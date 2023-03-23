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Американская пресса: Руководство Евросоюза использует Украину для борьбы за власть

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Американская пресса: Руководство Евросоюза использует Украину для борьбы за власть

Глава Евросовета Шарль Мишель в рамках активной подготовки к очередным выборам в 2024-м году усиленно "рекламирует" себя при каждом удобном случае, в том числе в попытках превзойти главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.


Как утверждает американское издание Politico со ссылкой на источники в руководстве Евросоюза, недавний визит Шарля Мишеля в Киев был всецело посвящен этой цели.

По данным источников издания, многие высшие западные чиновники используют Украину в качестве одного из инструментов в борьбе за власть. При этом и фон дер Ляйен, и Мишель считают себя своеобразными "президентами ЕС" несмотря на то, что такой должности не существует в принципе.

Мишель неожиданно и без предупреждения посетил Киев 19 января — за две недели до даты, на которую было назначено проведение официального саммита стран ЕС-Украина. Эта одиночная поездка была многими воспринята как попытка перехватить инициативу у Еврокомиссии, накануне неожиданного визита Мишеля объявившей о своих планах направить в Киев группу своих членов.

Шарль Мишель еще до начала активной фазы украинского кризиса в 2021-м использовал для оказания давления на фон дер Ляйен и инструмента в борьбе за власть свой визит в Турцию, где, по данным источников Politico, занял место рядом с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, изначально предназначавшееся для главы Еврокомиссии. С тех пор испорченные этим поступком Мишеля отношения между Мишелем и фон дер Ляйен так и не восстановились.
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Использованы фотографии:
Европарламент
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2 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:59
    +2
    Американская пресса: Руководство Евросоюза использует Украину для борьбы за власть
    Какие шалунишки. request А я вся в белом и пушистая..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:02
    +1
    Какие европейские политики самоуверенные,
    результы выборов будут зависеть только от России.Победим,нам их отдадут на суд ,вместе с МУСом.