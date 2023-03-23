Китайские военные заявили, что американский эсминец USS Milius незаконно вошел в территориальные воды страны

Как передаёт арабский спутниковый телеканал «Аль-Джазира», китайские военные заявили, что американский эсминец USS Milius сегодня незаконно вошел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море.Военные добавили в заявлении, что эсминец с крылатыми ракетами пересек водную границу вблизи Парасельских островов.В Пекине отметили, что военно-морские и военно-воздушные силы страны следят за эсминцем США и предупредили его экипаж о необходимости покинуть территориальные воды Китая.По словам официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли, китайские силы постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности и в случае необходимости примут все меры для решительной защиты национального суверенитета, безопасности, мира и стабильности в Южно-Китайском море.С другой стороны, в ВМС США опровергают, что эсминец USS Milius шёл в территориальных водах Китая, а говорят, что это были международные воды. Здесь следует добавить, что Парасельские острова, в районе которых двигался американский эсминец, представляют собой группу спорных островов между Китаем и Вьетнамом в Южно-Китайском море. В Китае считают воды вокруг островов своими, а США называют их международными. При это сам проход близ островов носит со стороны США явно провокационный характер.