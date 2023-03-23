Американский журналист: Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне

Американский журналист Томас Лифсон в своей статье для American Thinker предположил, что в Минобороны Великобритании случилось массовое помешательство. Иначе, со слов автора, как объяснить решение о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, что с большой вероятностью приведет к ядерному конфликту.
Эксперт отметил, что Лондон, видимо, не осознает последствий подобных провокационных действий. Ведь британские власти решили «дразнить» Россию, владеющую крупнейшим ядерным арсеналом и гиперзвуковыми ракетами, которые сегодня не способна перехватить ни одна ПРО в мире.
Лифсон напомнил, что еще в январе в Кремле заявляли о недопустимости поставок Западом подобных боеприпасов для ВСУ. В противном случае российское руководство будет расценивать это как применение «грязной бомбы» со всеми вытекающими последствиями.
Более того, со слов эксперта, к этой теме неслучайно вернулся президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер четко дал понять, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном – оружия с ядерной составляющей, ответные меры будут приняты незамедлительно.
В свою очередь, и глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу предупредил о том, что Запад преодолевает очередную «ступень», приближая мир к ядерному конфликту.
Между тем со слов Лифсона, замминистра обороны Великобритании Голди безапелляционно заявляет о том, что ее страна передаст ВСУ снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger для того, чтобы украинские войска могли более эффективно уничтожать бронетехнику противника.