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Украинская пресса сообщила о ракетном ударе ВС РФ по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

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Украинская пресса сообщила о ракетном ударе ВС РФ по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

Сегодня российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по расположению украинских формирований на территории коксохимического завода в Авдеевке. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Украины Мусы Магомедова.


По утверждению депутата, было зафиксировано не менее трех «прилетов» российских ракет по территории Авдеевского коксохимического завода. Ранее данное предприятие называли главным потенциальным рубежом обороны украинских войск в случае российской атаки на Авдеевку.

Украинская пресса сообщает, что на территории завода может находиться пункт дислокации боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Известно, что на заводе оборудовано не менее четырех бомбоубежищ с пунктами размещения украинских военнослужащих.


Территория завода, построенного в советское время, идеально подходит для ведения обороны в случае прорыва российских войск в Авдеевку. Между тем, ранее британская разведка называла Авдеевку следующей перспективной целью российских войск после Артемовска, отмечая высокую активность ВС РФ именно на Авдеевском направлении.

Отметим, что Авдеевка имеет для ВСУ стратегическое значение. С 2014 года неподалеку от нее проходит линия боевого соприкосновения российских и украинских формирований. Украинские формирования, базирующиеся на территории Авдеевки, регулярно обстреливают ближайшие населенные пункты Донецкой Народной Республики, включая и сам республиканский административный центр Донецк. Уничтожение украинских войск в городе будет означать ликвидацию угрозы обстрелов ДНР с Авдеевского направления.
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27 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:28
    +6
    Промка вокруг завода чуть не более самого завода и здания капитальные. Тяжело брать будет. Измором бы их задавить. Чтоб людей поберечь
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: Маз
      Промка вокруг завода чуть не более самого завода и здания капитальные. Тяжело брать будет. Измором бы их задавить. Чтоб людей поберечь


      Вот не был там никогда. И судя по публикациям, там завод на заводе, при том не маленькие! Тяжеловато нашим ребятам в такой плотной застройке..
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: Маз
      Промка вокруг завода чуть не более самого завода и здания капитальные. Тяжело брать будет. Измором бы их задавить. Чтоб людей поберечь

      Похоже, что наиболее приемлемыми будут два варианта - окружение Авдеевки и взятие засевших измором либо выравнивание с землёй убежищ и строений над ними с применением ФАБ и УПАБ.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:28
    -1
    Украинская пресса сообщила о ракетном ударе ВС РФ по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе
    Лучше позже, чем никогда.
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:28
    +3
    Какой смысл наносить удары по Авдеевке ракетами (имеется в виду крылатые и баллистические ракеты)? Там всё простреливается артиллерией и РСЗО, работает авиация. Что-то уkры перепутали.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 11:38
      -4
      Какой смысл вообще по нему наносить удары? Немцы в 41 не взяли ни один УР, дойдя до Москвы. Всегда проходили в самых слабых местах. Зачем брать сильно укрепленные УРы в 21 веке - загадка Академии Генштаба.
      1. Romeo
        Romeo Сегодня, 11:50
        +3
        нет цели проходить и идти дальше на Киев. Есть цель прекратить обстрелы Донецка, а для этого нужно брать УР, ТАК КАК ОБСТРЕЛЫ ОТТУДА.
        1. alovrov
          alovrov Сегодня, 12:12
          0
          Логика понятна, видимо так и в арбатском военном округе размышляют, у них тоже видимо бытовое мышление и историю военного дела они сдавали по звонку. Чтобы взять УР его не обязательно штурмовать. Вот бл...ть с...ка ЭТО ТОЖЕ НЕПОНЯТНО?
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 12:10
        0
        У советских войск т.н. "эшелона прикрытия" был строжайший приказ "на провокации не поддаваться, огня не открывать, в бой не вступать - договариваться с противником..." Поэтому приграничные сражения, как правило, заканчивались пленением огромных масс войск КА ( а что означало "договариваться с противником" ? ), а позади были УР-ы, не занятые войсками и без вооружения... Далее сплошного полноценного фронта аж до самой Москвы и Ленинграда создать не удалось.
        1. alovrov
          alovrov Сегодня, 12:27
          0
          Настоящие УРы были на линии Сталина. Далеко от новой границы и занимались войсками. Только немцы большинство их тупо объехали.
          1. Магог_
            Магог_ Сегодня, 13:02
            0
            Далеко от новой границы и занимались войсками.
            Были брошены, разоружены и не могли быть заняты войсками за считанные дни без соответствующих планов, обеспечения, да и самих войск... Следующий эшелон выстраивался на линии Смоленск - Луга из войск, наспех сформированных, без должного обеспечения ( например, топографическими картами, связью ), прикрытия с воздуха и вооружения, "с колёс". Поэтому немцы действовали "зряче", а мы как слепые и глухие...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:39
      -1
      Мы просто обсуждаем "новость",выложенную хохлопрессой..Все,это можно кинуть в мусор
  4. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 11:33
    +2
    Продвижение есть там, где работает авиация. Не сочтите меня Капитаном Очевидностью)
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:49
      0
      Продвижение есть там, где работает авиация.


      Со времён ВОВ победить может только тот, кто имеет преимущество, а лучше господство в воздухе.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:33
    +2
    Уничтожение украинских войск в городе будет означать ликвидацию угрозы обстрелов ДНР с Авдеевского направления.


    Так значит надо уничтожать всеми средствами! И чем быстрее, тем лучше!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:51
      -1
      надо уничтожать всеми средствами

      Ты Вы шо! Мы ж такие хуманисты, хуманисты.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:35
    +1
    Вот теперь сортируй кокс отдельно ,всушники отдельно..Надеюсь " сепараторщиков" ( от слова сепаратор, а то счас привяжутся некоторые)в плен достаточно взяли.
  7. Грица
    Грица Сегодня, 11:38
    0
    Интересно, какими ракетами нанесли удар? Искандеры и Калибры - было бы слишком расточительно. Почему бы не использовать Точки-У, которых у нас на хранении завались? Мне вообще, зачем использовать дорогие ракеты там, где достает артиллерия, РСЗО. Ну, положим, снарядом не так велик урон. Но для этого есть авиабомбы и Авдеевка не в центре Украины находится, чтобы туда долететь, подвергая себя опасности.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:47
      0
      А не всё равно ,лишь бы БЧ от 500 кг и желательно обьёмно - детонирующая.
    2. ugos
      ugos Сегодня, 11:57
      0
      Сие есть великая тайна и зиждется она на доброте человеческой нашего руководства. типа: ''Уходите человече, подобру поздорову, ведь мы с вами один народ были, и негоже нам по вам авиабомбой пулять.
      [Сарказм если что. кто в юмор умеет...]
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:39
      0
      "Почему бы не использовать Точки-У, которых у нас на хранении завались?"///
      ---
      Это один раз обсуждалось на форуме.
      Была инфа, что старые Точки-У взрывоопасны на старте.
      У них как-то расслаивается твердое топливо от старости.
      И вместо полета происходит пожар и взрыв.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:47
    +2
    Почему ракетный? Только 3(((
    Почему не ФАБ-9000 пару десятков?
    Неужели сталинские бомбы кончились?
    Неужели ПВО ВФУ настолько моцное, что даже на время локально над ЛБС придавить нельзя? Ок. Тогда - планирующими 333!
    Нужно беречь живую силу. Никаких стрелковых. Жизнь одного нашего бойца дороже жизни десятков тыс. укрофашистов.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 12:05
      0
      ФАБ-9000 с тележки кидать будешь?
      Нет? А с чего?
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:50
    0
    и ФАБами потом пройтись не мешало бы , чтобы сравнять с землей
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:01
    -1
    Конечно, если бы все последние годы и немаленькие средства не были бы бездарно потрачены на всякие биатлоны, показухи и дарсты, и если бы была нормальная селекция генералитета, то возможно проблема "промок" решалась бы проще. Окружили, обложили, отрезали снабжение, выждали, не торопясь зашли, приняли пленных. Но, имеем, что имеем- на острие- "музыканты", а не отмобилизованная, подготовленная, обученная, снабженная и мотивированная кадровая армия.
    Р. S. А, мызкантам-честь и слава!
  11. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 12:04
    0
    Вот уничножили все эти зарин-зоман-иприты, небось даже хлора\черемухи нет. Зря.
    А так, это ведь идеально для нычек ниже уровня земли.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    0
    А чего народ возбудился так? Инфа о ракетном ударе из окраины, завтра они скажут, что ядрен батон взорвали. Прилетело там от "Урагана" или "Смерча" - тоже ракета..... А народ уже Калибры не туда расходуем, куда смотрит министр.... Может умные какие бомбы были или еще чего.... Те пургу гонят, а наши диванные разгоняют...., если судить по Кимке, то мы только С-300 и пуляем.....