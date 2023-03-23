Военное обозрение
Войти Регистрация

Вопреки неудачным испытаниям ВМС США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет

3
Вопреки неудачным испытаниям ВМС США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты изо всех сил стараются догнать Россию в части разработки гиперзвукового оружия. Пока у Пентагона с этим не все получается хорошо. Впервые Военно-морские силы США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет, сообщает военно-аналитическое издание Breaking Defense.


Программа CPS, реализуемая ВМС совместно с сухопутными силами армии США, подразумевает поэтапное финансирование до 2028 года на разработку, производство и закупку 64 гиперзвуковых комплексов. Первый транш на 2024 год составляет 341 миллион долларов. Самая большая сумма финансирования в 1,1 миллиарда предусмотрена на завершающем этапе программы в 2028 финансовом году. Пока неизвестно, будет ли Армия запрашивать дополнительное финансирование по данному проекту.

В рамках программы планируется принять на вооружение системы наземного и морского базирования. Во втором случае пусковые установки будут устанавливаться на эсминцы класса Zumwalt и подводные лодки класса Virginia. Первые гиперзвуковые комплексы на эсминцы будут интегрированы в 2024 году, оснащение подлодок начнется не ранее 2029 года.

При этом представители Пентагона ранее вынужденно признались, что программа CPS в процессе реализации сталкивается с определенными сложностями. Высокопоставленный офицер ВМС, курирующий разработку гиперзвукового оружия, в начале этого месяца признался во время отчета в Конгрессе, что Пентагону пришлось отменить недавно запланированное испытание из-за «отказа батареи». Есть определенные сложности и с интеграцией ракетных комплексов на эсминцы Zumwalt.

При этом на вопрос законодателей, почему командование ВМС намерено и дальше реализовывать программу CPS при стольких неудачах, представитель Пентагона ответил, что «даже неудачи нас чему-то учат».

Смысл испытаний в том, чтобы чему-то научиться. Но у нас есть уверенность, что мы сможем развернуть систему по мере необходимости. И мы будем работать с нашими промышленными партнерами, чтобы убедиться, что мы остаемся на пути к достижению этой цели

— заявил он 13 марта на слушаниях в Конгрессе.

Издание сообщает, что ВВС США ведут свою программу разработки гиперзвукового оружия. По планам командования, первые ракеты воздушного базирования начнут испытывать в 2024 году. По другой программе разработка гиперзвуковых ударных крылатых ракет для Военно-воздушных сил рассчитана на период до 2028 года. Ранее служба ВВС свернула одну из своих программ гиперзвукового оружия из-за бюджетных ограничений в 2020 году.
Автор:
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zumwalt-class_destroyer
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    Военно-морские силы США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет
    Не важно, что их (ракет) еще нет, т.к. проходят испытания единичные экземпляры и не совсем удачно, главное вовремя запросить деньги. Пока все крутится вокруг обещалок конструкторов и естественно наличия денег.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:56
      0
      Все крутится вокруг надобности! "Путин если сделал, то и нам надо", кровь из ж..... ! Ну вот и втянули и мы их в гонку и не дешёвую между прочим laughing
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 10:51
    0
    отказа батареи»

    Шпиён открутил контрогайку?? lol