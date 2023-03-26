Как оружием заставляют воевать Украину

Cамоходная гаубица М109A4BE. Данные установки были сняты с вооружения бельгийской армии в 2008 году. В силу своего возраста неспособны применять высокоточные снаряды «Эскалибур». Общим недостатком является короткоствольное орудие (39 калибров). Для сравнения: современные «Цезарь» и PzH 2000 используют артиллерийскую часть с длиной ствола 52 калибра.