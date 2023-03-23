Глава МАГАТЭ: Мы вели переговоры по демилитаризации Запорожской АЭС, но результатов они не принесли

Мы теперь не говорим о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Мы прекрасно понимаем те новые сложности, которые это может принести. Мы будем в затруднительном положении в плане контроля ситуации.

Мы вели переговоры по демилитаризации ЗАЭС, но результатов они не принесли. Я предлагал обеим сторонам различные расстояния и территории военного присутствия. Но потом мы поняли, что даже если эти расстояния стороны примут, то это будет некой легитимизацией российского военного присутствия там, чего не могут принять на Украине.

Руководитель МАГАТЭ прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Из его сообщения становится понятно, что об уходе России из Энергодара не может быть и речи. А именно на отвод российских войск из этого города так рассчитывали представители киевского режима, надеясь ещё и на то, что после этого можно будет начать контрнаступление сразу по двум направлениям на юге.Рафаэль Гросси:По словам главы МАГАТЭ, теперь речь идёт о прекращении боевых действий на территории рядом с АЭС.Такое заявление директор МАГАТЭ сделал в США, выступив на Совете по международным отношениям. У Гросси американские чиновники пытались выяснить, почему до сих пор Энергодар и находящаяся в нём Запорожская АЭС находятся под российским контролем. Такого рода вопросы фактически обнажают планы командования США реализовать стратегию по выводу российских силовых структур из Энергодара, появления там украинских войск одновременно с международными «наблюдателями», а после – начала украинского наступления в сторону Мелитополя и южнее.Гросси:Эти заявления крайне негативно восприняли в Киеве, включая Минэнерго, где требовали от МАГАТЭ «добиться незамедлительного вывода российских войск из Энергодара». Теперь Украина надеется на то, что сможет овладеть Энергодаром в результате наступления.