Был ли в СССР социализм в том виде, в котором его представлял Ленин

Летом 1917 года Ленин писал, что переход с социализму - длительный процесс, конкретный ход которого можно будет определить, только начав движение в эту сторону. Но нам, живущим через сто лет, интересна не только политическая тактика, разработанная для совершенно других условий, но и конечная цель.Хотя значительная часть написанного Лениным посвящено тактике и тогдашнему моменту, все же из них можно составить образ будущего, к которому большевики стремились приблизить российское общество. В своей работе "Государство и революция" Ленин писал об отмирании политической функции государства после победы революции и подавления сопротивления эксплуататоров.По замыслу Ленина, пролетариат и беднейшее крестьянство должны были объединиться в коммуны, а то, что осталось от государства, должно объединять действия всех коммун. Ленин, ссылаясь на Энгельса, утверждал, что больше всего свободы на местах предоставляет централистская (унитарная), а не федеративная республика. Общество на местах самостоятельно решает все вопросы, а централизованное государство лишь координирует усилия коммун там, где это необходимо.При социализме уже нет эксплуатации человека человеком и частной собственности на средства производства, что исключает возможность получения нетрудовых доходов. Каждый способный трудиться вознаграждается по труду. А чтобы никто не жульничал, пока не наступило изобилие, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и государства над мерой труда и мерой потребления.Ленин требовал превращения всех граждан в работников и служащих одного синдиката-государства и подчинения этого синдиката государству по-настоящему демократическому, государству Советов рабочих и солдатских депутатов. Участвовать в управлении государством должны все граждане.Однако, свои коррективы внесли реалии Гражданской войны. Коммуны возникали не столько как ячейки самоуправления, сколько как сеть снабжения населения товарами первой необходимости. Учитывая, что значительная часть ресурсов шла на армию, неудивительно, что нормальное снабжение наладить так и не удалось.Также мало что осталось от местного самоуправления. Национализированные заводы получали из центра ресурсы и производственную программу и сдавали всю свою продукцию обратно в центр для централизованного распределения. Перебои со снабжением вызвали недовольство населения, которое, в свою очередь, вызвало НЭП. Размышляя, почему не удалось сразу перейти к социализму, Ленин отвечает на этот вопрос: "Не хватило культуры".Однако, даже если утверждать, что социализм в СССР так и не удалось построить, это никак не обесценивает все достижения СССР.Октябрьская Революция повлияла на снижение продолжительности рабочего дня во всем мире. Сам факт появления рабочего государства улучшил жизнь трудящихся во всех странах. Советский Союз заставил весь мир двигаться к большему равноправию женщин, национальностей и наций. Все варианты перехода государств к всеобщему благосостоянию были ответом на советский вызов. Программа КПСС не обещала коммунизм в классическом понимании, но обещала бесплатные обеды, бесплатный транспорт и коммунальные услуги, а также шестичасовой рабочий день. И это сверх уже достигнутого бесплатного образования, здравоохранения и бесплатных квартир.