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Командующий Сухопутными войсками ВСУ намекнул на контрнаступление украинских формирований под Артемовском

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ намекнул на контрнаступление украинских формирований под Артемовском

Украинские войска могут перейти в контрнаступление на Артемовском направлении. Такую возможность отметил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.


По утверждению Сырского, в Артемовске и окрестностях российские силы представлены подразделениями ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что «вагнеровцы» действуют отчаянно, но несут потери, и украинские формирования собираются этим воспользоваться по типу действий под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Ранее командование ЧВК «Вагнер» предупреждало о концентрации сил ВСУ для контрнаступления под Артемовском. Об этой возможности сообщал и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Сейчас украинские формирования могут накапливать личный состав, военную технику и вооружение для попытки перехода в контрнаступление.

Однако пока никаких действий в данном направлении не предпринимается. Единственными примерами контратак украинских формирований можно назвать их действия возле ключевых автомобильных дорог, связывающих Артемовск с другими городами, все еще остающимися под контролем киевского режима.

Прежде всего, это дороги на Константиновку и Часов Яр, по которым осуществляется снабжение засевшей в Артемовске украинской группировки. Но и российские силы демонстрируют высокую активность на данных участках, устанавливая огневой контроль практически над всеми маршрутами снабжения ВСУ в городе.
Автор:
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:15
    +6
    Ну наверно скоро и карты начнут в Твиттер выкладывать...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:19
      +1
      За одного битого двух небитых дают. Второго купянска не получится, - подготовленная оборона. А Сами укрозольдатен говорят , что Вагнер если берет позицию, то тут же окапывается и формирует район обороны, в отличие от остальных.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:30
        -3
        Цитата: Маз
        и формирует район обороны, в отличие от остальных.

        Ситуация с музыкантами может зеркально поменяться в таком случае... если кто нибудь в МО неприминет этим воспользоваться.
      2. alovrov
        alovrov Сегодня, 11:34
        -1
        Вагнер в любом случае не удержит 50 тыс рыл на бронетехнике с поддержкой арты, рсзо и авиации. Это невозможно. Будет прорыв. А вот есть ли готовность закрыть брешь мобильными резервами МО РФ - неизвестно. С очень большой вероятностью такой готовности нет. В связи с чем фронт может тупо обвалиться.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:43
          +3
          Цитата: alovrov
          Вагнер в любом случае не удержит 50 тыс рыл на бронетехнике с поддержкой арты, рсзо и авиации. Это невозможно. Будет прорыв
          Прорыв куда? И что мешало укроармии использовать 50 тыс рыл на бронетехнике с поддержкой арты, рсзо и авиации для того, что бы не допустить почти полного окружения? И с чего бы это фронту тупо обваливаться (что бы это не означало)?
          1. alovrov
            alovrov Сегодня, 11:52
            -7
            Прорыв не куда, а для чего. Маневр на окружение наступающей группировки ваще то классика. Особенно когда на флангах итальянцы и румыны... тьфу, ну... и так понятно кто. Когда наступающая группировка попадает в котел, а за ней нет мобильных резервов - остается дырка, в нашем случае километров 50. В которую на броневиках можно до Луганска за день доехать.
          2. Летунъ
            Летунъ Сегодня, 11:59
            -2
            Цитата: nik-mazur
            И что мешало укроармии использовать 50 тыс рыл на бронетехнике с поддержкой арты, рсзо и авиации для того, что бы не допустить почти полного окружения?

            Юру Подоляку почитываете?
          3. alovrov
            alovrov Сегодня, 12:09
            +2
            И да, "почти полного" окружения не бывает. Как и второй свежести. Вагнер не смог окружить Бахмут, это надо признать.
        2. Arifon
          Arifon Сегодня, 13:15
          0
          "А вот есть ли готовность закрыть брешь..."
          Какую брешь, где брешь?! Ты это того, не брешь раньше времени!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: Nexcom
      Ну наверно скоро и карты начнут в Твиттер выкладывать...

      В информационном пространстве сейчас идёт такая же война как и на поле боя, поэтому бесконечные намёки разных начальников ВСУ о контрнаступлении под Артёмовском могут быть как правдой так и вымыслом - в случае правды создать у противоположной стороны ощущение что это ложь, а в случае вымысла создать у противоположной стороны ощущение что это правда.
      За разглагольствованием всушных прихвостней явно просматривается англосаксонское разведсообщество.
      1. alovrov
        alovrov Сегодня, 11:47
        -2
        ВСУшные прихвостни разглагольствуют прежде всего о петере наступательного потенциала ВСУ и раздершгивании резервов. И наши "эксперты" с удовольствием это тиражируют по всем утюгам. Вот тут уши англосаксов и просматриваются. А концентрацию войск трудно скрыть, как и то, что работать по ней видимо запрещено. Вот тут тоже начинает кое что просматриваться.
    3. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 12:14
      +1
      У меня только один вопрос.. он когда намекал, он подмигнул?
  2. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:23
    +3
    Так никто и не скрывает, что наступление будет. И на Запорожском направлении прежде всего. Под Харьковом тоже никто ничего не скрывал. Из каждого утюга об этом вещали. А для кого-то это оказалось полной неожиданностью. Интересно, а теперь тоже будет неожиданно? Опять будут "непростые решения, жесты доброй воли, перегруппировки" и т.д. Или чему-то научит история....
  3. alovrov
    alovrov Сегодня, 11:32
    -6
    Также как и в случае наступления под Харьковом всем абсолютно очевидны направления обоих ударов ВСУ - Бахмут и Мелитополь. Но также как и в прошлый раз нет ни одного свидетельства о том, что МО РФ готово к отражению ударов. Работа по резервам не ведется, логистика ВСУ работает крайне эффективно, ПВО усиливается, авиация на указанных направлениях активизируется и работает практически безнаказано. "Полеты в один конец" есть только в воображении конашенковцев. Есть и другие очень нехорошие указатели на то, что готовности к отражению ударов нет и есть готовность к чему то другому. И да - глухой обороной войны не выигрываются, равно как и штурмами в лоб в самом сильном участке обороны.
    "Перемалывание" русскоязычных мужиков под Бахмутом в сражении за домик паромщика в военном отношении не значит вообще ничего.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:39
      +2
      Цитата: alovrov
      "Перемалывание" русскоязычных мужиков под Бахмутом в сражении за домик паромщика в военном отношении не значит вообще ничего
      А что в военном отношении имеет значение? Захват и удержание территорий? Разрушение днепровских мостов? Удар ядрёным зарядом по Банковской?
      1. alovrov
        alovrov Сегодня, 11:44
        0
        В военном отношении, как говорил Клаузевиц, имеет значение разгром армии противника. Армии, а не партизан и не народного ополчения. А бандеровская армия спокойно формируется, обучается, концентрируется в дальнем и ближнем тылу. Никто ее не трогает. Как тупо начали так, как двоечники и продолжаем.
    2. Arifon
      Arifon Сегодня, 13:19
      0
      "Но также как и в прошлый раз нет ни одного свидетельства о том, что МО РФ готово к отражению ударов..."
      Я стесняюсь спросить - а какие свидетельства должны быть у Вас?! Вы кто?!
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:41
    +1
    Подготовку масштабного наступления скрыть не возможно. Поэтому и не скрывают. А наоборот , озвучивают , рассказывают.
    И не обязательно бить по Вагнерам, можно и потоньше места найти, там где мобики.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +1
    Действительно "странная" война - командующий сухопутными войсками ВСУ сообщает о месте наступления. Каждый хочет оказаться хитрее противника.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:50
    +1
    Думаю, что удар и попытка прорыва будет. Но, не обязательно там, где "намекнули". А, вот готов ли ГШ к такому развитию событий? Или, как всегда- неожиданно и коварно, значительными силами и т.д. и т п.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 12:10
      -1
      Есть мнение , что мобилизованные даже пытаться не будут , многие. А просто возьмут ноги в руки иии кааак помчаться к границам 91 года.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:03
    -1
    Если штабные генералы знают, что им ничего не будет за разгром "Вагнера", они вполне могут им пожертвовать ради карьерных интересов. Ведь когда все воюют плохо, никто не виноват, но если кто-то один справляется лучше, возникают нехорошие мысли. А если его не будет, то опять будет благостная картина.
    Обратная связь, ничего личного. Только стимул-реакция.
  8. Everevil
    Everevil Сегодня, 12:17
    +1
    ...украинские формирования собираются этим воспользоваться по типу действий под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

    И как и в прошлый раз этого не скрывают. Главное, чтобы ситуация не повторилась с нашей стороны. Будем надеяться, что наше командование всё же учится на ошибках.
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:38
    0
    Все эти заявления об наступлении укро-нацисткой стороны, напоминает советский мультфильм «Ограбление по…», а конкретное ограбление банка по Итальянски.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:42
    0
    По этому вопросу очень ясно. Украинское контрнаступление объявлялось неоднократно, и на этот раз фактора внезапности нет, поэтому надо понимать, что военное командование предпримет необходимые меры для его нейтрализации.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:06
    0
    Командующий Сухопутными войсками ВСУ

    Он называется - командующий ук.ро.ве.р.ма.хта. Что за болезненная толерантность?