Украинская пресса сообщила о ракетном ударе ВС РФ по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

Сегодня российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по расположению украинских формирований на территории коксохимического завода в Авдеевке. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Украины Мусы Магомедова.По утверждению депутата, было зафиксировано не менее трех «прилетов» российских ракет по территории Авдеевского коксохимического завода. Ранее данное предприятие называли главным потенциальным рубежом обороны украинских войск в случае российской атаки на Авдеевку.Украинская пресса сообщает, что на территории завода может находиться пункт дислокации боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Известно, что на заводе оборудовано не менее четырех бомбоубежищ с пунктами размещения украинских военнослужащих.Территория завода, построенного в советское время, идеально подходит для ведения обороны в случае прорыва российских войск в Авдеевку. Между тем, ранее британская разведка называла Авдеевку следующей перспективной целью российских войск после Артемовска, отмечая высокую активность ВС РФ именно на Авдеевском направлении.Отметим, что Авдеевка имеет для ВСУ стратегическое значение. С 2014 года неподалеку от нее проходит линия боевого соприкосновения российских и украинских формирований. Украинские формирования, базирующиеся на территории Авдеевки, регулярно обстреливают ближайшие населенные пункты Донецкой Народной Республики, включая и сам республиканский административный центр Донецк. Уничтожение украинских войск в городе будет означать ликвидацию угрозы обстрелов ДНР с Авдеевского направления.