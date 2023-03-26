Как оружием заставляют воевать Украину

В течение одного года противник получил военную помощь в размере, превышающем собственные военные расходы Украины за 30 лет «незалежности».
Результаты такой «демилитаризации» не требуют пояснений. Украинская армия до этого десятилетиями не видела современной техники. Потому каждая доставленная из Европы или США гаубица вызывает щенячий восторг, создавая иллюзию внушительной поддержки.
Поставки тяжелых вооружений и военной техники можно разделить на три категории.
а) техника советского образца из сохранившихся запасов на территории стран Восточной Европы;
б) устаревшие, либо имеющие низкий приоритет образцы западной военной техники;
в) современные вооружения с высокими боевыми возможностями.
Рассмотрим каждую категорию поподробнее.
Советское наследие
Решение с поставками техники советского образца было наименее затратным для спонсоров киевского режима.
Освоение такой техники не требовало много времени. Упрощались вопросы снабжения и ремонта.
Поставленные из-за рубежа образцы танков и БМП были трудноотличимы от украинской боевой техники, что позволяло западу скрывать масштабы поддержки и свою сопричастность к преступлениям ВСУ.
Пересекающие границу Украины литерные поезда с установленными на платформах польскими Т-72 и BVP-1s вызывали меньший общественный резонанс. В отличие от прибывших позднее образцов западного оружия.
BVP-1s – чехословацкая лицензионная копия БМП-1
Исчерпав запасы советской техники, Запад сменил тактику и перешел к поставкам иной номенклатуры вооружений.
Старый хлам – или антиквариат?
Такое оружие поставляется в заметных количествах. На кадрах из зоны боевых действий видны остовы подбитых бронетранспортеров М113. Однако это не Вьетнам. Как говорится, не на того напалм.
Были замечены британские легкие БТР «Спартан», отметившие свой полувековой юбилей. Далее – «Хаммеры» и армейские грузовики. Снятые с хранения различные варинаты САУ типа М109, наряду с буксируемыми артсистемами калибра 105 и 155 мм всех поколений и возрастов.
Не каждый образец является устаревшим, но все поставки объединяет единственное условие. Данная техника имеет низкий приоритет с точки зрения армий стран НАТО.
«Элитные» моторизованные бригады ВСУ до сих пор ждут прибытия западных БМП. В отсутствии «Мардеров» и «Брэдли» им приходится передвигаться на бронеавтомобилях M1224. Киев получил свыше 400 единиц такой техники из запасов армии США.
В чем заключался секрет щедрости дяди Сэма?
Бронированные грузовики с турелями и противоминной защитой – несравнимы по стоимости и военному значению с тяжелой бронетехникой («Мардер», «Брэдли»). MRAP относительно дешевы и производятся в огромных количествах. В прошлом десятилетии было построено свыше 9 000 броневиков типа M1224.
Вот из этой кормушки и насыщали украинских нацистов.
Машины стандарта MRAP имеют свою тактическую нишу и выгодно отличаются защищенностью. Тем не менее эти броневики никогда не рассматриваются в качестве полноценных транспортно-боевых средств пехоты. Что-то игрушечное, вроде палаток или нелетального оружия. В итоге даже нейтральная Турция без стеснений передала ВСУ полсотни машин такого класса (BMC Kirpi или по-русски – «Ёж»).
Все факты указывают на то, что никто не решается поставлять на Украину дорогостоящую боевую технику сотнями единиц.
Та же история со сверхгаубицами M777. Несмотря на «продвинутую» конструкцию и широкое использование титана, гаубица М777 остается буксируемой артиллерийской системой. И этим все сказано.
В самой армии США буксируемая артиллерия такого калибра имеет ограниченное применение. Большую часть из 1 000 закупленных «семерок» передали морской пехоте или использовали для оснащения частей резервистов. «Солдатам по выходным» слишком накладно эксплуатировать самоходную артиллерию.
В отличие от американских морпехов, вэсэушники не могут оценить главное качество М777 – возможность её транспортировки на внешней подвеске вертолета. Ради чего создавалось данное орудие.
Всего Украина получила порядка 150 единиц М777. Сравните это число с недавним обещанием поставить 18 самоходных гаубиц «Паладин».
Становится ясно, почему для ленд-лиза была выбрана именно буксируемая «777». И с какой неохотой Пентагон расстается с оружием, представляющим для американской армии высокий интерес.
Гомеопатические средства
Образцы западного оружия с высокими боевыми возможностями: обещанный ЗРК «Пэтриот», NASAMS, Panzerhaubitze 2000 – в микроскопических количествах.
В прошлом году номенклатура поставляемых на Украину вооружений такого уровня ограничивалась лишь артиллерийскими и ракетными системами. При этом часть из них поставлялись с сокращенными возможностями. Например, отсутствуют всякие свидетельства о предоставлении ракет большой дальности (ATACMS) для комплексов «Хаймарс».
Обозначение «Хаймарс» используется для всех типов установок, использующих 227-мм управляемые снаряды GLRMS. Это – непосредственно М142 HIMARS на базе трехосных армейских грузовиков. Гусеничные M270 на удлиненном шасси БМП «Брэдли». И все похожие европейские модификации MARS и LRU.
Киев получал различные образцы РСЗО с самого начала конфликта. Например, чешские RM-70 «Вампир» – «Град» на новом шасси, с возможностью быстрой перезарядки. Но в случае с «Хаймарсами» не договаривают главного. Прицельное поражение точечных целей никогда не входило в задачи реактивных систем залпового огня. В руки нацистов попали не РСЗО, а тактические ракетные комплексы с шестью направляющими. Чьи управляемые боеприпасы имеют КВО менее 10 метров.
К счастью, никто не торопится передавать такое оружие в больших количествах. Совокупными усилиями США, Великобритании, Германии и Франции на Украину было отправлено «около 50 единиц» на различных типах шасси. Менее 5 % от имеющихся на Западе комплексов такого класса и назначения.
Танковый биатлон 2023
Первый ход в этой игре сделали французы, пообещавшие Киеву «колесные танки» c боевой массой 17 тонн.
Ставки немедленно выросли, но соотношение осталось неизменным. Наиболее мощные и современные образцы бронетехники предполагается поставить в количестве, достаточном для формирования лишь одной-двух танковых рот.
Все остальное – далеко не самые свежие модификации западных танков и БМП.
90 «Страйкеров» и 109 «Брэдли» – на фоне долгих обещаний передать три десятка ОБТ «Абрамс». Вопрос с американскими танками должен быть решен уже в этом году. Или в следующем...
Похожим образом ведут себя европейцы. Никто не спешит отрывать от груди самое ценное ради просьб Зеленского.
В качестве помощи ВСУ предлагаются 18 танков Леопард-2 модификации А6 образца 2001 года.
Все другие обещанные «Леопарды» принадлежат модификации А4 (уровень 1985 года) либо вообще являются «Леопардами» первого поколения («Леопард-1А5»), которых пообещали в количестве 100+ единиц.
Преимущество старых «Леопардов» для ВСУ заключается только в одном. Там уже имеется опыт эксплуатации похожей техники – мостоукладчиков «Бибер» и зенитных установок «Гепард», использующих шасси «Леопард-1».
Передача Украине наиболее современных западных образцов – таких, как немецкая БМП «Пума», находится за гранью фантастики. Максимум для попрошаек из Киева – это поставка 40 «Мардеров», ранее предназначавшихся для вооруженных сил Греции. Разумеется, разговор о поставках «Мардеров» возник – и снова завис в воздухе. Бейся, как Шольц!
Доставленные в Европу американские БМП «Брэдли» для последующей передачи ВСУ также принадлежат к не самой свежей модификации М2А2 «Буря в пустыне».
Все по правилам большой игры. Поддержка деньгами и ржавым оружием при нескрываемом пренебрежении к украинским нацистам.
Автор данного материала не стремится уподобиться экспертам, твердящим, что поставка тех или иных образцов техники не будет иметь значения.
Искать и описывать изъяны в самой технике тоже не имеет большого смысла.
Да, на бортах ржавчина и немалый пробег. Но при этом «Брэдли» М2А2 ODS имеет массу около 30 тонн, что вдвое тяжелее отечественных БМП. Сама машина не имеет изысков в плане вооружения, разница в 15 тонн была потрачена на усиление защиты. Эти БМП являются носителями ПТРК «Тоу». Старый, но еще более опасный из-за размеров своих ракет, чем легкий ручной «Джавелин».
Но факт остается фактом. Что значит сотня «Брэдли» – на фоне масштабов СВО. При наличии тысяч единиц техники класса БМП на вооружении Сухопутных войск России.
Эпилог
Вызывает тревогу тот факт, что появление любого образца западной военной техники в зоне СВО провоцирует слишком много шума.
К противнику надо относиться всерьез. Но придавать значение каждой натовской пушке и «Леопарду», оправдывая ими любые допущенные ошибки или создавая панику на пустом месте – все это выглядит просто неадекватным поведением.
Помните, сколько шума прошлым летом наделало прибытие на Украину самоходных гаубиц «Цезарь»?
Основное количество «Цезарей» находится отнюдь не в Европе и тем более – не у попрошаек из ВСУ. На вооружении сухопутных сил Франции в прошлом году числились 76 единиц CAmion Équipé d'un Système d'Artillerie (CAESAR). Часть из них передали Киеву. Все это время больше 100 «Цезарей» стерегут пески Саудовской Аравии, где по традиции собрано вооружение со всего света.
Артиллерийская часть и средства управления огнем представляют угрозу на расстоянии до 40 км. Но применение «Цезаря» также имеет ограничения. Колесная формула 6х6 – вместо танкового шасси и проходимости 40-тонной гусеничной платформы «Мста-С». Со втрое меньшим возимым боекомплектом (18 вместо 50 снарядов в боеукладке). При отсутствии какой-либо бронезащиты.
Пару лет назад новость о прибытии на Украину дюжины западных пушек попала бы в разряд курьезов.
Прошлым летом о них твердили не переставая. Много раз успели «продать» и уничтожить. Обсуждали способы противодействия французскому «чудо-оружию».
Потом, разумеется, все стихло, и «Цезари» куда-то исчезли – вслед за смертоносными «Джавелинами» и несбиваемыми «Байрактарами».
Пройдет время – и то же самое произойдет со всеми «Леопардами» и «Брэдли».
Cамоходная гаубица М109A4BE. Данные установки были сняты с вооружения бельгийской армии в 2008 году. В силу своего возраста неспособны применять высокоточные снаряды «Эскалибур». Общим недостатком является короткоствольное орудие (39 калибров). Для сравнения: современные «Цезарь» и PzH 2000 используют артиллерийскую часть с длиной ствола 52 калибра.