Военное обозрение
Войти Регистрация

Китайские военные заявили, что американский эсминец USS Milius незаконно вошел в территориальные воды страны

17
Китайские военные заявили, что американский эсминец USS Milius незаконно вошел в территориальные воды страны

Как передаёт арабский спутниковый телеканал «Аль-Джазира», китайские военные заявили, что американский эсминец USS Milius сегодня незаконно вошел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море.


Военные добавили в заявлении, что эсминец с крылатыми ракетами пересек водную границу вблизи Парасельских островов.

В Пекине отметили, что военно-морские и военно-воздушные силы страны следят за эсминцем США и предупредили его экипаж о необходимости покинуть территориальные воды Китая.

По словам официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли, китайские силы постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности и в случае необходимости примут все меры для решительной защиты национального суверенитета, безопасности, мира и стабильности в Южно-Китайском море.

С другой стороны, в ВМС США опровергают, что эсминец USS Milius шёл в территориальных водах Китая, а говорят, что это были международные воды. Здесь следует добавить, что Парасельские острова, в районе которых двигался американский эсминец, представляют собой группу спорных островов между Китаем и Вьетнамом в Южно-Китайском море. В Китае считают воды вокруг островов своими, а США называют их международными. При это сам проход близ островов носит со стороны США явно провокационный характер.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/United States Navy, Mass Communication Specialist Seaman Mark Patterson II
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:15
    +3
    Топить надо однозначно!!! Пинды все равно начнут войну, а оттягивание неизбежного приведет лишь к ещё большим потерям и все равно виновный будет слабый!
    П.с. ну пускай не топить но пару пусков надо бы сделать. Пускай отбивают но яйца надо демонстрировать.... Если есть конечно
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:18
      +2
      Китай готов топить американский эсминец в разы меньше, чем Россия была готова т опить британский.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:23
        +1
        Ну,самолет-разведчик у себя они посадили..
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 12:30
      0
      Наши должны научить китайцев навалу. После этого наглосаксы сразу будут убегать как-только заменят, что их вычислили...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:15
        0
        Наши должны научить китайцев навалу.

        Тут дело пахнет красными линиями.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: Аргон
      Топить надо однозначно!!!

      Ну это всё эмоции, а вот пара 055-ых в сопровождение этого американца куда более серьёзно бы смотрелись, нежели слова...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:19
    +2
    Вот и посмотрим на реакцию коммуниста Си.
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:27
    0
    Это, видимо, является второй «красной линией»...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +1
    Американцы не были бы американцами "несущими демократию", чтобы не попытаться спровоцировать своего противника коим они считают Китай. В Черном море нарываются, в Южно-Китайском тоже. Ну неймется, зудит.
  5. kot423
    kot423 Сегодня, 12:28
    0
    Цитата: Аргон
    Топить надо однозначно!!!

    Не топить, а навалом выкинуть - знатная плюха по имиджу матрасов будет.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:28
    +1
    Надо бы китайскую прессу проштудировать ,может фотки есть.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:29
    -1
    Горячим финским парням...
    Никто из нас не бывает готов к смерти. (Дж. Мартин)
    Поэтому... как говорил тов. Сухов: "Лучше ещё немножко помучится."
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    Бриты тоже считали воды у Крыма международными и окраинскими, вложили по курсу боевыми - свалили..... Перехватывать и вытеснять, не понимают- топить однозначно, если считаешь это своими водами, плевать, что кто-то не признает это. Дрон полосатых не даст соврать.
  9. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 12:32
    +1
    La Chine et la Russie doivent choisir un représentant Indien (Indien d'Amerique, tel Sioux ou autre Comanche...) qu'il reconnaitront comme représentant légitime du pays (comme le font les u.s avec leurs pantins navalny et autre guaido...) et considerer les u.s comme imposteurs et terroristes afin de couler légitimement leurs moyens d'agressions.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 12:33
    0
    Наши моряки уже показывали как использовать навал!
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    0
    Это проверка на прочность ,по сути надо было предупредить и атаковать
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:55
    0
    Заминировать и сказать что это украинские партизаны пришли на войну с китаем.