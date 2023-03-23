Минобороны Белоруссии сообщило о создании в стране нового зенитного ракетного полка

В Белоруссии создан новый зенитный ракетный полк. Об этом сообщает Министерство обороны РБ. Размещаться новый полк будет в городе Лунинец Брестской области, недалеко от украинской границы.Решение о создании нового зенитного ракетного полка принималось на фоне проводимой Россией на Украине специальной военной операции и связанной с этим вероятности новых угроз для безопасности белорусского государства со стороны киевского режима и НАТО. В белорусском военном ведомстве отметили, что при создании полка особое внимание уделялось развитию современной военной инфраструктуры, включая учебно-материальную базу, места размещения личного состава.Отдельный вопрос – социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. В Министерстве обороны РБ также пообещали уделить его решению пристальное внимание, чтобы военнослужащие и их семьи ни в чем не испытывали нужды. Ожидается, что в ближайшее время новую часть посетит с инспекционной поездкой министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.Нет сомнений, что решение о создании полка было принято своевременно. Размещение части на западе страны, в Брестской области, свидетельствует о том, что белорусское руководство предпринимает меры для предотвращения возможных рисков эскалации, в том числе и со стороны Польши, которая также наращивает численность личного состава вооруженных сил и размещает на восточных границах новые подразделения Войска Польского.