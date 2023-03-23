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Американский журналист: Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне

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Американский журналист: Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне

Американский журналист Томас Лифсон в своей статье для American Thinker предположил, что в Минобороны Великобритании случилось массовое помешательство. Иначе, со слов автора, как объяснить решение о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, что с большой вероятностью приведет к ядерному конфликту.


Эксперт отметил, что Лондон, видимо, не осознает последствий подобных провокационных действий. Ведь британские власти решили «дразнить» Россию, владеющую крупнейшим ядерным арсеналом и гиперзвуковыми ракетами, которые сегодня не способна перехватить ни одна ПРО в мире.

Лифсон напомнил, что еще в январе в Кремле заявляли о недопустимости поставок Западом подобных боеприпасов для ВСУ. В противном случае российское руководство будет расценивать это как применение «грязной бомбы» со всеми вытекающими последствиями.

Более того, со слов эксперта, к этой теме неслучайно вернулся президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер четко дал понять, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном – оружия с ядерной составляющей, ответные меры будут приняты незамедлительно.

В свою очередь, и глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу предупредил о том, что Запад преодолевает очередную «ступень», приближая мир к ядерному конфликту.

Между тем со слов Лифсона, замминистра обороны Великобритании Голди безапелляционно заявляет о том, что ее страна передаст ВСУ снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger для того, чтобы украинские войска могли более эффективно уничтожать бронетехнику противника.
Автор:
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30 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:14
    +1
    Томас Лифсон в своей статье для American Thinker предположил, что в Минобороны Великобритании случилось массовое помешательство.

    Как Я согласен с этими словами!!!
    Безумцы видимо мечтают, чтоб их острова погрузились под воду. Забывают, что Россия не Ирак, нам точно есть чем ответить.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:28
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Безумцы видимо мечтают, чтоб их острова погрузились под воду. Забывают, что Россия не Ирак, нам точно есть чем ответить.

      А как все просто, сколько запад голову ломал, чтобы начать ядерную войну, а британцы "миленько и простенько", нашли на свою попу приключений. Вопрос - "А стоит ли Украина этого, чтобы началась ядерная война и Британские острова исчезли с лица Земного шара?"
      1. кредо
        кредо Сегодня, 11:48
        +2
        Цитата: carpenter
        А как все просто, сколько запад голову ломал, чтобы начать ядерную войну, а британцы "миленько и простенько", нашли на свою попу приключений. Вопрос - "А стоит ли Украина этого, чтобы началась ядерная война и Британские острова исчезли с лица Земного шара?"

        И бритты и янки усиливают напряжение в зоне СВО не случайно, а потому что уверены в своей безнаказанности и несоразмерном ответе России на бесконечное пересечение англосаксами т.н. "красных линий".
        Так что пока Россия не даст адекватный ответ англосаксам за пределами СВО рассчитывать на то, что они умерят свою наглость просто нет никакого смысла.

        Что касается заражения чернозёма и прекращения поставок зерновых и прочих культур с территории Украины. Всё это словесная лабуда и не имеет никакого отношения к видению мира глазами англосаксов.
        Ну что такого страшного будет для США и той же Великобритании, если земли Украины и части юга России прекратят засеивать из-за их загаженности ураном? Да для них это просто манна небесная и возможность обогатится за счёт удорожания продуктов + большое количество больных на этих территориях с одной стороны приведён к депопуляции населения (над чем работают англосаксы денно и нощно), а с другой это рынок сбыта для своих фармкомпаний.

        Так что куда не кинь всюду у англосаксов будет навар, а что касается остальных так они никому и ничего не обещали такого прекрасного и счастливого на что в ЕС и на Украине наивно рассчитывали. hi
      2. Oldi
        Oldi Сегодня, 12:15
        0
        Ни кто никуда не исчезнет. Вы всерьёз считаете, что из-за этих, пусть грязных, снарядов Россия решится нанести удар по Великобритании ЯО? Это несоизмеримые вещи, ответ будет конвенциональным оружием и к сожалению вряд ли по тем самым туманным островам, опять бриты будут сидеть спокойно и дразнить дальше. Как говориться - скорее по Воронежу врежут! winked Так безопаснее для мира, мы не такие и т.д. и т.п.
      3. 76СССР
        76СССР Сегодня, 12:16
        0
        Цитата: carpenter
        Вопрос - "А стоит ли Украина этого, чтобы началась ядерная война и Британские острова исчезли с лица Земного шара?"

        Да, стОит... Если считать земли, на которых будут применены данные боеприпасы, частью России. Всю Британию топить необязательно - превентивный удар "Посейдона" по приемлемо отдаленным островам, заодно и испытаем. Или как вариант - ударить ракетой по Гримпенской трясине в Графстве Девоншир. Все...
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:34
      0
      И чем по мимо ЯО. То же снарядами с обедненным ураном? Ускорим заражение самых плодородных земель планеты земля?! А кушать они на западе что будут после войны или уже не планировалось, сланец жадностью глаза залил...
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 11:49
      +1
      По идее, достаточно гдето там в океане насыпать гряду островов(и повторять Ы раз) и Гольфстрим скажет "ойвсё".
      Как следствие - вся эта погань типа бритах\шведов\финов\прибалтов подмерзнет конкретно так.
    4. seacap
      seacap Сегодня, 12:01
      +3
      И чем же вы лично ответите, стесняюсь спросить? Ядерной бомбой по Лондону шарахнете или что? Надуем щеки в очередной раз и выскажем озабоченность, или золота на полтонны меньше отправим туда, может быть замки и пентхаусы наших эффективных менеджеров на торги выставим, счета закроем. Выбор богатый, так чем ответим? Вопрос риторический, ответа не требует.
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:12
      0
      В Пентагоне слишком много генералов, которые выросли на голливудских фильмах и считают, что если в ВОВ их пронесло , то и сейчас все пройдет без ущерба для них, а то и с большей выгодой чем тогда!
    6. barclay
      barclay Сегодня, 13:02
      0
      Забывают, что Россия не Ирак, нам точно есть чем ответить.

      Вы, видимо, грозно намекаете на некое чудо оружие или на наш ядерный арсенал. Абсолютно не уверен, что применение со стороны hohlov британских снарядов с обеденным ураном явится поводом для ядерного удара с нашей стороны. Чем мы будем отвечать? Да все тем же, что и до этого. Ничего другого у нас нет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:22
    +1
    Массовое помешательство в НАТО везде.И психоз.При этом отключается разум.Главное одно-лишь бы для наших рукамиводителей это не было одной пустышкой ,ибн "красной линией"
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:31
      +1
      К сожалению именно так и будет. По островам они не ответят ЯО. По протоукрам то же не станут, хотя это для запада ресурс для войны. Мосты через Днепр нам не послужат при потходе войск их подорвут, а количество до сих пор большое.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:34
      +2
      Так, а что меняется? Опять же, те же Челлендежеры/А6 придется бить такими же урановыми снарядами Свинец, для уверенного поражения.
      1. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .И психоз.При этом отключается разум.

      Так началась Первая мировая, Вторая мировая и так начнется Третья мировая, которую уже Матушка земля не вынесет.
  3. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 11:28
    -2
    Можно пару тактических ракет взорвать в нейтральных водах..
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 12:03
      0
      Чем не ответ?
      Пара,зато заставит задуматься..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +1
    в Минобороны Великобритании случилось массовое помешательство.
    И случилось оно не сегодня. Американцы безбашенные по отношению к России, а британцы вообще полностью ориентиры потеряли. Самая гнилая сволота в Европе это англичане и поляки с прибалтами.
  5. Комментарий был удален.
  6. donavi49
    donavi49 Сегодня, 11:33
    +2
    Я не понимаю, а смысл так хвататься за этот повод?

    Вот например, позиция в 2018 году про БВМ:
    Модернизированный танк Т-80БВМ получил возможность использовать бронебойные снаряды серии "Свинец" с сердечником из обедненного урана.

    - У танка доработаны стабилизатор вооружения и автомат заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2", - говорится в опубликованном Минобороны справочнике "Армия России в сравнении".

    "Свинец" - самый мощный из российских бронебойных снарядов, он называется "боеприпасом повышенного могущества" и пробивает любую современную бронетехнику. Проблема его применения на российских танках заключается в том, что габариты снаряда выходят за пределы автомата заряжания и требуют его доработки. Подобная модернизация запланирована для Т-72, Т-80 и Т-90.

    - Снаряды серии "Свинец" имеют сердечник из сплава вольфрама и урана. Это не нарушает международных соглашений. В российской армии такие боеприпасы относятся к категории специальных и хранятся вне обычных арсеналов, - рассказал ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.


    И кстати, вероятно эти снаряды применяли уже в СВО.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:58
      -1
      вероятно эти снаряды применяли уже в СВО.

      Чушь. Не применяли. Никто в мире их не применит на своей земле.
      Малобритые относятся к Украине как к Югославии, Ираку.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:12
        +2
        Они штатные, они есть, также как есть крепкие цели (БМ и БМ2 - на недавнем видео Корнет башней выдержал, 72Б включая и Б3), скоро подъедут еще крепкие цели в виде Лео2А6 и Челленджеров. Их Манго пробивать совсем такое себе.

        Насчет не применит на своей земле - дистанционное минирование, минирование без карт, минирование несамоликвидирующимися минами, развал городов в пригороде Донецка до уровня битого камня.


        Ну, а вот урановые снаряды - это низя применять на своей земле.
    2. Комментарий был удален.
    3. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 12:33
      +2
      Хм, вот, например, инфа из патриотического канала Военный Осведомитель от 10 февраля 2023:
      "Появились первые подтверждения наличия в боекомплектах российских танков новых 125-мм бронебойных оперённых подкалиберных снарядов 3БМ60 «Свинец-2».
      Ранее в БК российских танков, в основном, были замечены только значительно устаревшие 125-мм БОПС «Манго», уже не отвечавшие необходимым критериям для современного боеприпаса. Однако теперь, с появлением в боекомплектах новейших снарядов «Свинец-2», российские танкисты получат возможность поражать поставляемые западные танки в лобовой проекции с гораздо большей дистанции.
      БОПС 3БМ60 «Свинец-2» обладает вольфрамовым сердечником и применяется вместе с метательным зарядом 4Ж96 «Озон-Т» в составе выстрела 3ВБМ23, обеспечивая оценочное пробитие около 700-мм гомогенной стали с двух километров под прямым углом. Практически предельная для отечественных автоматов заряжания длина снаряда в 740-мм позволяет применять его только из новых танков, вроде Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ.      "
      https://t.me/s/milinfolive

      "Разработка бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) "Свинец" началась в 1985 году. На вооружение он был принят в 1991 году. Сердечник боеприпаса изготовлен из уранового сплава. Длина активной части снаряда 63,5 сантиметра.
      Новые подкалиберные снаряды, предназначенные для 125-миллиметровых танковых орудий, покажут в подмосковной Кубинке.
      Об этом сообщила корпорация "Ростех".
      Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.      "
      https://rg.ru/2019/06/24/novye-snariady-svinec-2-i-mango-m-pokazhut-na-armii-2019.html

      Вот Царьград пишет, куда уж патриотичнее: "В бюллетене российского Министерства обороны говорится о том, что у российских танков Т-80БВ появятся снаряды с обеднённого ураном. США уже использовали такие снаряды в Ираке, Афганистане и Сирии. Но использование их Россией сразу вызвало горячие споры.
      Необходимость использования обеднённого урана обусловлена его очень большой удельной массой, которая помогает пробивать утолщенную танковую броню. Но отдельные специалисты называют их "миниатюрными нейтронными бомбами", так как считают, что эти снаряды излучают радиацию в небольших дозах.
      В целом, модернизированный Т-80БВМ имеет улучшенный стабилизатор орудия и механизм заряжания для снарядов 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2". Именно сердечник "Свинца-2" изготовлен из обеднённого урана.      " https://tsargrad.tv/news/nam-mozhno-vam-nelzja-jeksperty-zapada-osparivajut-ispolzovanie-snarjadov-sobednjonnym-uranom-rossijskimi-tankami_176161

      "«Свинец-1» с вольфрамовым сердечником пробивает 700–740 миллиметров гомогенной стали. «Свинец-2», чей сердечник изготовлен из вольфрам-уранового сплава с романтичным названием «Материал Б», прошивает плиту 800–830 миллиметров" https://vpk.name/news/389398_kak_razbit_lob_abramsu.html

      В чем вопрос то? Какой материал в Свинец1 и Свинец2? В Интернете бродят разные данные. Тут настоящие танкисты нужны, они точно знают...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    0
    К чаю угостить гиперзвуком без ЯО пару баз на островах после первого использования этих снарядов на окраине. Без предупреждения, с утреца. За А, должно быть Б, ибо ранее уже предупреждали, сейчас только ответка.
  8. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:45
    -1
    Физику пусть поучит. Услышал слово уран и понеслась
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:55
    -1
    да не будет никакого ответа с нашей стороны, 13 месяцев сво к этому приучили...
  10. T-100
    T-100 Сегодня, 11:56
    0
    в январе в Кремле заявляли о недопустимости поставок Западом подобных боеприпасов для ВСУ. В противном случае российское руководство будет расценивать это как применение «грязной бомбы» со всеми вытекающими последствиями.

    Более того, со слов эксперта, к этой теме неслучайно вернулся президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер четко дал понять, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном – оружия с ядерной составляющей, ответные меры будут приняты незамедлительно.

    Ответ будет на словах. Мы уже приняли ответные меры на накачку оружием, боеприпасами, ударными системами, примем меры и на это. Бумага и микрофон все стерпят.
  11. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:07
    0
    решение о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, что с большой вероятностью приведет к ядерному конфликту.

    Любая поддержка укрофашистов приближает мир к ядрёной, а это решение - лишь один из шагов к неизбежному.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:21
      +1
      Корея - прямое вступление в войну на стороне северян армии Китая при поддержке СССР непосредственно в небе и на земле. У американцев тогда было подавляющее ядерное превосходство с реальной возможностью сжечь в ядерном пламени Союз с Китаем и получить в ответку терпимо (преимущественно в Европе). Фактически тогда был пик разности базовых потенциалов и просто в одну калитку по доставляемым потенциалам.

      Вьетнам - открытая доставка вооружений + отпускники + обучение вьетнамских военспецов и офицеров. Если перевести ситуацию во Вьетнаме на сегодня, это Ф-16 Блок70/72 потоком, партиями по 30-40 машин с упором в подготовку кадров и Джонсонюками за штурвалами в активных БД, Тхаады и ПАК3 последних версий потоком с Джонсонюками за пультами, Абрамсы и Леопарды потоком, Бреди и Пумы потоком. Даже боевые корабли с ПКР. И при этом, открыто, с огромными флагами США в порты Одессы идти, с почетным эскортом ЧФ, и не для остановки и досмотра, а чтобы не просмотреть доставку и вовремя отправить в штаб запрет на нанесение ударов по порту, где разгружается советский, ну то есть американский корабль.
      Сразу же после инцидентов с «Певеком» и «Гришей Акопяном» состоялась беседа советского посла Анатолия Добрынина с советником президента США по национальной безопасности Генри Киссинджером. А 12 мая первый замминистра иностранных дел СССР Василий Кузнецов официально передал послу США Джейкобу Биму ноту протеста. Президент Ричард Никсон, в свою очередь попросил передать Брежневу, что он «сожалеет» о случившемся, особенно из-за гибели советского матроса. Белый дом выразил готовность заплатить деньги за сгоревший теплоход.
  12. okean969
    okean969 Сегодня, 12:17
    -1
    Вот результат прохода "дефензера" (орфография не важна), возле Крыма, русские утерлись раз, утрутся и второй, я сразу говорил - аукнется, сразу надо было топить.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:27
      0
      С проходом англичан у Крыма кто утерся? Боевая стрельба по курсу была? Была - свалили. Про дрон - кто умылся?
  13. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 13:09
    0
    мысля вслух: а не ответить ли буржуям за использование урана обеднённого - ураном обогащённым? (разумеется, не по городам полномасштабно, а чиста по военным объектам, причастным к передаче боеприпасов с U238).
    Глядишь, и элита в РФ переобуется поскорее, когда дорога в любимую заграницу потеряет разумный смысл...