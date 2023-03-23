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Глава МАГАТЭ: Мы вели переговоры по демилитаризации Запорожской АЭС, но результатов они не принесли

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Глава МАГАТЭ: Мы вели переговоры по демилитаризации Запорожской АЭС, но результатов они не принесли

Руководитель МАГАТЭ прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Из его сообщения становится понятно, что об уходе России из Энергодара не может быть и речи. А именно на отвод российских войск из этого города так рассчитывали представители киевского режима, надеясь ещё и на то, что после этого можно будет начать контрнаступление сразу по двум направлениям на юге.


Рафаэль Гросси:

Мы теперь не говорим о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Мы прекрасно понимаем те новые сложности, которые это может принести. Мы будем в затруднительном положении в плане контроля ситуации.

По словам главы МАГАТЭ, теперь речь идёт о прекращении боевых действий на территории рядом с АЭС.

Такое заявление директор МАГАТЭ сделал в США, выступив на Совете по международным отношениям. У Гросси американские чиновники пытались выяснить, почему до сих пор Энергодар и находящаяся в нём Запорожская АЭС находятся под российским контролем. Такого рода вопросы фактически обнажают планы командования США реализовать стратегию по выводу российских силовых структур из Энергодара, появления там украинских войск одновременно с международными «наблюдателями», а после – начала украинского наступления в сторону Мелитополя и южнее.

Гросси:

Мы вели переговоры по демилитаризации ЗАЭС, но результатов они не принесли. Я предлагал обеим сторонам различные расстояния и территории военного присутствия. Но потом мы поняли, что даже если эти расстояния стороны примут, то это будет некой легитимизацией российского военного присутствия там, чего не могут принять на Украине.

Эти заявления крайне негативно восприняли в Киеве, включая Минэнерго, где требовали от МАГАТЭ «добиться незамедлительного вывода российских войск из Энергодара». Теперь Украина надеется на то, что сможет овладеть Энергодаром в результате наступления.
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:11
    +5
    Вы вели переговоры о СДАЧЕ ЗАЭС ВСУ, и это есть факт месье Дюк(С).
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:18
      0
      Видимо у США созрел план наступления ВСУ (технику и вооружение подвезли и ближайшие области Украины и сформировали "части наступления") в Запорожской области России, поэтому надобность в МАГАТЭ на ЗАЭС на этом этапе у США отпала.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 11:19
      +3
      Так они сразу были на стороне госдепа и банковой-он же на самом первом брифинге не ответил на прямой вопрос американского журналиста"кто обстреливает АЭС?" и промолчал на его слова-"раз молчишь значит окраинцы"
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:11
    +2
    Мы будем в затруднительном положении в плане контроля ситуации.

    Плохи твои дела Рафаэль, не выполнил указания Чумадеда и Госдепа.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    +3
    Меня больше рассмешил заявление Гросси: Для всех была неожиданность ,что я оставил двух наблюдателей на ЗАЭС ,уехав с ЗАЭС без них.Ладно запад там идиотов много эти поверят ,но не мы. lol Ну диверсант,ну нет деверсантище.( по Гузеевой).
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +2
    Мы вели переговоры по демилитаризации ЗАЭС, но результатов они не принесли
    Вот только у Гросси демилитаризация ЗАЭС - передача ее под управление Киева, что абсолютно неприемлемо. А так старался угодить американцам подыгрывая Украине, что даже не скрывал планируемых замыслов.
  6. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 11:30
    -7
    Раз Шарий спрогнозировал, значит сдадут. Если не дипломатическим, то военным путём
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:43
      +2
      У шарик за последнее время с его коментариями проблема,превратился в рупор украинской пропаганды.А стоило только пригрозить высылкой на Украину из Испании.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:55
      0
      это не возможно пока есть есть херсонская и запорожская область, под плацдарм никто не отдаст
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:43
    +1
    А кто этому чудаку дал право раскидываться Российскими землями? Переговорщик некудышный....