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Британская пресса рассказала об использовании спутника ЦРУ для корректировки сброса бомб украинским спецотрядом

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Британская пресса рассказала об использовании спутника ЦРУ для корректировки сброса бомб украинским спецотрядом

Спутник Центрального разведывательного управления США используется киевским режимом для корректировки сброса бомб. Об этом сообщает британское издание The Times.


По утверждению британской прессы, формально специальный отряд, который занимается корректировкой сброса бомб, является полицейским специальным подразделением. Но он находится в тесной связи с Главным управлением разведки Украины. Подразделение самостоятельно выбирает задачи, после чего на планшете появляются потенциальные цели для нанесения ударов. На планшете установлено специальное приложение, синхронизированное со спутником Центрального разведывательного управления США.

Нет сомнения в том, что это – не единственный пример участия США в выборе целей для украинских формирований. С начала специальной военной операции Запад осуществляет снабжение ВСУ разведывательной информацией, в том числе получаемой и благодаря возможностям спутников США.

Таким образом, Запад принимает непосредственное участие в корректировке украинских ударов по российским вооруженным силам и иным объектам на освобожденных территориях. Это является еще одним свидетельством прямой вовлеченности стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании, в вооруженный конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Понятно, что без подобной помощи Запада украинские формирования были бы не в силах обеспечивать точную корректировку своих ударов, получать информацию о передвижениях российских войск, местах их дислокации и размещении складов с боеприпасами и вооружением.
Автор:
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    +2
    свидетельством прямой вовлеченности стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании, в вооруженный конфликт на Украине на стороне киевского режима.
    А кроме военных целей с помощью американцев осуществляют корректировку и по гражданским объектам. Значит Сша и др. члены НАТО не только напрямую участвуют в конфликте, но и совершают военные преступления против гражданского населения.Так по ком плачет трибунал и кого объявлять в розыск? Вопрос исключительно риторический.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:54
      0
      Значит Сша и др. члены НАТО не только напрямую участвуют в конфликте
      Да вы что?! Как они посмели? А трибунал всего лишь плачет и розыскать не может?
      "Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас ..." Это возмутительно! winked
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:32
    0
    Можно. теперь только позавидовать.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:33
    +3
    ну и что РФ делать будет ? это тоже самое вести войну когда за тобой все время наблюдают в прямом эфире и корректируют против тебя все и вся !
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 10:40
      +2
      . ну и что РФ делать будет ?
      . Ну надо же , вот новость, ато ведь если бы бриты не сказали, никому бы и в голову такое не пришло! ( Сарказм) Кужегетыч, отмотай пару " ступенек"
      1. Комментарий был удален.
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: opuonmed
      ну и что РФ делать будет ? это тоже самое вести войну когда за тобой все время наблюдают в прямом эфире и корректируют против тебя все и вся !

      А это только сегодня началось? Это уже второй год происходит, ежедневно. Все сожженные колонны, пленные, все это от таких спутников, консультантов и начальства с иностранными документами. Поэтому и нет проникающих ударов с выходом на оперативный простор - при таком уровне разведки части прорыва обречены на отсечение от снабжения, окружение и уничтожение. Прижаться к противнику и грызть его, отодвигать и снова грызть. Эта наша тактика вынужденная. Широко воевать не получается, как умели наши предки.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:47
      +1
      ну и что РФ делать будет ?
      Фильм кинокомедию "Беспокойное хозяйство" про ложный аэродром с главным героем Семибабом помните? Будем перенимать опыт дедов и отцов, лишь бы баб хватило... belay
    4. JcVai
      JcVai Сегодня, 10:56
      0
      Напрямую отвечать чревато. Но симметричные действия вполне возможны.
      С публичным объявлением через ООН (как менее цензурируемую за рубежом площадку): что и почему.
      Например британцы поставили снаряды с ураном на Украину. В ответ РФ поставила радикалам из ИРА на побережье ядерный рюкзачок с таймером, ограничивающим его использование за пределами Англии.
      США поставили ПЗРК украинцам, РФ поставила ПЗРК мексиканским контрабандистам... И тд.
      Главное: мы не применяем оружие и действуем ровно так же, как действуют против нас. Причем публично оглашаем причину: симметричный ответ и самозащита.
  4. B44
    B44 Сегодня, 10:41
    +1
    К вопросу о разведке поля боя. Про преимущество в спутниках на орбите даже писать стыдно.
  5. sergey_taf
    sergey_taf Сегодня, 10:48
    -1
    Пора сбивать... "Нудоль" нужно проверить еще разок, но, по уже вражеской реальной цели!