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Соединенные Штаты намереваются наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

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Соединенные Штаты намереваются наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

Соединенные Штаты не оставляют попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Республике Беларусь, намереваясь использовать для этого так называемую несистемную оппозицию. Состоит она из граждан Белоруссии, в том числе бывших, после неудачной попытки госпереворота в 2020-2021 годах сбежавших за границу. Во главе этого движения, спонсируемого западными структурами, стоит бывший кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская, разъезжающая в поисках политической и финансовой поддержки по Европе и США.


После встречи с Тихановской в Вашингтоне с заместителем главы Госдепа Уэнди Шерман американское внешнеполитическое ведомство выпустило специальный пресс-релиз. В нем, в частности, говорится о намерении США начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии с конца 2023 года.

В преддверии Дня воли Беларуси 25 марта заместитель госсекретаря выразила неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему для Беларуси

— сказано в пресс-релизе Госдепартамента США.

Тихановская и Шерман сообщили, что рассчитывают привлечь к диалогу с белорусской оппозицией разные органы госструктур США и Белоруссии. Возможно, что в таком процессе поучаствуют и политические деятели, представители гражданского общества, независимые СМИ, правозащитники, юристы, профсоюзные организации и простые граждане. О чем будет вестись диалог, представитель Госдепа и Тихановская не уточнили.

В декабре прошлого года Еврокомиссия выделила на поддержку белорусских оппозиционеров, эмигрировавших из страны, 25 миллионов долларов. Подразумевается, что денег хватит на обеспечение стипендиями 450 гражданских активистов и приглашение еще пятисот деятелей в ЕС.

На фоне таких действий Запада по вмешательству во внутренние дела суверенного государства становится более чем понятным решение белорусских властей, принятое в середине марта этого года, ввести высшую меру наказания за госизмену в отношении чиновников и военных. На сегодня Белоруссия является единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, в которой не действует мораторий на смертную казнь.
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Использованы фотографии:
Сайт Госдепа США
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    +1
    США хочет лишится N ое количество денег.Навальный не научил,так он сидит,а в Белоруссии будут лежать.Где послиха США в Белоруссии,к нам вот приехала,не побоялась.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:15
      +1
      А чего им бояться..?"Бери,я себе еще нарисую"(с)Попандопуло..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:22
        0
        Вот в том и дело ,рисовать доллары опасно,им наоборот надо сдувать долларовый пузырь.Пока ЕС ,с Англией и Японией помогают.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:28
          0
          Чем только не пожертвуешь,только ради того что бы нагадить России hi
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      США хочет лишится N ое количество денег.Навальный не научил,так он сидит,а в Белоруссии будут лежать.Где послиха США в Белоруссии,к нам вот приехала,не побоялась.

      Белоруссия это не Россия, там с агентами Запада церемониться не будут...
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:12
    0
    Мда.... и все возможности у них для этого есть . Будут пытаться расшатать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:17
      0
      Есть все...Только для толпы,кроме речевок и подаренной "бульбы с наполнителем",нужен еще и "лидер".Желательно-отморозок.Светка на эту роль явно не катит
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: kaufman
      Мда.... и все возможности у них для этого есть . Будут пытаться расшатать.

      Будут. Расшатают. Собственную лодку.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:13
    +1
    Некроманты какие-то, Гуайдо бы еще откопали.....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: Uprun
      Некроманты какие-то, Гуайдо бы еще откопали.....

      Тот свой кусок заглотил и на дно залёг, переваривает...
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:16
    +1
    Вот щаз нипонел. То есть раньше у США с белорусскими гражданами, которым они дают деньги был монолог, а сейчас его переделают в диалог? И шо они надеются услышать с той стороны, чего не слышали раньше?
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:17
    0
    В декабре прошлого года Еврокомиссия выделила на поддержку белорусских оппозиционеров, эмигрировавших из страны, 25 миллионов долларов. Подразумевается, что денег хватит на обеспечение стипендиями 450 гражданских активистов и приглашение еще пятисот деятелей в ЕС.


    Змагаров банально покупают. Конфеткой трясут перед лицом. Потом отрабатывать вложенное заставят.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 12:20
    0
    Вот так котлета! 25 лямов осваивает за год, и не поперхнётся, даром что мутить воду в Беларуси - дохлый номер!
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:20
    0
    говорится о намерении США начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии с конца 2023 года.

    Как-же надоели эти вездессущие твари из-за лужи....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    0
    Тихановская и Шерман сообщили, что рассчитывают привлечь к диалогу с белорусской оппозицией разные органы госструктур США и Белоруссии
    Было бы интересно посмотреть кто из "органов госструктур Белоруссии" пожелает порассуждать с Тихоновской и через сколько минут окажется в КГБ Белоруссии. Ладно Тихоновская д.ура, но представители Сша неужели не видят, что ставят на не просто хромую, а безногую лошадь?
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:29
    0
    В преддверии Дня воли Беларуси 25 марта заместитель госсекретаря выразила неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему для Беларуси

    То-то Тихановская в штаты за указаниями моталась. Ещё одна овца себя великим лидером возомнила. Только Беларусь это не Украина - батька сразу все скакалки отшибёт и кружевные трусики в задницу запихает
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:31
    0
    Соединенные Штаты намереваются наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

    Ждем теперь демократизации.
    Но Батька точно справиться с этими дерьмократами.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:37
    0
    Что есть "демократическое" движение Белоруссии ? То что держится на деньгах США и желает стране развал ...................ну и на хрен метлой тогда их.Я Бацку 100% поддерживаю
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:50
    0
    Диалог они найти хотят. Ну ну, после всех их выходок ктож в массах в амекикан дрим то теперь поверит? Пару индивидуумов можно купить но в массы идею уже не закинуть. Сами посторались ее изнистожить.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:04
    0
    Ясен пень, там тоже есть свои "украинци". Пора налаживать диалог с порабощенными народами америки