    polinet Сегодня, 10:16
    0
    Цитата: sdivt
    Узнать бы, на базе каких комплексов он создан, понятнее бы стали его задачи.

    Всему своё время.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:20
    +2
    В Белоруссии создан новый зенитный ракетный полк. Об этом сообщает Министерство обороны РБ.
    Совсем не помешает, в свете последних мировых событиях.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:30
      +1
      Сейчас вооружаются наверное все страны .
      Производители оружия потирают руки . Такие бабки в карман текут .
      Если не ошибаюсь у Чехова . Если в начале спектакля на стене висит ружьё , то в конце оно обязательно выстрелит .
      Не дай Бог , не дай Бог .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +1
    Новый ЗР полк на территории Белоруссии конечно не лишний, а формирование вызвано реальной обстановкой в этом регионе. Такие новости НАТОвцам и особенно полякам как серпом по одному месту. А тут еще намедни Лукашенко сказал, что в ответ на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном "Россия поставит нам с настоящим ураном", так на западе наверное опупели.