Военное обозрение
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Президент Чехии заявил, что Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву

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Президент Чехии заявил, что Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву

Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву. По словам главы чешского государства, до сих пор его страна активно поставляла Украине оружие, однако, это больше не представляется возможным по причине нехватки рабочей силы для наращивания производства боеприпасов. Заявление прозвучало в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.


Чехия оказывала серьёзную военную поддержку Украине настолько, насколько у неё на это хватало возможностей, но теперь они исчерпаны

– отметил чешский лидер.

В то же время Павел уточнил, что республика обладает некоторым потенциалом в том, что касается систем ПВО и изготовления боеприпасов, но с производством последних государство столкнулось с проблемами, вызванными дефицитом рабочих.

В этой связи он выступил с предложением о привлечении украинских рабочих с тем, чтобы разрешить эту кризисную ситуацию.

Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук

– считает президент.

В ходе беседы с корреспондентом, затронул он и тему одобрения Берлином поставок Киеву немецких танков «Leopard 2», а также поприветствовал решение Словакии и Польши о передаче Украине многоцелевых истребителей МиГ-29. Как утверждает чешский лидер, она всё ещё нуждается в бронетехнике, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для повышения своих боевых возможностей.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:14
    0
    Так старались Петр и Павел, так старались... Что аж надорвались.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:25
      +5
      Цитата: Галеон
      Так старались Петр и Павел, так старались... Что аж надорвались.

      Да нет там никакого надрыва.
      Просто чехи по старой привычки жить сыто и безбедно решили намёками донести до Вашингтона и Брюсселя, что без дополнительных вливаний денежных средств из вне они ничего за свой счёт и даром Украине передавать не будут.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 12:29
        +1
        Цитата: кредо
        они ничего за свой счёт и даром Украине передавать не будут.

        Dívka už nedává zadarmo
        1. Flashpoint
          Flashpoint Сегодня, 12:44
          0
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: кредо
          они ничего за свой счёт и даром Украине передавать не будут.

          Dívka už nedává zadarmo

          Да уж, развелось шалав! laughing
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:14
    0
    Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук

    Глупости Петя несет, кто же позволит пушечное мясо, за станки поставить. За такие слова тебя Байден первого за станок поставит.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 11:18
      0
      Да я думаю, что и сами украинские хлопцы не больно горят желанием встать у станка в гостепреимной Чехии! laughing
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:37
        +3
        Не для этого они в европу рвались что бы у станка стоять.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 11:16
    -1
    А это разве их личная инициатива? Прикажут последнее отдать - отдадут и слова против мне скажут.
  4. Snay
    Snay Сегодня, 11:16
    +1
    Дефицит рабочих? Странно слышать при том что сбежавшие "блакитные" наводнили всю европу.
    Или за еду работать не хотят?
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:19
      +7
      Уехавшие в Европу заявляют, что приехали "жить как люди, а не работать, как ослы".
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 11:16
    -1
    Какие рабочие с Украины? Она не может самостоятельно производить даже патроны.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    -1
    Врёт,может помогать чехами.Но здесь ,проблема.Когда чехи будут возвращаться частями,а не целыми, может возникнуть " Пражская весна".В Праге со шпилями всё нормально,они там есть.
  7. Dym71
    Dym71 Сегодня, 11:22
    +5
    Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук

    Что то знакомое, не правда ли?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    Чехия оказывала серьёзную военную поддержку Украине настолько, насколько у неё на это хватало возможностей, но теперь они исчерпаны
    Клиент выдохся, кто следующий? А так рвали себе пятую точку желая показать все своё фи России, что надорвались.
    Облегчить положение могли бы рабочие с Украины
    А теперь захотелось дешевой рабсилы, что и требовалось ожидать.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:26
    +2
    Нажрётся Европа украинства...
    До рвоты.
    И поделом.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    -1
    Будем посмотреть, как поставит к станку.....
  11. Maluck
    Maluck Сегодня, 11:32
    0
    Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук



    А воевать кто будет?
  12. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:40
    +1
    могли бы рабочие с Украины,


    Ха. Так они не хотят работать и не будут! Вот халяву они обожают... laughing
  13. macgyver
    macgyver Сегодня, 11:46
    0
    О, как ! И где же все чехи? На заработках в Лондоне и Мюнхене? Или просто пропили всех мастеров-умельцев ... а ведь какие механики и ружейники были, люди-легенды, один Антон Лебеда, чего стоит!
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 11:54
      0
      Что же вы предлагаете- двустволки на Украину поставлять?