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Как оружием заставляют воевать Украину

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Как оружием заставляют воевать Украину

В течение одного года противник получил военную помощь в размере, превышающем собственные военные расходы Украины за 30 лет «незалежности».


Результаты такой «демилитаризации» не требуют пояснений. Украинская армия до этого десятилетиями не видела современной техники. Потому каждая доставленная из Европы или США гаубица вызывает щенячий восторг, создавая иллюзию внушительной поддержки.

Поставки тяжелых вооружений и военной техники можно разделить на три категории.

а) техника советского образца из сохранившихся запасов на территории стран Восточной Европы;

б) устаревшие, либо имеющие низкий приоритет образцы западной военной техники;

в) современные вооружения с высокими боевыми возможностями.

Рассмотрим каждую категорию поподробнее.

Советское наследие


Решение с поставками техники советского образца было наименее затратным для спонсоров киевского режима.

Освоение такой техники не требовало много времени. Упрощались вопросы снабжения и ремонта.

Поставленные из-за рубежа образцы танков и БМП были трудноотличимы от украинской боевой техники, что позволяло западу скрывать масштабы поддержки и свою сопричастность к преступлениям ВСУ.

Пересекающие границу Украины литерные поезда с установленными на платформах польскими Т-72 и BVP-1s вызывали меньший общественный резонанс. В отличие от прибывших позднее образцов западного оружия.


BVP-1s – чехословацкая лицензионная копия БМП-1

Исчерпав запасы советской техники, Запад сменил тактику и перешел к поставкам иной номенклатуры вооружений.

Старый хлам – или антиквариат?


Такое оружие поставляется в заметных количествах. На кадрах из зоны боевых действий видны остовы подбитых бронетранспортеров М113. Однако это не Вьетнам. Как говорится, не на того напалм.

Были замечены британские легкие БТР «Спартан», отметившие свой полувековой юбилей. Далее – «Хаммеры» и армейские грузовики. Снятые с хранения различные варинаты САУ типа М109, наряду с буксируемыми артсистемами калибра 105 и 155 мм всех поколений и возрастов.

Не каждый образец является устаревшим, но все поставки объединяет единственное условие. Данная техника имеет низкий приоритет с точки зрения армий стран НАТО.

«Элитные» моторизованные бригады ВСУ до сих пор ждут прибытия западных БМП. В отсутствии «Мардеров» и «Брэдли» им приходится передвигаться на бронеавтомобилях M1224. Киев получил свыше 400 единиц такой техники из запасов армии США.

В чем заключался секрет щедрости дяди Сэма?

Бронированные грузовики с турелями и противоминной защитой – несравнимы по стоимости и военному значению с тяжелой бронетехникой («Мардер», «Брэдли»). MRAP относительно дешевы и производятся в огромных количествах. В прошлом десятилетии было построено свыше 9 000 броневиков типа M1224.

Вот из этой кормушки и насыщали украинских нацистов.


Машины стандарта MRAP имеют свою тактическую нишу и выгодно отличаются защищенностью. Тем не менее эти броневики никогда не рассматриваются в качестве полноценных транспортно-боевых средств пехоты. Что-то игрушечное, вроде палаток или нелетального оружия. В итоге даже нейтральная Турция без стеснений передала ВСУ полсотни машин такого класса (BMC Kirpi или по-русски – «Ёж»).

Все факты указывают на то, что никто не решается поставлять на Украину дорогостоящую боевую технику сотнями единиц.

Та же история со сверхгаубицами M777. Несмотря на «продвинутую» конструкцию и широкое использование титана, гаубица М777 остается буксируемой артиллерийской системой. И этим все сказано.


В самой армии США буксируемая артиллерия такого калибра имеет ограниченное применение. Большую часть из 1 000 закупленных «семерок» передали морской пехоте или использовали для оснащения частей резервистов. «Солдатам по выходным» слишком накладно эксплуатировать самоходную артиллерию.

В отличие от американских морпехов, вэсэушники не могут оценить главное качество М777 – возможность её транспортировки на внешней подвеске вертолета. Ради чего создавалось данное орудие.

Всего Украина получила порядка 150 единиц М777. Сравните это число с недавним обещанием поставить 18 самоходных гаубиц «Паладин».


Становится ясно, почему для ленд-лиза была выбрана именно буксируемая «777». И с какой неохотой Пентагон расстается с оружием, представляющим для американской армии высокий интерес.

Гомеопатические средства


Образцы западного оружия с высокими боевыми возможностями: обещанный ЗРК «Пэтриот», NASAMS, Panzerhaubitze 2000 – в микроскопических количествах.

В прошлом году номенклатура поставляемых на Украину вооружений такого уровня ограничивалась лишь артиллерийскими и ракетными системами. При этом часть из них поставлялись с сокращенными возможностями. Например, отсутствуют всякие свидетельства о предоставлении ракет большой дальности (ATACMS) для комплексов «Хаймарс».

Обозначение «Хаймарс» используется для всех типов установок, использующих 227-мм управляемые снаряды GLRMS. Это – непосредственно М142 HIMARS на базе трехосных армейских грузовиков. Гусеничные M270 на удлиненном шасси БМП «Брэдли». И все похожие европейские модификации MARS и LRU.

Киев получал различные образцы РСЗО с самого начала конфликта. Например, чешские RM-70 «Вампир» – «Град» на новом шасси, с возможностью быстрой перезарядки. Но в случае с «Хаймарсами» не договаривают главного. Прицельное поражение точечных целей никогда не входило в задачи реактивных систем залпового огня. В руки нацистов попали не РСЗО, а тактические ракетные комплексы с шестью направляющими. Чьи управляемые боеприпасы имеют КВО менее 10 метров.

К счастью, никто не торопится передавать такое оружие в больших количествах. Совокупными усилиями США, Великобритании, Германии и Франции на Украину было отправлено «около 50 единиц» на различных типах шасси. Менее 5 % от имеющихся на Западе комплексов такого класса и назначения.

Танковый биатлон 2023


Первый ход в этой игре сделали французы, пообещавшие Киеву «колесные танки» c боевой массой 17 тонн.

Ставки немедленно выросли, но соотношение осталось неизменным. Наиболее мощные и современные образцы бронетехники предполагается поставить в количестве, достаточном для формирования лишь одной-двух танковых рот.

Все остальное – далеко не самые свежие модификации западных танков и БМП.

90 «Страйкеров» и 109 «Брэдли» – на фоне долгих обещаний передать три десятка ОБТ «Абрамс». Вопрос с американскими танками должен быть решен уже в этом году. Или в следующем...

Похожим образом ведут себя европейцы. Никто не спешит отрывать от груди самое ценное ради просьб Зеленского.

В качестве помощи ВСУ предлагаются 18 танков Леопард-2 модификации А6 образца 2001 года.

Все другие обещанные «Леопарды» принадлежат модификации А4 (уровень 1985 года) либо вообще являются «Леопардами» первого поколения («Леопард-1А5»), которых пообещали в количестве 100+ единиц.

Преимущество старых «Леопардов» для ВСУ заключается только в одном. Там уже имеется опыт эксплуатации похожей техники – мостоукладчиков «Бибер» и зенитных установок «Гепард», использующих шасси «Леопард-1».

Передача Украине наиболее современных западных образцов – таких, как немецкая БМП «Пума», находится за гранью фантастики. Максимум для попрошаек из Киева – это поставка 40 «Мардеров», ранее предназначавшихся для вооруженных сил Греции. Разумеется, разговор о поставках «Мардеров» возник – и снова завис в воздухе. Бейся, как Шольц!

Доставленные в Европу американские БМП «Брэдли» для последующей передачи ВСУ также принадлежат к не самой свежей модификации М2А2 «Буря в пустыне».

Все по правилам большой игры. Поддержка деньгами и ржавым оружием при нескрываемом пренебрежении к украинским нацистам.


Автор данного материала не стремится уподобиться экспертам, твердящим, что поставка тех или иных образцов техники не будет иметь значения.

Искать и описывать изъяны в самой технике тоже не имеет большого смысла.

Да, на бортах ржавчина и немалый пробег. Но при этом «Брэдли» М2А2 ODS имеет массу около 30 тонн, что вдвое тяжелее отечественных БМП. Сама машина не имеет изысков в плане вооружения, разница в 15 тонн была потрачена на усиление защиты. Эти БМП являются носителями ПТРК «Тоу». Старый, но еще более опасный из-за размеров своих ракет, чем легкий ручной «Джавелин».

Но факт остается фактом. Что значит сотня «Брэдли» – на фоне масштабов СВО. При наличии тысяч единиц техники класса БМП на вооружении Сухопутных войск России.

Эпилог


Вызывает тревогу тот факт, что появление любого образца западной военной техники в зоне СВО провоцирует слишком много шума.

К противнику надо относиться всерьез. Но придавать значение каждой натовской пушке и «Леопарду», оправдывая ими любые допущенные ошибки или создавая панику на пустом месте – все это выглядит просто неадекватным поведением.

Помните, сколько шума прошлым летом наделало прибытие на Украину самоходных гаубиц «Цезарь»?

Основное количество «Цезарей» находится отнюдь не в Европе и тем более – не у попрошаек из ВСУ. На вооружении сухопутных сил Франции в прошлом году числились 76 единиц CAmion Équipé d'un Système d'Artillerie (CAESAR). Часть из них передали Киеву. Все это время больше 100 «Цезарей» стерегут пески Саудовской Аравии, где по традиции собрано вооружение со всего света.

Артиллерийская часть и средства управления огнем представляют угрозу на расстоянии до 40 км. Но применение «Цезаря» также имеет ограничения. Колесная формула 6х6 – вместо танкового шасси и проходимости 40-тонной гусеничной платформы «Мста-С». Со втрое меньшим возимым боекомплектом (18 вместо 50 снарядов в боеукладке). При отсутствии какой-либо бронезащиты.

Пару лет назад новость о прибытии на Украину дюжины западных пушек попала бы в разряд курьезов.

Прошлым летом о них твердили не переставая. Много раз успели «продать» и уничтожить. Обсуждали способы противодействия французскому «чудо-оружию».

Потом, разумеется, все стихло, и «Цезари» куда-то исчезли – вслед за смертоносными «Джавелинами» и несбиваемыми «Байрактарами».

Пройдет время – и то же самое произойдет со всеми «Леопардами» и «Брэдли».


Cамоходная гаубица М109A4BE. Данные установки были сняты с вооружения бельгийской армии в 2008 году. В силу своего возраста неспособны применять высокоточные снаряды «Эскалибур». Общим недостатком является короткоствольное орудие (39 калибров). Для сравнения: современные «Цезарь» и PzH 2000 используют артиллерийскую часть с длиной ствола 52 калибра.
Автор:
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39 комментариев
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  1. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 04:13
    +11
    Чёт я не понял. НАТО поставляет Украине ржавое барахло в убогих количествах. При этом воюем 14-й месяц с перегруппировками. Это что же, если НАТО возьмется всерьёз...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 04:24
      +4
      Цитата: Ярослав Тэккель
      Чёт я не понял. НАТО поставляет Украине ржавое барахло в убогих количествах. При этом воюем 14-й месяц с перегруппировками. Это что же, если НАТО возьмется всерьёз...

      это не от оружия, а от наступившего не понимания"СВО", которая начиналась как в кино,а теперь как в реале. "цель" в тумане.причём,с той стороны как бы "за неньку",а с нашей...не знаем. да,против "нациков" и "бендеровцев",и области обезопасить,(проблемно оказалось.ГОД прошёл,обстрелы по прежнему) теряем город,занимаем деревни...так себе СВО.Артёмовск,"оркестр" чистит долго,перемалывая и врага, и себя.(обойти и оставить в окружении нельзя конечно),и вот такая "тягомотина" уже 14 месяцев,уже все привыкли на "гражданке" как к факту,и почти не обсуждают,ну...работает там где то мясорубка,привыкли,перелистываем каналы ( а что смотреть,если одно и тоже)привезли в город очередного 200.. 2 дня на "передке",что ж- СВО же...бывает.что то надо менять, народ и устаёт,и становится равнодушным. а это-чревато последствиями.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 04:37
      +3
      Цитата: Ярослав Тэккель
      Это что же, если НАТО возьмется всерьёз...

      Сплюньте. Между прочим, в методичках НАТО танки должны прикрываться самолетами. Вот думаю, поставят они самолеты к Леопардам?
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:18
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Вот думаю, поставят они самолеты к Леопардам?

        Поставили недавно кошерные натовские миги из Польши и Словакии.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 06:22
          +1
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Поставили недавно кошерные натовские миги из Польши и Словакии.

          Нет, я не про эти. Миг 29 устарел. К Леопардам надо бы поновее что, типа Ф-16.
          1. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:01
            0
            Цитата: мордвин 3
            надо бы поновее что, типа Ф-16.

            Есть вариант поставить Воздушным силам Украины 50-80 истребителей F-16 из наличия ВС США на замену украинского авиапарка еще советского производства. Это обойдется американскому налогоплательщику примерно в $3-4 млрд. И опять-таки сроки — по самым оптимистическим оценкам, время исполнения поставки составит в самом лучшем случае не менее 18 месяцев. Эо слишком долго. Поэтому вместо F-16 американцы предложили Украине то, что сейчас имеет наибольшее значение в ведении вооруженной борьбы, и именно то, что может привести ВСУ к крупным успехам уже этой весной. Это системы противовоздушной обороны, боеприпасы к ствольной и реактивной артиллерии, боевые машины HIMARS и боеприпасы к ним (в том числе увеличенной дальности на 150 км), беспилотные летательные аппараты, боевые бронированные машины, включая БМП "Бредли" и танки.
  2. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 04:20
    +12
    Вашими бы устами, да мёд пить! У ВСУ большие потери - верю. У ВСУ проблемы с мобилизацией - верю. Но у ВСУ уже 800-1000 тысяч, а у ВСР на фронте - (пока?) лишь 450-500 тысяч по оптимистическим подсчётам. То есть: сто тысяч ещё ВСУ потеряют или двести, от этого ситуация - сильно не переменится. crying

    А насчёт немотивированности: умирать - ныне энтузиазму особо ни у кого нету. А вот в инициативе, стойкости, нежелании уступать, с этим, как этот год показал - у ВСУ особых проблем нету. Украинская армия заставила себя уважать, факт неприятный, но факт. recourse
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 06:29
      +1
      Чтобы украинская армия ,, заставила себя уважать,, наша власть целый год стонет и повторяет как мантру мысль о том что, ,, нельзя обижать ВСУ, это наши братья и мы- братские народы,, Как мне эта чушь надоела! Люди, очнитесь! Мы давно не братья! Мы- враги! И беречь надо НАШИХ солдат а не ,, братьев,, веками нас предававших.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 07:04
        +4
        повторяет как мантру мысль о том что, ,, нельзя обижать ВСУ, это наши братья и мы- братские народы

        Никто так не считает. Такой болтовней стараются прикрыть отсутствие сил и средств для достижения целей, которые могли бы устроить российскую сторону (военный разгром и ликвидация всу, или сухопутный коридор в Приднестровье и т.п.)

        Свет им гасим, по электростанциям бьем целенаправенно, применяются все доступные виды вооружений, бронетехника, артиллерия, рсзо, ракеты - плоть до кинжалов. Как против целей на поле боя , так и в глубине территории украины
        Как мне эта чушь надоела!

        Вам надоело что результатов нет
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:11
          +2
          Цитата: Santa Fe
          Свет им гасим, по электростанциям бьем целенаправенно,

          Простите, но сравнить с тем, как было сначала, когда свет по часам и графику давали (3-5) часов в сутки, то теперь этого нет. Все работает, за исключением тех мест, где бои идут.
          1. aars
            aars Сегодня, 07:14
            +2
            Так частота обстрелов упала
            Гераней и ракет не так уж много
        2. AUL
          AUL Сегодня, 08:35
          +2
          Цитата: Santa Fe
          Свет им гасим, по электростанциям бьем целенаправенно, применяются все доступные виды вооружений, бронетехника, артиллерия, рсзо, ракеты - плоть до кинжалов. Как против целей на поле боя , так и в глубине территории украины

          Это все, конечно, впечатляет! Но почему результаты всего этого такие скромные?
  3. moneron
    moneron Сегодня, 04:35
    +6
    вот из - за таких "авторов".....уря патриотов, мы намертво влипли на украине.
    второй год позиционной войны говорит лишь о том, что бандерлоги воюют не кольями и камнями.....и техника уже поступает им новая....в отличии от наших закромов середины прошлого века....на такую аналитику, для многочисленной аудитории диванников имеет право лишь человек побывавший или находящийся в окопах на украине.
    до рвоты достали многочисленные "теоретики" со своими никогда не сбывающимися прогнозами. российское население имеет право на правду из первых рук....от носителей языка войны.....ждём.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 04:47
      +4
      вот из - за таких "авторов".....уря патриотов, мы намертво влипли на украине.


      На украине влипли из-за слабости армии

      Которая не может «переварить» даже такого противника, кое как вооруженного, огрызками техники нато
      бандерлоги воюют не кольями и камнями..

      чем бандерлоги воюют - автор выразил свое мнение в статье, с фактами и цифрами
      ...и техника уже поступает им новая....

      Будь у ВСУ сотня новых леорардов(2а7) и F-16, они бы уже были в Бердянске и заходили в Крым
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:22
        +3
        Цитата: Santa Fe
        Будь у ВСУ сотня новых леорардов(2а7) и F-16, они бы уже были в Бердянске и заходили в Крым

        Так и не сомневайтесь - будут. С нашими темпами поражения спокойно проезжающих через всю крайну вооружений обязательно будут.
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 04:45
    +10
    Рябов изменил псевдоним? ))) От этого посыл не изменился)))
    Автор серьезно не понимает в чем преимущество Цезаря над Мстой?А Краб наверное ржавый и вообще ну разве могут поляки придумать что то достойное? В чем преимущество трёх топоров над Д-1? По его мнению Торнадо-С уже не РСЗО а ОТРК?
    Шедевр про М1224- конечно передвигаться в нем куда опаснее чем в тентованном Урале или ЗИЛе)))
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:00
      +4
      Цитата: Tim666
      или ЗИЛе)))

      А они ещё есть?
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 05:07
      +4
      В чем преимущество трёх топоров над Д-1?

      Наличие у противника сотни буксируемых натовских гаубиц становится проблемой

      Если бы такое сказали два года назад, вас бы все засмеяли
      Шедевр про М1224- конечно передвигаться в нем куда опаснее чем в тентованном Урале или ЗИЛе)))

      А если бы противник передвигался на Страйкерах и Брэдли в количествах сотен единиц?

      Как в настоящих армиях нато
    3. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 05:43
      +4
      Цитата: Tim666
      Рябов изменил псевдоним?


      Ни в коем случае. Капцов адекватный.
      1. МПК105
        МПК105 Сегодня, 07:08
        +7
        Все-таки у Олега о кораблях интереснее получается,а это,как здесь многие камрады уже заметили,вотчина Рябова скорее - "оружие старое,его мало и на ход боевых действий влияния не окажет." Что же тогда больше года не можем этот хлам разбить и на мотолыги старые зенитки корабельные ставим..
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 07:29
          +7
          Что же тогда больше года не можем этот хлам разбить и на мотолыги старые зенитки корабельные ставим..

          Ответ думаю все понимают, почему. И нет смысла его разбирать

          Когда писал про современные корабли, там всегда возникал парадокс как собирались воевать 1 кораблем против 100 такого же класса на западе. Ну реально, просто цифры и факты сопоставить. На фоне призывов можем повторить. Я то думал этот угар - дымзавеса, пока деньги пилят. А оказалось они реально к войне так готовились. Шизофреники?

          Если они не готовились к боевым действиям такого масштаба, надеясь справиться одной левой с 40 млн страной, придумав сами себе что там нет армии, значит шизофреники вдвойне

          Думал кораблей нет, по крайней мере есть сухопутные силы. Там то явно должно быть преимущество, несмотря ни на что. Такая слабость что открылась, конечно, удивила даже самых скептиков
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 08:29
            +2
            Цитата: Santa Fe
            Если они не готовились к боевым действиям такого масштаба, надеясь справиться одной левой с 40 млн страной, придумав сами себе что там нет армии, значит шизофреники вдвойне

            А вы вспомните утро 24.02.22. Там, конечно, создали видимость коллективной ответственности - всех собрали и спросили "а готовы ли вы?" Так ведь только один Нарышкин заикался и руки тряслись как у Янаева в ГКЧП. Он ЗНАЛ правду, а остальные шашками махали. Но кому из них до этого дело?
          2. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:14
            +1
            Цитата: Santa Fe
            крайней мере есть сухопутные силы. Там то явно должно быть преимущество, несмотря ни на что. Такая слабость что открылась, конечно, удивила даже самых скептиков

            Шойгу активно занимался пиаром. Основным содержанием деятельности Вооруженных сил стало проведение военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий. Допуск прессы на военные объекты, учения и маневры был серьезно пересмотрен и ограничен. В сочетании с резким ужесточением режима распространения информации о деятельности Вооруженных сил в целом, этот подход дал результат, фактически убрав дискуссию о состоянии военной машины страны из общественного пространства.
  5. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:23
    +4
    Тактико-технические данные - это прекрасо. Но и наше "не имеющие аналогов в мире" против устаревшего лома, как пишет автор, не опзволяет что-то особенно успешно наступать.
    Не каждый образец является устаревшим, но все поставки объединяет единственное условие. Данная техника имеет низкий приоритет с точки зрения армий стран НАТО.

    Интересно, а как вы опишите приоритет Т-62 "...с точки зрения армии страны" Россия?
    Ставки немедленно выросли, но соотношение осталось неизменным. Наиболее мощные и современные образцы бронетехники предполагается поставить в количестве, достаточном для формирования лишь одной-двух танковых рот.

    А применение этого анализа к Т-90 вам ничего не говорит?
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 05:34
      +3
      Интересно, а как вы опишите приоритет Т-62 "...с точки зрения армии страны" Россия?

      Никакого приоритета, это вынужденная мера

      Возможности такой техники пока достаточно чтобы воевать с ВСУ

      Использование Т-62, из-за нехватки современных танков, в гипотетической «войне в нато» будет иметь самые серьезные последствия
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:03
        -1
        Цитата: Santa Fe
        Возможности такой техники пока достаточно чтобы воевать с ВСУ

        Не, вы лучше про броню на кораблях пишите, оно смешнее выходит.
  6. aars
    aars Сегодня, 06:25
    +5
    Автор крепко раскритиковал ВСУ.
    Всё у них старое, мало совсем и т.д.
    Так отчего же у нас танки полувековой давности отправляют на фронт?
    Отчего этот фронт застыл, пока.
    И везде говорят о предстоящем наступлении укров, но не рф?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    0
    Сегодня на Украине действительно, как говорится, каждой твари по паре. Что только не увидишь, даже то о чем слыхом не слыхивал и здесь с автором можно согласиться.
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:05
    +4
    Тема беспилотников, средств связи, разведки, ПВО и РЭБ не раскрыта.

    В 1941 году армия Германии имела лёгкие и средние танки, в массе своей не сильно превосходящие советские. А по тяжёлым танкам катастрофически уступала. Но, имея превосходство в связи и разведке, координации разных видов войск, немцы добились очень значимых успехов.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:43
      +4
      Тема беспилотников

      Грей Иглы и др. тяжелые ударные беспилотники ВСУ никто не поставлял и не собирается

      Дальнобойных крылатых ракет, своих Калибров и Искандеров у противника не было никогда
      ПВО

      Стингеры и старые СиСперроу для украинских ЗРК Бук, израсходовавших штатный боекомплект

      Какая то словения или словакия передала С300

      Из современных натовских - 1 (один) комплекс NASAMS

      Пэтриотов обещали 3 батареи, но пока их никто не видел
      РЭБ

      Привет всем кто восхищался Красухой и Автобазой, тут год назад многие свято верили что они все погасят и приземлят все БПЛА над половиной Европы. Сейчас даже таких названий никто не вспоминает
      средств связи, разведки

      А наши где аналоги
      20 лет к чему готовились
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:33
        +2
        Цитата: Santa Fe
        Грей Иглы и др. тяжелые ударные беспилотники ВСУ никто не поставлял и не собирается

        "Хочешь разорить небольшое государство - подари ему линкор".
        Может у нас другой хитрый план?
        "Хочешь разорить Европу - подари ей Украину"
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 07:34
    +3
    Как-то прошло незамеченным заявление в Пентагоне, что они будут поддерживать численность Химарсов у ВСУ. Т.е. всегда будет 30 шт. американских.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:49
      +3
      они будут поддерживать численность Химарсов у ВСУ. Т.е. всегда будет 30 шт. американских.

      На вооружении Сша их 400
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 07:47
    +4
    Зато утихли разговоры из разряда мы это НАТО натянем по самые. Кроме отдельных подразделений и у нас оказывается не все зашибись .
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:57
      +5
      Зато утихли разговоры из разряда мы это НАТО натянем по самые

      Если мы все-таки выберемся из всего этого, то прививка для общества будет отменной. Отрезвит на много лет вперед

      Парадами и обещалками уже потом никто не впечатлится, придется реально экономику в стране строить и вкладываться в развитие. А сильная армия будет неизбежное следствие сильной экономики. Все будет!
  11. Rabioso
    Rabioso Сегодня, 08:08
    0
    Автору следует больше уделять конкретике а не политике. Термин "нацисты" вообще не уместен. Если бы ещё националисты" то куда не шло. Но политическая грамотность похоже стала не нужна .
  12. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 08:19
    +4
    Цитата: Ярослав Тэккель
    Это что же, если НАТО возьмется всерьёз...

    То читаем Сергея Анисимова ""Абрамсы" в Химках".
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:08
      +1
      Цитата: Рядовой СА
      То читаем Сергея Анисимова ""Абрамсы" в Химках".

      Как-то я уже даже в таком сценарии не уверен, особенно в результате.
  13. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 09:28
    0
    Цитата: Santa Fe
    Зато утихли разговоры из разряда мы это НАТО натянем по самые

    Если мы все-таки выберемся из всего этого, то прививка для общества будет отменной. Отрезвит на много лет вперед

    Парадами и обещалками уже потом никто не впечатлится, придется реально экономику в стране строить и вкладываться в развитие. А сильная армия будет неизбежное следствие сильной экономики. Все будет!

    Если