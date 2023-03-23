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Китай впервые отправил в Европу стальные 50-метровые рельсы для строительства железной дороги

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Китай впервые отправил в Европу стальные 50-метровые рельсы для строительства железной дороги

Китайские производители продолжают завоёвывать западные рынки, что свидетельствует о постоянном повышении качества товаров, производимых в Поднебесной и одновременно падении конкурентоспособности европейской промышленности.


На этот раз китайцы решили отправить в Европу свои стальные рельсы. Как стало известно, в общей сложности 6500 тонн 50-метровых стальных рельсов китайского производства отправились из Тяньцзиня на северо-востоке Китая в Европу, где они будут использоваться в строительных проектах на венгерско-сербской железной дороге.

Это первый случай, когда китайские стальные рельсы длиною в полусотню метров экспортируются на европейский рынок.

Железная дорога, соединяющая Венгрию и Сербию будет иметь протяженность 342 километра. Строительство этой дороги называют флагманским проектом сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Железная дорога свяжет Будапешт, столицу Венгрии, с сербской столицей Белградом.

Сербский участок железной дороги составит 183 км с проектной максимальной скоростью 200 км/ч. Венгерский участок составит 159 км при максимальной скорости 160 км/ч.

Чтобы улучшить прямолинейность рельсов, Китай впервые применил «универсальный процесс прокатки» для производства рельсов из стали 60E1, добившись успешного производства.

Общий объем экспорта рельсов по проекту превышает 22 000 тонн. Ожидается, что все рельсы будут отгружены из китайского порта Тяньцзинь до конца мая.
Автор:
Использованы фотографии:
cxchinamachine.com
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12 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:31
    +1
    Ну вот, а боялись санкций. Китай ещё покажет миру
    1. Бигль
      Бигль Сегодня, 10:33
      -7
      Он ещё и нам(РФ) покажет... Мутный визит главы компартии был... Убьют они остатки нашей промышленности...
  2. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:36
    +3
    А сталь чья, интересно?
    (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации)
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 10:37
      +1
      Китай вроде крупнейший сталилитейщик в мире сам по себе
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:37
    0
    Ну, вот руководящая и направляющая сила в действии. И, никаких сантиментов.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    0
    Европа сама обрубила себе поставки из России,введя санкции на предприятия металлургии и их акционеров.ЧМК выпускает уже давно 100 метровые сертефицированные рельсы.Металлурги ,у нас наверно больше всех пострадали,судя по отчётов портов экспорт упал на 35%.КНР наши металлоконструкций не нужны .Прикольно ,КНР начал кормить мир консервами ,экспорт на 3,6 млрд $.Потребтели в основном ЕС и страны Сев.Америки (Женминь Жибао).
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 10:42
    -2
    Вспомнил, вспоминальшика "галош". А китайцы учились у тех кто делал эти "галоши! А сейчас на той же вершине технического олимпа.. где и были изготовители "галош"..
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:45
    +1
    Рельсы - биржевой продукт. Из РФ купить нельзя, в ЕС дорого. В Китае освоили массовое производство под свои высокоскоростные сети ЖД. Почему нет? И в отличие от дурачков ЕС, Китай тянет и тянек к себе тоталитарные газопроводы и подло заключает долгосрочные контракты.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 10:50
      -1
      Китай тянет? Точно? А не кто то ему их тянет?
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 10:45
    -1
    Теперь по этим рельсам покатятся танки и снаряды для Украины.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:49
      +2
      Ни Сербия ни Венгрия хохлам ничего такого не поставляют
  8. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 10:47
    -1
    Китайская продукция пользуется спросом из за своей дешевизны .
    Но качество хромает .
    Как пример могу привести строительство моста через Рейн , возле Леверкузена на А 1 в Германии.
    Металлоконструкции моста заказали в Китае . Позарились на цену .
    После доставки обнаружилось , что металл не соответствует тем нормам которые планировались .
    Строительство остановилось . Теперь постепенно опять набирает обороты . Поставили уже пилоны .
    Уже с 2012 года по старому мосту запрещено движение грузовых автомобилей . Легковушкам ограничена скорость в 60 км/ч .
    Вроде в конце этого года мост введут в строй .
    Поэтому с продукцией из Китая надо быть внимательнее.