Соединенные Штаты намереваются наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

В преддверии Дня воли Беларуси 25 марта заместитель госсекретаря выразила неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему для Беларуси

Соединенные Штаты не оставляют попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Республике Беларусь, намереваясь использовать для этого так называемую несистемную оппозицию. Состоит она из граждан Белоруссии, в том числе бывших, после неудачной попытки госпереворота в 2020-2021 годах сбежавших за границу. Во главе этого движения, спонсируемого западными структурами, стоит бывший кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская, разъезжающая в поисках политической и финансовой поддержки по Европе и США.После встречи с Тихановской в Вашингтоне с заместителем главы Госдепа Уэнди Шерман американское внешнеполитическое ведомство выпустило специальный пресс-релиз. В нем, в частности, говорится о намерении США начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии с конца 2023 года.— сказано в пресс-релизе Госдепартамента США.Тихановская и Шерман сообщили, что рассчитывают привлечь к диалогу с белорусской оппозицией разные органы госструктур США и Белоруссии. Возможно, что в таком процессе поучаствуют и политические деятели, представители гражданского общества, независимые СМИ, правозащитники, юристы, профсоюзные организации и простые граждане. О чем будет вестись диалог, представитель Госдепа и Тихановская не уточнили.В декабре прошлого года Еврокомиссия выделила на поддержку белорусских оппозиционеров, эмигрировавших из страны, 25 миллионов долларов. Подразумевается, что денег хватит на обеспечение стипендиями 450 гражданских активистов и приглашение еще пятисот деятелей в ЕС.На фоне таких действий Запада по вмешательству во внутренние дела суверенного государства становится более чем понятным решение белорусских властей, принятое в середине марта этого года, ввести высшую меру наказания за госизмену в отношении чиновников и военных. На сегодня Белоруссия является единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, в которой не действует мораторий на смертную казнь.