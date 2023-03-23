Командующий Сухопутными войсками ВСУ намекнул на контрнаступление украинских формирований под Артемовском

Украинские войска могут перейти в контрнаступление на Артемовском направлении. Такую возможность отметил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.По утверждению Сырского, в Артемовске и окрестностях российские силы представлены подразделениями ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что «вагнеровцы» действуют отчаянно, но несут потери, и украинские формирования собираются этим воспользоваться по типу действий под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.Ранее командование ЧВК «Вагнер» предупреждало о концентрации сил ВСУ для контрнаступления под Артемовском. Об этой возможности сообщал и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Сейчас украинские формирования могут накапливать личный состав, военную технику и вооружение для попытки перехода в контрнаступление.Однако пока никаких действий в данном направлении не предпринимается. Единственными примерами контратак украинских формирований можно назвать их действия возле ключевых автомобильных дорог, связывающих Артемовск с другими городами, все еще остающимися под контролем киевского режима.Прежде всего, это дороги на Константиновку и Часов Яр, по которым осуществляется снабжение засевшей в Артемовске украинской группировки. Но и российские силы демонстрируют высокую активность на данных участках, устанавливая огневой контроль практически над всеми маршрутами снабжения ВСУ в городе.