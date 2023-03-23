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Был ли в СССР социализм в том виде, в котором его представлял Ленин

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Был ли в СССР социализм в том виде, в котором его представлял Ленин

Летом 1917 года Ленин писал, что переход с социализму - длительный процесс, конкретный ход которого можно будет определить, только начав движение в эту сторону. Но нам, живущим через сто лет, интересна не только политическая тактика, разработанная для совершенно других условий, но и конечная цель.


Хотя значительная часть написанного Лениным посвящено тактике и тогдашнему моменту, все же из них можно составить образ будущего, к которому большевики стремились приблизить российское общество. В своей работе "Государство и революция" Ленин писал об отмирании политической функции государства после победы революции и подавления сопротивления эксплуататоров.

По замыслу Ленина, пролетариат и беднейшее крестьянство должны были объединиться в коммуны, а то, что осталось от государства, должно объединять действия всех коммун. Ленин, ссылаясь на Энгельса, утверждал, что больше всего свободы на местах предоставляет централистская (унитарная), а не федеративная республика. Общество на местах самостоятельно решает все вопросы, а централизованное государство лишь координирует усилия коммун там, где это необходимо.

При социализме уже нет эксплуатации человека человеком и частной собственности на средства производства, что исключает возможность получения нетрудовых доходов. Каждый способный трудиться вознаграждается по труду. А чтобы никто не жульничал, пока не наступило изобилие, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и государства над мерой труда и мерой потребления.

Ленин требовал превращения всех граждан в работников и служащих одного синдиката-государства и подчинения этого синдиката государству по-настоящему демократическому, государству Советов рабочих и солдатских депутатов. Участвовать в управлении государством должны все граждане.

Однако, свои коррективы внесли реалии Гражданской войны. Коммуны возникали не столько как ячейки самоуправления, сколько как сеть снабжения населения товарами первой необходимости. Учитывая, что значительная часть ресурсов шла на армию, неудивительно, что нормальное снабжение наладить так и не удалось.

Также мало что осталось от местного самоуправления. Национализированные заводы получали из центра ресурсы и производственную программу и сдавали всю свою продукцию обратно в центр для централизованного распределения. Перебои со снабжением вызвали недовольство населения, которое, в свою очередь, вызвало НЭП. Размышляя, почему не удалось сразу перейти к социализму, Ленин отвечает на этот вопрос: "Не хватило культуры".

Однако, даже если утверждать, что социализм в СССР так и не удалось построить, это никак не обесценивает все достижения СССР.

Октябрьская Революция повлияла на снижение продолжительности рабочего дня во всем мире. Сам факт появления рабочего государства улучшил жизнь трудящихся во всех странах. Советский Союз заставил весь мир двигаться к большему равноправию женщин, национальностей и наций. Все варианты перехода государств к всеобщему благосостоянию были ответом на советский вызов. Программа КПСС не обещала коммунизм в классическом понимании, но обещала бесплатные обеды, бесплатный транспорт и коммунальные услуги, а также шестичасовой рабочий день. И это сверх уже достигнутого бесплатного образования, здравоохранения и бесплатных квартир.

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  1. Луенков
    Луенков Сегодня, 21:03
    -6
    Величайший жулик этот Ленин, русофоб и себялюб.
  2. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 21:04
    -5
    Октябрьская Революция повлияла на снижение продолжительности рабочего дня во всем мире.

    Это ложь. 8-и часовой рабочий день ввёл Генри Форд в 1914 году. Большевики вынуждены были в мирное время так же для рабочих ввести американскую норму чисто по идеологическим причинам и больше рабочий долго всё-равно не может выдержать... нужно спать и есть ещё.
    Это старая реклама держалась на монополии КПСС на СМИ.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:36
      0
      Большевики вынуждены были в мирное время так же для рабочих ввести американскую норму чисто по идеологическим причинам

      «Товарищ Сталин ставит великую задачу – добиться 5-часового рабочего дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять работу начал – в 2 часа уже конец, без перерыва.

      Пообедал – и время свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут хорошо?

      Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».

      «Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за страх, не за премию, а за совесть,- таких, которым интересно работать и жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках, а с душой, чтобы развиваться».

      «Спорт – это обязательно для каждого; если рабочий день будет 5 часов – на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет – снова садись на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь – сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь и за сердце в сорок лет хватаешься? Это у нас времени не было, а у тебя есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся и сам её укрепляй».

      «И так – по всему миру»

      Из записей Л. П. Берии.
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 21:17
    +3
    РКП должна поставить себе задачей установить в дальнейшем при общем увеличении производительности труда максимальный шестичасовой рабочий день без уменьшения вознаграждения за труд.
    1919, Ленин
    Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии.
    1952, Сталин
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:19
    -7
    сверх уже достигнутого бесплатного образования, здравоохранения и бесплатных квартир

    про бесплатные квартиры это сказка, бесплатно получали квартиры сотрудники некоторых предприятий, остальные либо должны были вставать в "очередь" на улучшение жилищных условий, либо искать возможность вступить в кооператив, хотя справедливости ради надо отметить что цена кооперативной квартиры была сопоставима с 2я средними годовыми доходами гражданина
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:30
      +1
      И я, и все мои родственники - живём квартирах полученных от Советской власти. А тёща - в купленном ей тогда же кооперативе..

      Вообще - как же я люблю, когда мне рассказывают в каких ужасных условиях я оказывается провёл молодость.. Как меня угнетали кляты коммуняки, как я пух с голода, выл от отсутствия джинсов и жвачки, невыносимо страдал от отсутствия свободы слова и демократии... У-у-у....
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:31
      +2
      Цитата: Владимир80
      остальные либо должны были вставать в "очередь" на улучшение жилищных условий,

      Ну и? Очередники получали квартиры бесплатно. Кооператив - люди хотели больше площади, комнат, другую планировку. Так что никакой сказки. Минус мой.
      Настоящий социализм был при И.В. Сталине. И он же говорил "дайте людям пожить при социализме". Да, история не знаете сослагательных наклонений, но я уверена, что если бы не было ВОВ, СССР показал бы всему миру красоту социализма, и возможно, перешел бы к построению коммунизма.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:26
    -2
    Увы - социализм по Ленину возможен только после победы по всей планете. В условиях жесточайшего противостояния с буржуйским Западом - какие уж тут коммуны.. Тут нужны сверхусилия всего народа, всей страны - а это возможно только при централизованном плановом управлении..
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:29
    -2
    1. Государство не отмерло. Наоборот, сверху добавилась надстройка второго уровня управления - КПСС.
    2. Деньги остались.
    3. Привилегии остались.
    Получилось "государство -синдикат": полностью бесправные крестьяне, пролетариат с правом подавать жалобы в газету Правда, и высший менеджмент в виде кадровых работников, номенклатуры.

    Да, для рядовых членов синдиката часть прибыли выдавалась не деньгами, а социальными льготами, бесплатным жильём и образованием.

    При этом, система умудрялась выжимать труд рядовых членов без остатка - и субботники, и соревнования, и прочий стахановский ударный труд.

    Управление этим синдикатом концентрировалось в руках партийной и государственной элиты, когда эта концентрация достигла максимума, элита перевела свои безналичные привилегии в форму наличности и недвижимости.

    Круг замкнулся.

    Дракон, кусающий себя за хвост.
  7. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 21:31
    +1
    Участвовать в управлении государством должны все граждане.

    Вот этот ключевой постулат, к сожалению, так и не был достигнут. Ну ничего, у нас всё впереди!
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:37
    0
    Цитата: МБРШБ
    Участвовать в управлении государством должны все граждане.

    Вот этот ключевой постулат, к сожалению, так и не был достигнут. Ну ничего, у нас всё впереди!

    Каждый повар сможет управлять государством!