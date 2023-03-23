Китай впервые отправил в Европу стальные 50-метровые рельсы для строительства железной дороги

Китайские производители продолжают завоёвывать западные рынки, что свидетельствует о постоянном повышении качества товаров, производимых в Поднебесной и одновременно падении конкурентоспособности европейской промышленности.На этот раз китайцы решили отправить в Европу свои стальные рельсы. Как стало известно, в общей сложности 6500 тонн 50-метровых стальных рельсов китайского производства отправились из Тяньцзиня на северо-востоке Китая в Европу, где они будут использоваться в строительных проектах на венгерско-сербской железной дороге.Это первый случай, когда китайские стальные рельсы длиною в полусотню метров экспортируются на европейский рынок.Железная дорога, соединяющая Венгрию и Сербию будет иметь протяженность 342 километра. Строительство этой дороги называют флагманским проектом сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Железная дорога свяжет Будапешт, столицу Венгрии, с сербской столицей Белградом.Сербский участок железной дороги составит 183 км с проектной максимальной скоростью 200 км/ч. Венгерский участок составит 159 км при максимальной скорости 160 км/ч.Чтобы улучшить прямолинейность рельсов, Китай впервые применил «универсальный процесс прокатки» для производства рельсов из стали 60E1, добившись успешного производства.Общий объем экспорта рельсов по проекту превышает 22 000 тонн. Ожидается, что все рельсы будут отгружены из китайского порта Тяньцзинь до конца мая.